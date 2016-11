UFC: Ferguson herjet med dos Anjos

Tony Ferguson (32) slo sin egen rekord i lettvektklassen da han vant over den nylige mesteren Rafael dos Anjos (32) på imponerende vis i Mexico City i helgen.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

For etter fem runder vant han på poeng mot den solide brasilianeren, og det var Fergusons niende strake seier i UFC. Bare Jon Jones (13 strake seirer) og Demetrious Johnson (10) har vunnet flere kamper på rad i gigantorganisasjonen.

Alle de tre dommerne hadde «bare» 48-47 i favør Ferguson, men 32-åringen hadde tilsynelatende stålkontroll i løpet av det 25 minutter lange oppgjøret.

Forhåndsanalyse: Ufordreren mot den gamle mesteren

– Han hadde rekorden i lettvekt fra før også med åtte seire på rad, men nå legger han altså til den forrige mesteren i divisjonen. Det er utrolig imponerende, og det finnes knapt bedre bud på en tittelsjanse enn det Ferguson har, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Det er altså snakk om en av de tøffeste vektklassene i MMA, og Ferguson står med ni strake seirer. Førstkommende helg skal Eddie Alvarez forsvare tittelen sin mot Conor McGregor i New York, og Ferguson har i alle fall sportslig levert nok til å få sjansen i en tittelkamp.



NI STRAKE: tony Ferguson (t.h.) har en imponerende seiersrekke i MMA-buret. I mexico City ble Rafal dos Anjos et par nummer for liten. Foto: Viaplay

Knallharde dos Anjos hadde stort sett mer enn nok med å forsvare seg mot Ferguson, men kanskje var amerikaneren i overkant dristig.

– Det var jevnt en stund, men ingen kan matche Fergusons tempo og fighterånd. Ferguson må virkelig ha følt seg ovenpå underveis i kampen, for han begynte å tulle en del midtveis med dansing og ulike gester. Det som er litt skummelt for Ferguson er at han er så avhengig av haka si. Det er som om han ikke registrerer at han blir truffet, og som vi snakket om i analysen i forkant så lar han seg ikke avskrekke av slagene heller, sier Roaldsnes og legger til:

– Dersom Ferguson fortsetter å stole på evnen til å ta slag, i stedet for å gjøre seg selv mindre treffbar, vil han før eller senere møte på store problemer.