UFC: Rockhold tilbake med seier – skjelte ut legende

Luke Rockhold (32) hadde litt trøbbel i første runde, men kom voldsomt tilbake mot David Branch (35) i nattens UFC-stevne i Pittsburgh.

Rockhold var tilbake i MMA-buret for første gang etter det stygge knockouttapet mot Michael Bisping i tittelkampen for over et år siden. Mot «ukjente» Branch var han storfavoritt, men fikk trøbbel i første runde. Rockhold virket noe rystet, men klarte å hente seg inn.

Tap i London lørdag kveld: Foss knocket ut i thrillerkamp

Selv om han trolig tapte første runde, så fikk det ingen betydning for utfallet av kampen. I andre runde tok han Branch ned, og dominerte i såkalt «mount». En fastlåst Branch ble overlesset med slag, og valgte til slutt å tappe ut slik at dommeren stoppet kampen.

– Nå kommer jeg for beltet, sa Rockhold da han ble intervjuet etter seieren – den første etter at Chris Weidman ble slått i tittelkampen i desember 2015.

Forhåndsanalyse: Rockhold mye å hevne etter grusomt tap mot Bisping

Tittelbeltet han tapte til Michael Bisping i fjor sommer står på spill når den gamle legenden Georges St-Pierre gjør comeback og møter Bisping i New York i november. Rockhold har lite til overs for at den kanadiske legenden går opp en vektklasse for å møte Bisping.

– GSP, jeg vet ikke hva jeg må gjøre for å banke litt vett i deg. Du kommer til å bli knust (av Bisping), og bør komme deg ut av dette mens du fortsatt kan. Det er min kamp, og jeg kommer til å være der før dere vet ordet av det, sa Rockhold.

Se opptak av nattens UFC-stevne på Viaplay Fighting.

Han har flere ganger understreket at han tror GSP kommer til å trekke seg fra kampen, og at han er mer enn klar for å steppe inn for å møte Bisping igjen – briten han har hatt et meget anstrengt forhold til i lang tid.

– Jeg er skadefri og klar til å kjøre på. Ikke dum deg ut, GSP – bare trekk deg. Dette er min kamp, gjentok Rockhold.

VG+: Detaljert program: Tren og spis som en UFC-utøver