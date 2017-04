UFC-stjerne la opp etter nattens tittelkamp

UFC-profilen Anthony Johnson (33) tapte for andre gang en tittelkamp mot lett tungvekt-mester Daniel Cormier (38). Da la han like godt opp på direkten.

Over 17.000 tilskuere hadde tatt turen på nattens UFC-stevne i Buffalo, New York. De ble vitne til at den fryktede knockouteksperten Anthony Johnson, også kjent som «Rumble», gikk sin angivelig siste MMA-kamp.

– Jeg har forpliktet meg til å gjøre en annen jobb, noe jeg har ventet på å gjøre en stund som ikke har med MMA å gjøre. Deter på tide at jeg begynner med noe annet. Jeg er lei av å bli slått på av andre, og rulle rundt på bakken med folk, sa Johnson oppe i buret.

Da hadde han nettopp tapt sin sjette profesjonelle MMA-kamp, to av dem mot Cormier. Totalt har Johnson gått 28 proffkamper, og 16 av seirene har kommet på knockout. Blant andre har svenske Alexander Gustafsson fått merke hva amerikaneren er god for. Da de møttes i Stockholm i 2015 vant Johnson på en nådeløs knockout i første runde.

FORTSATT MESTER: Daniel Cormier feirer med tittelbeltet rundt livet etter seieren mot Anthony Johnson i Buffalo, New York. Foto: Jeffrey T. Barnes , AP

Tre strake knockoutseirer



Nå var han kvalifisert for en ny tittelkamp etter å ha knocket ut Jimi Manuwa, Ryan Bader og Glover Teixeira i tur og orden. For to år siden ble møtet med Cormier avgjort på «rear naked choke», etter at Cormier hadde nøytralisert knockoutkraften til Johnson i de to første rundene.

I natt var det forventet at Johnson skulle komme med noe nytt, men overraskende nok valgte han å forsøke å bryte med den tidligere OL-bryteren Cormier. Det fungerte dårlig, og mot slutten av andre runde var det over.

Da ble Johnson tatt ned, og ga ryggen til Cormier som hadde full kontroll før han avgjorde på «rear naked choke» – nok en gang – da halvannet minutt gjensto av runden.

Cormier hadde riktignok pådratt seg nesebrudd i første runde, men det lot ikke til å hemme 38-åringen i særlig grad.

Ringside satt både Manuwa, og tidligere mester Jon Jones. Sistnevnte er den eneste som har slått Cormier i MMA-buret, men utenomsportslig kaos har ført til flere utestengelser for Jones. Han skulle etter planen møte Cormier i fjor sommer, men kampen ble ikke noe av fordi Jones hadde testet positivt. Om et par måneder er han inne i varmen igjen, men Cormier fyret løs mot Jones fra buret:

– Hvem?! Har den fyren lov til å gå kamp ennå? Ikke snakk til meg om en fyr som ikke har lov til å gå kamp ennå. Når du får orden på livet ditt, så er jeg her og venter på deg, unge mann. Jeg har ventet i to år, sa Cormier og pekte på Jones som faktisk så litt skamfull ut der han sto.

Jones er en av tidenes aller beste MMA-fightere, og har aldri tapt en kamp i karrieren. Det ene tapet han har er en meget omdiskutert diskvalifisering, og han ble fratatt tittelbeltet på grunn av en promillekjøring i april 2015. Siden da har Cormier vært mesteren.

PS! I den andre storkampen vant Gegard Mousasi på teknisk knockout mot Chris Weidman, men det ble en kontroversiell seier. Mousasi landet to knær mot hodet til Weidman, og dommeren trodde det siste var ulovlig og ga Weidman pause. Da TV-bildene viste at Mousasi ikke hadde brutt reglene, ble kampen stoppet.