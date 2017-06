Fire nordmenn på kveldens Cage Warriors-stevne i London

MMA-proffene Kenneth Bergh (27), Håkon Foss (30), Alexander Jacobsen (29) og Thomas Robertsen (27) skal i aksjon på «Cage Warriors 84» i London i kveld.

Det er særlig knyttet store forventninger til Bergh, som etter det VG kjenner til skal være et navn som stadig diskuteres i UFC. Lett tungvekteren er ubeseiret på sine fem proffkamper, og holder et såpass høyt nivå at det har vært problemer med å skaffe ham motstand.

Se kveldens Cage Warriors-stevne på Viaplay Fighting. Sendingen starter kl. 19.30, og Robertsen er første nordmann i aksjon – se kampoppsett. De tre andre nordmennene går på hovedkortet, som starter kl. 22.00.

Nå skal han opp mot franske Norman Paraisy, som går opp fra mellomvekt der han har gått sine siste kamper. Paraisy står med 15 seirer og fire tap, men har ikke gått obligatorisk kamp siden han tapte mot Berghs Frontline Academy-kollega Jack Hermansson i 2014.

– Har du kontroll på «hvor han er i løypa», eller er det litt skummelt at han ikke har gått kamp på så lang tid?

– Vi har strukturert en gameplan rundt tendensene hans, men hatt hovedfokus på mine styrker og hva jeg ønsker å oppnå i matchen. Han har konkurrert i «TUF» ved to anledninger, og det er nyere matcher som vi også har kunne studere. Jeg føler jeg har god oversikt på tendensene hans, men samtidig er det MMA og man kan aldri vite helt hva som venter, sier Bergh til VG.

– Har du fått signaler om dette er en kamp som kan føre til tittelkamp?

– Jeg liker ikke å tenke for mye på hva som kan skje. Mitt fokus ligger på å gjøre absolutt alt jeg kan for å prestere, og hva som kommer ut av det tar man stilling til i kjølvannet av matchen. Om man kontinuerlig presterer og viser at man hører hjemme i toppen, så behøver man ikke å skrike etter det eller å drømme om det – da er man der, sier Bergh som knuste Ross Cooper i sin siste kamp i november i fjor.

Håkon Foss er også i siget etter at han vant i første runde mot Martyn Harris i mars, og nå skal weltervekteren bryne seg mot Craig White som slo norske Thomas Robertsen i februar. Foss står med fire strake seirer, og en ny triumf kan føre ham opp i titteldiskusjon i Cage Warriors.

– Det er jo det som er planen, men hvis det fører til at jeg kan få muligheten i UFC, så er jeg klar for det også. Nå skal jeg først hevne tapet til Robertsen, sier Foss til VG.

Bergenseren Alexander Jacobsen klinket til med en voldsom knockout mot Tim Wilde i februar, og har syv strake seirer i MMA-buret etter at han tapte i proffdebuten.

Den tidligere norgesmesteren i boksing konkurrerer i lettvektsklassen, og har fått en plass på hovedkortet i kveldens stevne.

Han møter briten Tom Green som debuterer i Cage Warriors etter ti seirer på 11 kamper i mindre organisasjoner. Green har avsluttet alle sine kamper i løpet av de to første rundene, og har fem seirer på knockout og seks på submission.

Nevnte Robertsen fra Fredrikstad møte Phil Wells (åtte seirer, fire tap). Robertsen hadde fem seirer av like mange mulige før han tapte for Craig White i sin Cage Warriors-debut.

