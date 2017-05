Knockouttap for Mohsen Bahari

Den norske MMA-profilen Mohsen Bahari (32) fikk det tøft mot italienske Giovanni Melillo (32) på Cage Warriors-stevnet i Wales, og tapte på teknisk knockout i første runde.

Bahari, som går under kallenavnet «Professoren», er en av de store profilene på Frontline Academyi Oslo og fikk en etterlengtet kamp i den største Europeiske MMA-organisasjonen Cage Warriors i går kveld.

Resultatmessig gikk det ikke så bra for mannen som har gjort seg bemerket som en meget dyktig hjørnemann for utøvere som Emil Meek, Jack Hermansson og Kenneth Bergh de siste par årene.

Etter å ha blitt truffet hardt flere ganger, forsøkte Bahari å ta ned sin motstander halvveis ut i den første av tre stipulerte runder. Men det ga istedenfor åpning for flere slag fra Melillo, og etter en knallhard høyresving måtte Bahari i kanvasen.

Da Melillo fulgte opp med flere slag på bakken, kastet dommeren seg inn og stoppet kampen. Da var det gått rundt tre minutter av runden.

– Mohsen var våken der, men blir truffet hardt og dommerens jobb er selvfølgelig å sørge for fighternes sikkerhet. Rich Mitchell er en streng dommer, men det er en dommer som følger nøye med, sa Kenneth Bergh som kommenterte kampen for Viaplay Fighting.

Sterk motstander



Tapet betyr at Bahari i første omgang trolig kan se langt etter en eventuell UFC-debut. Lagkameratene Hermansson og Meek skal gå kamper på UFC-stevnet i Stockholm 28. mai. Da blir Bahari å finne i hjørnet.

– Mohsen så klar ut og hadde en god start på kampen. Begge var litt tentative, men etter hvert begynte Melillo å skru på aggresjonen. Italieneren hadde noen uortodokse og ville angrep, der noen slapp gjennom og latet til å ryste Mohsen. Melillo vant til slutt på en knockout. En veldig god stopp av dommeren, med tanke på risiko for skad, oppsummerer MMA-Revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

– Dette er selvsagt et tilbakeslag for Mohsen, som jaktet ny tittelsjanse i Cage Warriors. Tapet kom heldigvis til en motstander som også er tydelig plassert i tittelbildet. Melillo har kun tapt for mannen som for øyeblikket har beltet i Cage Warriors, Karl Amoussou. Det er et surt tap for Mohsen, som lenge har stått på UFC-terskelen og nå må tilbake til tegnebrettet, som det heter. Han kommer sterkere tilbake, spår Roaldsnes.

PS! Bahari har ni seirer og fire tap i proffkarrieren, men har stort sett blitt matchet tøft.