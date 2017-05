UFC-Hermansson før skjebnekampen: – Enormt stor press uansett

STOCKHOLM (VG) Jack Hermansson (28) vet at et tap mot amerikanske Alex Nicholson (27) kan bety slutten i UFC. Men med 18.000 tilskuere i ryggen er den norskbaserte fighteren trygg på seg selv.

– Alle MMA-kamper er uansett preget av enormt stort press. Er man utenfor UFC, så er det press for å komme inn. Og er man inne i UFC, så handler alt om å bli der. Jeg tror ikke jeg kommer til å føle noen spesiell forskjell, sier Hermansson til VG og utdyper:

– Man vil jo helst ikke ha tap tidlig UFC. To strake nederlag kan bety at man må ut. Jeg prøver ikke å ha det for mye i hodet. MMA er en følsom karriere når det gjelder tap og vinn, og forskjellen på presset merker jeg ikke så mye uansett.

Han har én seier og ett tap etter at han ble en del av den største MMA-organisasjonen i fjor. En imponerende debut mot Scott Askham ble fulgt opp av et tap via «arm-triangle-choke» mot brasilianske Cezar Ferreira i Brasil i november.

– Tapet i Brasil var en viktig lærdom. Det å kjenne på prosessen, det å ha ett UFC-stevne til i bagasjen. I tillegg er det noen små tekniske og taktiske detaljer fra kampen man kan ta med seg videre, men motstanderen jeg har nå er veldig annerledes, sier Hermansson.

Nå står amerikanske Nicholson for tur, en mann som bemerket seg på fredagens innveiing med en noe pinlig oppførsel. Han er en slagsterk fighter som står med to tap på sine tre UFC-kamper, og dermed er litt i samme båt som Hermansson.

– Han er en høy amerikaner som er litt småfrekk i kjeften. Han er først og fremst en «striker» siden han har vunnet seks av sine syv seirer på knockout. Han liker å holde kampene stående, er tøff og vanskelig å avslutte, beskriver Hermansson som har følgende plan:

– Jeg skal bevege meg mye, finne ut av boksingen min og ta ham ned. Forhåpentligvis blir det litt fighting på bakken. Det vil passe meg bra.

Mannen med svensk pass har bodd og trent i Norge i hele sin profesjonelle karriere. På Frontline Academy har han en meget viktig rolle, og Hermansson entrer alltid buret med både det svenske og norske flagget. Det blir trolig en suksess i kveld når det er 18.000 på tribunene i Globen – blant dem svært mange nordmenn.

– Det blir fantastisk å ha med seg forhåpentligvis alle i salen. Den energien skal jeg bruke til å bli enda bedre. Jeg gleder meg til å vise den absolutt beste Jack foran venner, familie og fans, sier «The Joker» og smiler sitt karakteristiske smil.

– Hva er drømmescenarioet ditt?

– Det er at jeg får en fryktelig pen avslutning i første runde, hylles av publikum og kan gå derfra med alle mine fans og venner på nachspielet etter at jeg har får en fin «performance of the night»-bonus. Så håper jeg at jeg får en ny kamp raskt.

MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, har stor tro på at «norske» Hermansson skal få en ny opptur i kveld.

– Ja, jeg tror han vinner. Nicholson har to tap og én seier, og det er en fyr som Jack bør slå. Det er ikke bra hvis Jack taper for ham. Selv om det alltid er press, så blir det litt ekstra her. En annen ting er at det er hans første kamp i Sverige, og det vet man aldri helt hvordan slår ut, mener Roaldsnes.

– Uansett har Jack et sterkere utgangspunkt, og jeg tror som sagt at han drar dette i land, mener Roaldsnes.

