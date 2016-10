UFC: «Hendo» (46) slo ned mesteren to ganger - og la opp etterpå

Et fullsatt Manchester Arena fikk se Dan «Hendo» Henderson (46) ryste hjemmefavoritten Michael Bisping (37) to ganger, og var nær ved å kapre mellomvektbeltet. Etter kampen takket han for seg.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Bisping var enorm favoritt i en tittelkamp som først og fremst handlet om revansje. For syv år siden vant Henderson på knockout mot Bisping, og etter at briten tok tittelen mot Luke Rockhold i juni sto en returkamp mot den aldrende Henderson på toppen av ønskelisten.

Det burde blitt rått parti, men ringreven Henderson slo godt i fra seg - bokstavelig talt. Mot slutten av første runde traff han med sitt varemerke - en skikkelig «H-bomb» som senket Bisping. Henderson kastet seg over Bisping og fulgte opp med albuer og slag, men hjemmefavoritten klarte å holde ut til rundesignalet gikk.

Med et digert kutt under det venstre øyet gikk han til hjørnet mens det kokte i arenaen. I den andre runden dominerte Bisping stort, men så var han uoppmerksom igjen da et nytt høyreslag fra Henderson rammet ham. For andre gang gikk Bisping i kanvasen, og for andre gang kom han seg unna.

Etter fem runder mente alle de tre dommerne at Bisping vant kampen med sifrene 48-47, 48-47 og 49-46.



TØFF NATT PÅ JOBBEN: Michael Bisping (t.v.) bar preg av å ha blitt truffet flere ganger med harde slag av Dan Henderson (t.h.). Her er de avbildet mens UFCs ringannonsør Bruce Buffer leser opp poengene. Foto: Viaplay

Legger opp



Tapet setter også punktum for Hendersons lage karriere som startet i MMA-buret i 1997. Siden da har han gått 46 kamper og vunnet 32 av dem (16 på knockout). Han har tapt alle sine tre tittelkamper i UFC, men er en av de virkelig store profilene i MMA-sporten.

– Jeg setter pris på all støtten opp igjennom årene, over hele verden. Jeg la mitt hjerte og min sjel i denne sporten, og supportere som dere - selv om dere buet på meg tidligere - gjorde det verdt for meg å konkurrere år etter år. Jeg elsker denne sporten. Jeg vil takke fansen som sørget for at denne kampen kom i orden, og takk til Bisping som ga meg sjansen. I min siste kamp for et tittelbelte kom jeg litt til kort, men det var ikke ille for en gammel mann, sa Henderson da han ble intervjuet oppe i buret.

Han spøkte også med at han hadde håpet dommerne skulle dømme kampen ut ifra hvordan ansiktet til Bisping så ut etter kampen. Da ville Henderson vunnet klart, for Bisping så ut som om han hadde fått skikkelig juling.

Bisping hyllet da også Henderson etter kampen, og understreket hvor mye han har betydd for MMA-sporten.

– Se på fjeset mitt. Dere vet hva denne mannen er i stand til å gjøre, sa Bisping og pekte på seg selv mens blodet rant fra flere sår i ansiktet.