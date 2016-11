UFC: Whittakers knockoutseier sender ham opp i «det gode selskap»

Australske Robert Whittaker (25) vant på knockout mot Derek Brunson (32) i Melbourne, og blander seg med det inn helt i toppen av mellomvektdivisjonen i UFC.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Det startet riktignok ikke så bra for Whittaker som ble presset voldsomt av Brunson innledningsvis. Men Brunson fikk svi for å jage Whittaker rundt i buret da han løp rett inn i et venstreslag som rystet ham voldsomt da det var under to minutter igjen av runden.

Da tok Whittaker fullstendig over mot en svimmel Brunson. Etter at hjemmefavoritten hadde truffet med et perfekt timet spark til hodet, så gikk Brunson ned og kort tid etterpå stoppet dommeren kampen.

– Robert Whittaker måtte tåle en skikkelig intens offensiv fra Brunson som er kjent for å være aller mest farlig i begynnelsen av kampene. Brunson nærmest spurtet etter Whittaker for å få inn slagene sine. Problemer med det er at Whittaker er en utrolig dyktig kontrer og landet en venstrekrok som Brunson løp rett inn i. Da var det tydelig at avslutningen bare var sekunder unna, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Seieren bekrefter Whittakers posisjon i mellomvektklassen der han har vunnet alle sine fem kamper, og totalt står han med seks strake seirer. Den australske 25-åringen rykker stadig nærmere tittelsjansen.

BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN: Her treffer Robert Whittaker med et høyt spark som sender Derek Brunson i kanvasen. Kort tid etterpå er kampen over. Foto: Viaplay Fighting

– En førsterundeknockout mot Brunson kroner et løp mot toppen, men de fleste utøverne i toppen av mellomvekt er booket allerede. Yoel Romero blir nestemann mot mesteren Michael Bisping, mens en skadet Luke Rockhold måtte trekke seg fra kampen mot Ronaldo «Jacare» Souza. Jacare er nok den høyest rangerte mellomvekteren akkurat nå bortsett fra Romero og Bisping, og trenger en kamp. Det er også en kamp som er perfekt for Whittaker, en striker med rekordhøyt nedtakningsforsvar. Jacare er nemlig en av UFCs beste grapplere, sier Roaldsnes.

Men et annet navn som dukket opp på pressekonferansen etter helgens stevne var den armenskfødte nederlenderen Gegard Mousasi som knuste Uriah Hall i Belfast sist helg.

– Han er en topp altlet, en topp fighter, og en kul fyr. Hvis det er kampen UFC vil ha, så er det en kamp de skal få, sa Whittaker på pressekonferansen.

PS! Det er nå under to uker til det norske håpet Emil Weber Meek UFC-debuterer når han går i buret mot kanadiske Jordan Mein i Torono 10. desember.