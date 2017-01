UFC: Schevchenko får tittelkamp etter maktdemonstrasjon

Russiske Valentina Shevchenko (28) imponerte stort med submission-seier mot amerikanske Julianna Pena (27) i andre runde. Nå blir det tittelkamp mot Amanda Nunes (28).

Mot slutten av den andre runden måtte Pena klappe ut etter at hun var fanget i et armbar-grep, og Shevchenko feiret seieren med en skikkelig dans.

28-åringen er mest kjent for sine slagferdigheter, men viste at hun har flere våpen på lager og hamlet opp med Pena som var en antatt bedre fighter på bakken.

– Jeg er en striker, men jeg er en MMA-fighter, og jeg er en komplett fighter, sa Shevchenko da hun ble intervjuet oppe i buret etter seieren Denver i helgen.

Nå blir det altså tittelkamp på Shevchenko. Bantamvektmester Amanda Nunes entret buret for å advare henne om hva som venter - stinn av selvtillitt etter knockoutseieren mot superstjernen Ronda Rousey:

– Neste gang skal jeg avslutte kampen mot deg - du vet jeg vil slå deg, sa Nunes og henviste til at hun «bare» vant på poeng da de møtte hverandre i mars i fjor.

– Vær forsiktig med ordene du bruker, for de vil slå tilbake på deg, svarte Shevchenko i en ordkrik som ikke tok helt av.

FÅR TITTELKAMP: Valentina Shevchenko jubler etter helgens seier mot Juliana Penna. Foto: Matthew Stockman , AFP

Uansett blir det en interessant kamp i en kvinnedivisjon som trenger litt oppmerksomhet etter at Rousey trolig er ferdig.

– Denne toppkampen handlet om å finne den neste utfordreren til bantamvektbeltet i post-Rousey eraen. Shevchenko blir denne nye utfordreren. Alle trodde at dersom Shevchenko skulle vinne mot Pena, så ville det skje som følge av en knockout. Det viste seg derimot at Shevchenko hadde bryting som ikke bare var på linje med Julianna Pena, men bedre, i denne kampen, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

– På mange måter er utfallet av kampen veldig bra for UFC. Pena, den yngre og mer ukjente av de to fighterne, er fortsatt i køen for å bli utfordrer en dag, mens Shevchenko gjorde seg fortjent til et nytt møte med mesteren gjennom en saftig prestasjon. Den prestasjonen trengte Shevchenko for å gjøre seg ettertraktet igjen, og nå er returoppgjøret med Nunes hakket mer interessant, legger Roaldsnes til.

PS! Jorge Marsvidal vant på teknisk knockout mot Donald «Cowboy» Cerrone i en kamp som muligens burde vært stoppet i første runde da Cerrone ble slått ned i sluttsekundene.