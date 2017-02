Knocket ut Rouseys kjæreste - og hånet han som konemishandler

MMA-tungvekter Derrick «The Beast» Lewis (32) nøyde seg ikke med å knocke ut Travis Browne (34) i andre runde av helgens UFC-oppgjør. Da han ble intervjuet etterpå hadde han mer krutt på lager.

Det er ikke bare Rousey som sliter tungt i MMA-verden. Den kvinnelige superstjernen har tapt sine to siste kamper på brutalt vis - senest mot Amanda Nunes 30. desember.

I helgen skulle kjæresten Travis Browne forsøke å redde parets ære i buret, men det gikk dårlig. Tre minutter ut i andre runde ble han slått rett i kanvasen, og Lewis fulgte opp med tre fire knallharde slag fordi dommeren var sent inne og stoppet kampen.

Seks strake seirer



Det var likevel lite sympati å hente hos Lewis da han ble intervjuet etterpå og spurt om de siste slagene:

– Jeg satte pris på at kampen gikk litt lenger enn den burde. Jeg ville bare få ut raseriet mitt på Travis' ansikt fordi han liker å slå kvinner, sa Lewis da han ble intervjuet av UFC-kommentator Brian Stann.

– Han kaller seg selv en mann, men han liker å legge hendene sine på kvinner. Bare glem den fyren, jeg har mye større hjerte enn ham, la Lewis til etter sin sjette strake seier i tungvektsklassen.

Browne på sin side har tapt sine tre siste kamper, og det spørs om karrieren nærmer seg slutten - i alle fall i UFC. Den kontrakten hang også i en syltynn tråd da ekskona hans, Jenna Renee Webb, sommeren 2015 la ut bilder av seg selv på Instagram der hun hadde blåmerker og skader - angivelig forårsaket av Browne.

Han ble umiddelbart fjernet fra et planlagt UFC-stevne, men kom inn i varmen igjen etter at en uavhengig gransking konkluderte med at det manglet bevis. Paret ble skilt i februar i fjor, og det er ingen hemmelighet at Browne har datet Rousey i lang tid.

– Hvor er Rondas fine rumpe? spurte Lewis oppe i buret foran en tydelig brydd Stann.

Måtte angiveli på do



Browne fikk ikke muligheten til å svare på ufinhetene fra Lewis. Etter tapet ble han umiddelbart fraktet til sykehus, og var ikke med på pressekonferansen etterpå. Han nøyde seg med å legge ut en melding i sosiale medier.

Browne hadde for øvrig overtaket i den første runden av oppgjøret i Halifax, Canada. Han traff Lewis med flere harde kroppsslag og spark, og Lewis hadde tydelige smerter etter seieren.

Selv forklarte han magesmertene med at han egentlig måtte på do:

– Jeg må egentlig bare gjøre «nummer to», det er alt. Det gjorde ikke vondt på grunn av sparkene.

Lewis har nå planer om å ta seg en lengre pause fra buret - til tross for at han virkelig er i flytsonen med den lengste seierrekken av alle aktive tungvektere i UFC.

– Jeg trenger en pause, å fighte annen hver måned gjør at jeg er i dårlig humør hjemme hos familien min. Så føler jeg for å bli borte en stund. Jeg vil ikke høre noe om fighting i de neste månedene. All treningen og all sexen jeg har vært igjennom gjør at kroppen min trenger en pause, sa Lewis.