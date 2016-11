UFC: Her må Hermansson gi seg mot Ferreira

Jack Hermansson (28) fikk det fryktelig tøft på bortebane mot Cezar «Mutante» Ferreira (31), og måtte gi seg i den andre runden da han ble låst i et «arm triangle»-grep.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Da det gjensto to minutter og 50 sekunder av den andre runden måtte Hermansson tappe ut for ikke å miste bevisstheten på kanvasen. Da hadde Ferreira lyktes med en nedtakning av svensken, og låst 28-åringen fast i et «arm triangle»-grep han ikke klarte å komme seg ut av.

Forhåndsanalyse: Tøff test for Hermansson mot brasiliansk «mutant»

Ferreira dominerte også den første runden, og ledet etter all sannsynlighet på poeng mot Hermansson som gikk offensivt til verks i den andre. Hermansson vant i UFC-debuten sin mot Scott Askham i september, og hadde i utgangspunktet alt å vinne mot Perreira som er mest kjent som vinner av den første sesongen av «The Ultimate Fighter» i Brasil.

Det var to UFC-stevner i helgen. Lørdag kveld startet det med action i Belfast - se stevnet på Viaplay og resultatene på UFCs sider. I natt var det klart for stevne nummer to i Sao Paulo, Brasil, - se opptak på Viaplay - og resultatene her.

Ferreira hadde støtten fra en fullsatt arena i Sao Paulo, uten at det så ut til å gjøre Hermansson noe spesielt nervøs. 28-åringen smilte og koste seg på vei inn i buret. Men til tross for at han var bevegelig og offensiv fra start, så var det Ferreira som dominerte med kontraslag og spark når Hermansson prøvde seg.

Les også: Solid debut av «norske» Hermansson

Da Ferreira lyktes med en nedtakning tidlig i andre runde tok det ikke lang tid før kampen var over.

Nå blir det spennende å se hva som venter Hermansson i neste kamp, og med én seier og ett tap har han press på seg til å levere. I utgangspunktet har svensken en kontrakt på fire kamper, men det skjer ofte at UFC-ledelsen dropper fightere tidligere. Nå hadde uansett Hermansson ni strake seirer i MMA-buret før møtet med Ferreira, og et tap trenger ikke bety all verden.

Hermansson har svensk pass, men har i hele sin MMA-karriere trent på Frontline Academy i Oslo. Han hadde med seg både det norske og det svenske flagget på vei inn i buret, og de norske MMA-kollegene Mohsen Bahari og Kenneth Bergh var med i hjørnet til Hermansson.