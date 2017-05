UFC-Hermansson knuste «Bad Boy» i Globen

Jack Hermansson (28) brukte to minutter av første runde på å knuse sin amerikanske motstander Alex Nicholson (27), og høstet enorm støtte fra et fullsatt Globen i Stockholm.

– Det er fantastisk å være er i Sverige. Tusen takk Stockholm, skrek Hermansson og løftet det svenske og norske flagget mens han mottok hyllesten fra tribunene.

– Jeg skulle være raskere og kontre ham, eller ta ham ned og få ham bort. Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg vil ha kamp igjen så fort som mulig, og gjerne noen helt der oppe. Jeg har ambisjoner om å være helt i toppen, sa en strålende fornøyd Hermansson.

Hermansson til VG før skjebnekampen: – Enormt stort press uansett

Og det kan han fort få, og det kan bli veldig spennende å følge ham fremover i UFCs mellomvektsklasse. For etter akkurat to minutter av første runde stoppet dommeren kampen. Da hadde Hermansson overkjørt Nicholson, med kallenavnet «Bad Boy», i et drøyt minutt.

Hermanssons kamp var den første på hovedkortet. Se hele stevnet direkte og i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 16.00. Hovedkampen er mellom Alexander Gustafsson og Glover Teixeira.

Forhåndsanalyse: Presset Gustafsson jakter sin tredje tittelkamp



OVERLEGEN: Jack Hermansson jubler etter seieren mot Alex Nicholsoni Globen. Foto: Viaplay Fighting

Det startet med at Hermansson fikk til en nedtagning etter 20 sekunder, og nede på bakken var amerikaneren sjanseløs. Hermansson tok ryggen til Nicholson og overøste ham med slag og albuer. Blodig og forslått protesterte han da dommeren stoppet det hele, men da hadde han fått nok juling.

– Dette var utrolig sterkt, og Nicholson var ikke med i kampen engang! Intet svar på nedtagningen, dominansen fra side-control eller ground and pounden fra ryggen. Veldig imponerende av Jack, oppsummerer, MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Nicholson er trolig ferdig i UFC, mens Hermansson nå står med to solide seirer og et tap på bortebane i Brasil. Nå er trolig svensken, som bor og trener i Oslo, sikret en god del kamper i UFC.

VG+: Dette er de viktigste MMA-profilene gjennom tidene

28-åringen hadde for øvrig med seg tre kolleger fra Frontline Academy i hjørnet. Mohsen Bahari, Kenneth Bergh og Håkon Foss har fulgt opp Hermansson de siste dagene.

Da VG spurte Hermansson før kampen hva som var drømmescenarioet før kampen, så svarte han følgende:

– Det er at jeg får en fryktelig pen avslutning i første runde, hylles av publikum og kan gå derfra med alle mine fans og venner på nachspielet etter at jeg har får en fin «performance of the night»-bonus. Så håper jeg at jeg får en ny kamp raskt.

Han bør ha lagt et godt grunnlag for å få alle ønskene innfridd.

– Sjeldent har vi sett en så sterk dominans med «ground and pound» fra rygg. Jack viste en intensitet og villskap som likevel var koblet med presisjon og tålmodighet. Han sikret seg en utrolig sterk seier på hjemmebane, og hjemmebane-faktoren viste seg ikke å være et problem, men en fordel. Hermansson leverte en fantastisk prestasjon under høyt press foran sine norske og svenske fans. Dette vil gi ham UFCs oppmerksomhet i kampene fremover, roser Roaldsnes.