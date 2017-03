Woodley forsvarte UFC-tittelen etter sluttdrama

Tyron Woodley (34) var i ferd med å tape UFC-tittelbeltet til Stephen «Wonderboy» Thompson (34), men da 30 sekunder gjensto eksploderte mesteren.

Da Thompson og Woodley møtte hverandre i november i fjor ble det et actionspekket drama som endte uavgjort. Dermed beholdt Woodley beltet, men en ny kamp var nærmest tvunget til å komme.

Og i Las Vegas i natt smalt det igjen, men det ble et langt mer taktisk oppgjør - til pipekonsert fra mange av tilskuerne i T-Mobile Arena. Thompson holdt avstanden, og unngikk med det nedtagningene og den enorme knockoutkraften til Woodley. Han ble riktignok tatt ned i tredje runde, men klarte å komme seg opp igjen før Woodley fikk gjort for mye skade.

Woodley kom ut i femte og siste runde, vel vitende om at han virkelig måtte levere, og beskjeden fra hjørnet hans var at han måtte avslutte kampen for å vinne den. Det så dårlig ut helt til et halvt minutt gjensto. Da traff en smådesperat Woodley med et høyreslag som senket Thompson. Dommer John McCarthy fulgte svært nøye med, og var svært nær å stoppe kampen. Men Thompson klarte å forsvare seg, og kom seg på bena.

– En sjakkduell



Dermed gikk kampen til dommeravgjørelse, og Bruce Buffer leste opp 48-47, 47-47 og 48-47 i favør Woodley.

– Når man møter noen for andre gang, så blir det som en sjakkduell, og du vil ikke risikere for mye. Jeg visste at kampplanen hans kom til å være at han skulle holde meg på utsiden, og ikke la meg komme tett nok til å gjøre skade. Han gjorde en glimrende jobb. Jeg var veldig nervøs før dommerpoengene ble lest opp - alle vet at jeg gikk for «the kill» i den siste runden, sa Woodley etter kampen.

Han har nå forsvart weltervekttittelen to ganger etter at han kapret den fra Robbie Lawler i juli i fjor. Thompson var naturlig nok skuffet etter at han nok en gang måtte forlate buret tomhendt etter en veldig tett kamp.

– Jeg trodde jeg hadde vunnet, men man kan ikke overlate dette til dommerne. Tyron traff meg, og knocket meg ned. Men jeg fullførte runden på topp og trodde jeg hadde det, oppsummerte Thompson.

PS! Håkon Foss vant sin kamp i Cage Warriors i Dublin lørdag kveld. 30-åringen har nå fire strake seirer i MMA-buret - alle på avslutninger.