UFC-Nelson knocket ut i Glasgow – klaget på øyepirking

Det ble en tøff kveld på jobben for islandske Gunnar Nelson (28). I hovedkampen på UFC-stevnet i Glasgow tapte han på knockout mot argentinske Santiago Ponzinibbio (30).

Nelson ville med seier være et meget stort steg nærmere tittelkamp i weltervektdivisjonen, men han holdt bare litt over et minutt mot slagkraftige Ponzinibbio.

Forhåndsanalyse: Islandske «Gunni» snuser på toppkamp

Dommeren stoppet kampen da klokka viste ett minutt og 22 sekunder i første runde, og da var Nelson så omtåket at han ikke var i stand til å forsvare seg.

– Jeg respekterer Gunnar veldig mye, og visste at han ville være klar for krig. Det å slå en tøff motstander som ham i første runde, på under to minutter, var virkelig overraskende. For de som ikke trodde på meg, her ser dere resultatet, sa Ponzinibbio da han ble intervjuet oppe i buret.

– Når jabben min gjorde dette, så se for dere når jeg treffer med den høyre. Jeg er klar til å møte hvilken som helst motstander i divisjonen, men jeg vil gjerne ha Neil Magny eller Carlos Condit neste gang. Jeg vil vise at jeg har potensial til å bli verdensmester, la 30-åringen til.

Meek showet ringside



En annen herremann i vektklassen, er vår egen Emil Weber Meek, som satt ringside og så kampen i den skotske hovedstaden. Den norske fighteren showet også litt, som vanlig:

Oppe i buret var den Nelson og Ponzinibbio som sto for underholdningen. I overkant av 10.000 tilskuere i SSE Hydro fikk se at Nelson, rangert som nummer åtte før kampen, traff tidlig med en solid kombinasjon og så ut til å ha bra kontroll. Men så traff Ponzinibbio med et voldsomt høyreslag som rystet islendingen.

Nelson forsøkte å riste det av seg, men noen sekunder senere sto han med ryggen mot burveggen og måtte spise en venstrejab som traff ham rett på nesa. Nelson gikk ned, og ble truffet av et par slag til før dommeren fikk stoppet det hele.

– Så dobbelt



Etterpå forklarte Nelson at han hadde fått en finger i øyet før de virkelige problemene startet.

– Jeg syntes jeg gjorde det veldig bra i starten. I den første slagvekslingen traff jeg ham med en uppercut, og så pirket han meg i øyet. Jeg burde virkelig ha sagt noe, for jeg så dobbelt resten av kampen. Han traff meg med et slag jeg i realiteten ikke så. Jeg har fortsatt vondt i øyet, men det er lite å gjøre med det nå. Jeg burde virkelig ha sagt noe, og aner ikke hvorfor jeg ikke gjorde det, sa Nelson på pressekonferansen etterpå.

