UFC: Holly Holm tilbake med et brak

Holly Holm (35) hadde tre tap på rad, og var under voldsomt press før møtet med brasilianske Bethe Correia (33). Nå er den amerikanske stjernen tilbake med et brak.

Avslutningen av kampen ble av den spektakulære sorten, og da spiller det ikke så stor rolle at de to første rundene var svært langt unna betegnelsen underholdende. Det var mye piping fra publikum, og dommeren måtte faktisk stoppe kampen for å be de to fighterne få noe til å skje.

Tidlig i tredje runde meldte også Correira seg på og gestikulerte mot Holm at hun skulle angripe. Correira fikk svar på tiltale – så det sang. Seks sekunder etter den siste bevegelsen, så planet Holm venstrebenet i ansiktet til Correira.

Hun virket helt paralysert og satte seg ned i knestående på kanvasen. Holm fulgte opp med et knallhardt slag i ansiktet på Correira, og dommeren fikk plutselig hastverk med å få stoppet kampen.

OVER OG UT: Bethe Correia ligger rett ut – noen sekunder etter at hun gestikulerte mot Holly Holm. Foto: Roslan Rahman , AFP

Ett minutt og ni sekunder ut i tredje runde kunne endelig Holm juble for seier igjen. Den tidligere boksestjernen, og Brækhus-rivalen, har hatt det blytungt etter at hun knuste Ronda Rousey på sensasjonelt vis i november 2015.

Tittelbeltet tapte hun for Miesha Tate fire måneder senere, og så har hun i tillegg tapt mot Valentina Shevchenko og Germaine de Randamie i kampen om fjærvekt-tittelen.

Nå var hun tilbake i bantamvekt, og uten seier ville det blitt blytungt å få så mye mer ut av MMA-karrieren.

– Det har vært halvannet år siden jeg har hatt muligheten til å ta en backflip, og jeg er glad for å gjøre det i Singapore, sa Holm da hun ble intervjuet etterpå.

Backflip-en har vært varemerkefeiringen hennes, men det har hun ikke fått gjort på en stund. Det var en emosjonell Holm som lot seg intervjue:

– Det er så mye jeg vil si. Det er så mange å takke som har støttet meg i denne tiden. Trenerne mine som har vært ved min side hele veien, sa Holm.

– Jeg visste at hun (Correia) kunne gjøre dette kaotisk, og jeg hørte mye buing etter den første runden. Det jeg hele tiden ventet på var å få det til å se så rent ut som mulig, oppsummerte Holm.