UFC: «Mighty Mouse» fikk kjørt seg

Lille Demetrious «Mighty Mouse» Johnson (30) var enorm favoritt før møtet med Tim Elliott (29) i sitt niende tittelforsvar i fluevektdivisjonen. Men verdens for øyeblikket beste MMA-utøver uansett vektklasse fikk trøbbel.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Elliott vant nylig realityserien «The Ulitmate Fighter 24», og hovedpremien var rett og slett en tittelkamp mot verdens mest suverene MMA-fighter. Noen vil kanskje heller kalle det en straff... Men Elliott overrasket, og gikk respektløst til verks.

– Jeg tror første runde overrasket Johnson, og «Mighty Mouse» hadde noen dårlige første fem minutter, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Forhåndsanalyse: «Mighty Mouse» jager legendens tittelrekord

Det så blant annet veldig stygt ut for Johnson i den første runden da Elliott hadde ham i et giljotin-grep som så veldig stramt ut. Men Johnson klarte å komme seg ut, og de fire neste rundene hadde 30-åringen stort sett kontroll på utfordreren. Dommerne kåret ham til suveren vinner på poeng.

Se UFC-stevnet i opptak på Viaplay Fighting. Se resultater på UFCs sider.

DOMINERTE: Etter en litt trøblete første runde tok Demetrious Johnson (øverst) kontrollen i tittelkampen. Etter fem runder vant han klart på poeng. Foto: John Locher , AP

– Elliott gikk noe overraskende tiden ut, men vi skal ikke glemme at hvert eneste angrep som kom etter runde en var Johnson sine. Vi forventer kampstopp, enten knockout eller submission, når det er den beste i verden uansett vektklasse som går kamp. Det at han ikke fikk det betyr ikke at det var en dårlig kamp. Kampen var langt mer spennende og usikker enn jeg forventet, og det er bare positivt for Johnson, legger Roaldsnes til.

Fem år uten tap



Johnson har aldri tapt en kamp i fluevekt, og sist han gikk tapende ut av buret var mot Dominick Cruz i tittelkampen i bantamvekt for over fem år siden. Siden da har Johnson stort sett vært overlegen, og på herresiden i UFC er han den eneste nåværende mesteren som har forsvart tittelen mer enn én gang.

MMA studio: Norsk program på Youtube med aktuelle gjester

Han har tangert tittelforsvarsrekken til den kanadiske legenden Georges St-Pierre som også forsvarte sin UFC-tittel ni ganger. Den som troner øverst på lista er brasilianeren Anderson Silva som har ti strake tittelforsvar med positivt resultat.

– Han bør prøve å forsvare tittelen en tiende gang for å tangere Anderson Silvas rekord, og deretter kan jo divisjonen over være aktuell å tenke på i det minste, mener Roaldsnes.

Det er fortsatt Cryz som er mester i bantamvekt, men den skadeutsatte fighteren har bare gått tre kamper på de fem årene etter møtet med Johnson. Sistnevnte kommer muligens til å møte Joseph Benavidez som vant mot Henry Cejudo i helgen.

Problemet er bare at Johnson allerede har slått ham to ganger. Supermusa mangler rett og slett verdig motstand...

PS! Førstkommende helg skal Emil Weber «Valhalla» Meek i aksjon på hovedkortet i UFC 206 i Tornoto. VG er til stede i Canada og følger den norske MMA-stjernen tett.