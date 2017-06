UFC-Holloway gjorde som McGregor – knocket ut Aldo

Jose Aldo (30) hadde ikke tapt en MMA-kamp på over ni år da han ble knocket ut av Conor McGregor (28) i en tittelkamp i 2015. I natt tapte brasilianeren en ny tittelkamp på knockout, og Max Holloway (25) er ny fjærvektsmester.

Holloway brukte ti minutter og 13 sekunder på å slå Aldo, mens McGregor som kjent brukte 13 sekunder da han sjokkerte både Aldo og MMA-verden i desember 2015.

Hovedkampen på «UFC 212» i Rio de Janeiro ble dramatisk, og det var bra trykk fra over 15.000 tilskuere på tribunen – de aller, aller fleste brasilianere.

Det ble ikke mindre kok fra hjemmefansen da Aldo traff godt med en slagkombinasjon i den første runden, og Holloway var på gyngende grunn. Hawaiianeren virket stiv og ukomfortabel, og minnet ikke om den fighteren som kom til nattens kamp med ti strake seirer i bagasjen.

Typisk nok var Conor McGregor den siste som hadde slått Holloway også, og tittelkampen i Rio var altså om fjærvekt-tittelen som McGregor har blitt fratatt etter at han også ble lettvektsmester.

Aldo virket skarp mot Holloway, og prikket stadig inn treffere med jabben. Mot slutten av andre runde steg temperaturen voldsomt igjen da Holloway begynte å showe, og runden ble avsluttet med en vill slagveksling.

Våknet i tredje runde



Da fighterne kom ut til tredje runde var Holloway en helt annen fighter. Han var mye mer bevegelig og dominerende. Holloway styrte tempoet, og malte Aldo sakte, men sikkert i stykker.

To minutter og ti sekunder ut i den tredje runden slo Holloway Aldo ned i kanvasen, og resten av kampen ble et mareritt for brasilianeren. Han hadde Holloway over seg, og fikk så mye juling at dommeren muligens burde ha stoppet kampen tidligere. Men Aldo holdt ut, og forsvarte seg blant annet mot et «rear-naked-choke»-forsøk fra Holloway som så ut til å sitte.

Til slutt ble Aldo sittende knelende på kanvasen med Holloway på ryggen, og sistnevnte pepret motstanderen med slag. Aldo viste «tommel opp» til den rutinerte dommeren John McCarthy, og mente han kunne fortsette. Men ettersom han ikke forsvarte seg skikkelig ble kampen stoppet – til Aldos fortvilelse.

25 år gamle Holloway er dermed ny mester i UFCs fjærvektklasse, og så spørs det om Aldo fortsetter karrieren etter at han har tapt to av sine tre siste kamper.

