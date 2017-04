UFC: Solid Swanson-seier – snuser på tittelkamp

Cub Swanson (33) hadde mye å tape mot Conor McGregors treningskamerat Artem Lobov (30), men hadde få problemer med å ta sin tiende seier på 12 kamper. Nå kan veteranen få en storkamp i løpet av høsten.

– Det begynner å bli tomt for motstandere, og så er det typer som dette, som vil møte meg for å få testet seg selv. Jeg er i den posisjonen at jeg er en veteran, og jeg må møte disse folkene. Jeg visste at jeg kom til å levere, og det var en helsikes kamp, oppsummerte en fornøyd Swanson etter seieren i hovedkampen i Nashville i helgen.

To dommere hadde 49–46 i favør Swanson, og den siste hadde 50–45. Nå mener Swanson selv at han bør få møte vinneren av kampen om fjærvekttittelen mellom Jose Aldo og Max Holloway i juni.

Forhåndsanalyse: Høy underholdningsfaktor – lav relevans

Og kanskje er seieren mot slagsterke «The Russian Hammer», Artem Lobov. Mannen som de siste årene har trent meget tett med Conor McGregor, og som for alvor ble kjent da han var en av superstjernens elever i realityserien «The Ultimate Fighter» for et par sesonger siden.

FIKK HARD MEDFART: Artem Lobov slet seg igjennom fem runder mot Cub Swanson. Foto: Viaplay Fighting

McGregor var ikke til stede i Nashville, men han hadde neppe kunnet hjelpe Lobov til å slå Swanson. Sistnevnte slet kanskje litt i den første runden, men ble mer og mer dominant utover i kampen. Lobov hadde etter hvert mer enn nok med å gå tiden ut.

Han fikk også et stygt kutt over det venstre øyet som dommeren fikk kamplegen til å sjekke ut, men fullførte de fem rundene mot en dominerende Swanson.

Cub Swanson er for øvrig virkelig i siget etter at han vant thrillerkampen mot Doo Hoo Choi i Toronto i fjor – av mange regnet som den beste kampen i 2016. På det samme stevnet vant som kjent Emil Meek sin UFC-debut mot Jordan Mein.

