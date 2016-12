Varsler dopingsak mot Brækhus-aktuelle Cyborg

MMA-stjernen Cris Cyborg (31) skal være i problemer etter en dopingtest tatt utenfor konkurranse 5. desember. Cyborg har også vært koblet til en mulig boksekamp mot Cecilia Brækhus (35).

Cristiane «Cris Cyborg» Justino * Alder: 31 * Nasjonalitet: Brasiliansk. * Høyde: 173 cm. * Tidligere kickbokser, thaibokser og jiu-jitsu-utøver. * MMA-statistikk som proff: 19 kamper, 17 seirer (15 på knockout) og ett tap. * Knuste svenske Lina Länsberg på knockout i andre runde i UFC-oppgjøret i Brasilia 24. september.

– Dersom hun blir dømt er det selvfølgelig helt uaktuelt med kamp, sier Brækhus til VG uten at hun vil kommentere saken noe mer før det er flere detaljer på bordet.

«UFC-organisasjonen ble formelt varslet om i dag at U.S Anti-Doping Agency (USADA) har informert Cristiane «Cyborg» Justino om et mulig brudd på antidopingreglene som stammer fra en utenfor konkurranse-prøvetaking 5. desember 2016. » heter det i en pressemelding lagt ut på UFCs hjemmeside nå i kveld.

De melder videre at det er USADA som forvalter antidopingarbeidet i MMA-organisasjonen, og at USADA tar seg av den videre gangen i saken.

TRAKK FREM CYBORG ETTER SEIER: Cecilia Brækhus knocket ut Anne Sophie Mathis, og gjorde det klart allerede oppe i bokseringen at hun ønsket å møte MMA-stjernen Cris Cyborg i boksekamp. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Cyborgs kjæreste Ray Elbe skal ha postet følgende melding på MMA-forumet The Underground:



«Det er ikke snakk om steroider, og hun har en resept på et medikament som er en del av behandlingen hun har fått på grunn av vektkutt. Dette har vært kjent i et par dager, og Cyborgs lege har vært i kontakt med USADA for å dokumentere årsaken til hennes medisinbruk.»

– Det jeg kan si nå er at de snakker med legen min, og jeg er rolig. Alle vet at jeg er syk og at jeg bygger meg opp etter vektkuttet jeg måtte gjøre før kampen, sier Cyborg ifølge MMAfighting.com.

Det er altså snakk om vektkuttingen hun måtte igjennom før møtet med svenske Lena Länsberg 24. september. En kamp Cyborg vant på teknisk knockout i andre runde.



– Dette er ikke noe alvorlig, jeg er under medisinsk behandling, slår Cyborg fast.

Aktuell som Brækhus-motstander

31 år gamle Cyborg er brasiliansk og heter egentlig Cristiane Justino Venâncio, men er kjent som Cristiane «Cyborg» Justino. Hun har de siste årene valset over all motstand i MMA-buret, og de to siste kampene har hun gått kamper i UFC - MMA-sportens svar på Champions League.

Men de siste måenedene har hun vært mye omtalt i norske og internasjonale medier fordi Cecilia Brækhus har ønsket en boksekamp mot den solide fighteren. Allerede oppe i ringen etter seieren mot Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum antydet Brækhus at Cyborg var hennes ønskemotstander.

– Jeg har jo gitt uttrykk for at en megafight mot Cyborg er drømmen, men må jeg rydde Klara av veien først, får det bare bli sånn. En norsk-svensk duell er alltid morsomt, men drømmen er Cyborg og det blir stort, sa Brækhus til VG den gangen.

Tatt for steroidbruk



Nå skal hun altså møte Klara Svensson i Spektrum 28. januar, men har ikke gitt opp drømmen om å få en kamp mot Cyborg som ble tatt for bruk av anabole steroider etter en kamp i desember 2011. Brækhus svarte VG på spørsmål om Cyborgs dopingfortid i oktober:

– Hva tenker du om at hun har blitt tatt for steroidbruk?

– Hun må selvfølgelig legge seg under WADAs antidopingreglement, og på det punktet er det ikke snakk om noen forhandlinger. Jeg vil jo tro at hun er klar for det

– Du synes ikke det er problematisk at hun fortsatt konkurrer til tross for at hun er tatt?

– Jeg må være helt ærlig og si at jeg ikke helt har satt meg inn i det med dopingen, det må jeg se litt mer på, sa Brækhus.

UFC-presidenten frustrert



VG snakket med UFC-president Dana White i Toronto tidligere denne måneden. På spørsmål om Cyborg og en mulig kamp mot Brækhus i bokseringen svarte han følgende:

– Hun har nå takket nei til kamp tre ganger, så jeg har mer enn nok med å få henne til å gå kamp. En eventuell boksekamp mot Brækhus har jeg ikke tenkt noe på, jeg har mer enn nok med å få henne til å gå kamp.

White ville likevel ikke avvise at en boksekamp mot Brækhus er aktuelt.

– Cyborg har kontrakt med oss, så en slik kamp kan ikke gå uten at vi er involvert. Men jeg har som sagt mer enn nok med å få henne til å fighte, sa White den gangen.

PS! For en uke siden ble Cyborg amerikansk statsborger. Hun har bodd og trent i Huntington Beach, California de siste årene.