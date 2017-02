Jacobsen med imponerende knockoutseier i London

MMA-utøver Alexander Jacobsen (28) var i trøbbel mot den solide briten Tim Wilde (29), men så traff den tidligere bokseren med et høyreslag som avgjorde kampen i første runde.

– Det føles helt fantastisk. I hvert fall når jeg møter en av Cage Warriors' favoritter som de satser stort på. Han var den fremste i køen til å få tittelkamp hvis han vant denne. Men nå er det min tur, sier en fornøyd Jacobsen til Viaplay Fighting etter sin syvende triumf på åtte proffkamper.

Rett etter seieren ble han intervjuet oppe i buret av arrangøren, og da utfordret like godt 28-åringen lettvektmester Chris Fishgold som satt ringside. Så gjenstår det å se om nordmannen som har syv strake seirer i MMA-buret får sjansen til det - for eksempel på stevnet i Liverpool 1. april.

– Jeg er klar til da. Jeg kan lett gå en tittelkamp mot Fishold. Det har jeg veldig lyst til, sier Jacobsen som for øvrig tok kampen på kort varsel etter at Wildes opprinnelige motstander, Tom Green, ble skadet.

Jacobsen fikk da også kjørt seg i starten mot Wilde i Indigo O2 Arena lørdag kveld. Motstanderen hadde et klart overtak i kampen helt til Jacobsen fikk brukt sin solide boksebakgrunn for det den er verdt. Han ladet høyreslegga og traff perfekt - Wilde gikk ned og dommeren stoppet kampen etter at Jacobsen kastet seg over motstanderen som ikke klarte å forsvare seg.

– Jeg vet jo det at hvis jeg treffer folk såpass godt, så sovner de, sier Jacobsen som også har et håp om å komme seg inn i UFC når gigantorganisasjonen sannsynligvis skal sette opp et stevne i Stockholm i slutten av mai.

thomasrobertsen1.JPG - SJANSELØS: Her er Thomas Robertsen fanget i «triangle choke»-grepet som han aldri kom seg ut av mot Craig White. Kort tid etterpå tapper han ut. Foto: Viaplay Fighting

Robertsens første tap



Det gikk ikke like bra for Thomas Robertsen som var i aksjon før Jacobsen. Han brant litt for mye krutt i en forrykende førsterunde mot Craig White, og hadde ikke krefter til å stå imot da han ble fanget i en triangle choke og måtte tappe ut da bare tre sekunder gjensto av første runde.

– Det var en veldig eksplosiv start på runden. Jeg merket at han var sliten, men jeg var veldig sliten jeg også. Så får han en choke fra bunnen av som sitter veldig bra, men jeg trodde det var ti sekunder igjen av runden da og ventet og ventet. Så fikk jeg med meg at det var 30 sekunder igjen, og klarte å komme meg ut. Så havnet jeg i den triangelen med en variant av en armbar. Jeg hadde ikke pust eller noen ting, og var helt lukket. Den satt, sier Robertsen til Viaplay Fighting etter kampen.

Han kom til debuten i Cage Warriors med fem seirer og null tap, og måtte tåle sitt første nederlag i karrieren som proff.

– Jeg brukte for mye energi tidlig i kampen. Jeg ble litt tatt på senga, og fikk ikke brukt det jeg skulle i gameplanen. Jeg undervurderte brytingen hans, og han var mye vanskeligere å ta ned enn det jeg hadde regnet med, sier Roertsen som også blødde kraftig fra et kutt i panna som han fikk et minutts tid før kampen var over.

PS! Håkon Foss og Mohsen Bahari skulle etter planen også gå kamp i London i helgen, men motstanderne trakk seg. De går trolig kamp i Dublin 4. mars.