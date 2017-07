UFC-analyse: «Vinn eller forsvinn» for Weidman

Chris Weidman (33) og Kelvin Gastelum (25) er begge rangert som topputøvere i UFCs mellomvektdivisjon, men utgangspunktene deres foran møtet deres i natt kunne ikke vært mer ulikt.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Weidman hadde alt. Etter å ha stoppet legenden Anderson Silva på høydepunktet av sin karriere virket den unge MMA-utøveren fra Long Island ustoppelig. Nå kjemper han for tilværelsen i toppen av divisjonen sin i en vinn-eller-forsvinn-kamp.

Gastelum hadde allerede mistet alt. Nå er han på toppen av verden i feil vektklasse. Dette er utgangspunktene til Gastelum og Weidman, hovedkampen på UFC Fight Night Long Island, i kveld.

Weidman har virkelig ryggen mot veggen. Etter å ha blitt legendarisk i kampene mot Anderson Silva og to av de mest kjente brasilianske veteranene UFC har å by på i mellomvektdivisjonen, har Weidman hatt tre strake tap. Hjerteskjærende tap, i noen tilfeller. Weidman fremsto på et tidspunkt som en ustoppelig kraft – en spesiell utøver. En som kunne holde tronen i lang tid. Slik ble det ikke, og taper han i kveld har fallet vært komplett.

KNUSTE KENNEDY: Kelvin Gastelym slo Tim Kennedy i Toronto – på det sammestevnet Emil Meek debuterte i UFC. Foto: Vaughn Ridley , AFP



Fallet begynner

Det ryktes at både Weidman og Rockhold var syke i oppkjøringen til tittelkampen deres. Tross dårlig form gav begge utøverne det de hadde i kampen, og det var særlig synlig hvor tung kampen var. Til slutt begynte det å ligne mer en kamp mellom to utøveres viljestyrke. Med teknikkene i andre rekke. Men at teknikkene kommer i andre rekke er selvsagt en illusjon.

I tredje runde kom « sparket som skulle endre mellomvektdivisjonen for alltid ». Weidman prøver seg på et rundspark. Weidman driver ikke med rundspark. Kanskje det lå latent i hodet hans at Rockhold hadde gått på et rundspark fra Vitor Belfort da Belfort var kjent som TRT-Vitor (Sterioide-powered Vitor). Det var i alle fall helt utenkelig i det Weidman begynte å dreie hoftene hva som skulle skje. Den uunngåelige nedtakningen fulgte det forferdelig sleivete sparket. Etter at paret spant i bakken ble Weidman banket til blods de resterende 60 sekundene av runden.

Dommer Herb Dean kunne ha stoppet kampen mange ganger. At Weidman fikk fortsette til neste runde var ikke bare utrolig. Det var grusomt. Kort tid etter at fjerde runde kom i gang var det over. Match-upen var i utgangspunktet jevn, men Weidman trakk det korteste strået. Sparket er kanskje en tilfeldighet, men det ble Weidmans bane.

Den falne mesterens mentalitet

Når en mester faller begynner vanligvis «get my belt back»-perioden i karrieren hans eller hennes. Det er et frustrerende karrierepunkt, ikke bare for utøveren, men også for fans. Ytterst sjeldent ender «get my belt back» med en seier i en tittelkamp. Vanligvis ender det med en serie av skuffelser. Av ulike grunner når den tidligere mesteren aldri opp igjen.

SLO LEGENDEN TO GANGER: Chris Weidman møtte Anderson Silva for andre gang i desember 2013. Han vant etter at Silva brakk leggen på grusomt vis. Foto: Jayne Kamin-oncea , Reuters

Siden Weidman-Rockhold inneholdt så mange særheter – begge skulle ha vært syke ( og husk the kick of destiny) – så føltes hele greia litt flokete og tilfeldig. Det er kanskje derfor ekstra skuffende at Weidman sine to neste kamper gikk som de gikk.

Weidman skulle reise kjerringa i UFCs etterlengtede New York-inntog. Weidman er fra New York og var en av fjesene som representerte utøversiden når UFC arbeidet politisk for å løfte det merkelige forbudet mot profesjonell MMA i staten New York (amatør-MMA var ikke bare lovlig, men utbredt). På UFC 205 fikk Weidman i oppgave å ta imot Yoel Romero.

Det endte med en grusom knockout der Romero timet Weidmans nedtakninger og plantet et kne rett i en Weidman som skyter inn etter hoftene hans. Jeg nevnte at noen av tapene til Weidman hadde vært hjerteskjærende. Dette var det tapet. Det var hjemmebane. Knockouten var grusom. Weidmans drøm om en rask retur til tittelkampen brast.

Muligheten for å «get my belt back» ble stadig mer fjern, men det var ikke over. Det siste tapet til Weidman var mot Gegard Mousasi, igjen i staten New York. New York hadde ratifisert endringene i MMA og tatt med de nye regelendringene da Mousasi og Weidman møttes. Grunnet diverse rare greier, som vi ikke rekker å ta med her, ble kampen avsluttet tidlig ved dårlig kampdømming. Igjen, mange tilfeldigheter og særheter, men Weidman så ikke bra ut i kampen. Mousasi hadde initiativet og gjorde skaden.

Tapt mot alle relevante utfordrere

Dette er den korte historien om Weidmans fall fra toppen. Problemet med fallet nå som vi oppsummerer det i ettertid er hvem Weidman tapte mot, selvsagt.

Da Weidman slo Belfort, og dermed den tredje avdankede brasilianske legenden på rad (i følge kritikere, selvsagt), stod det en gruppe ulver ved døren i mellomvektdivisjonen. Det var en gruppe på fire som alle kunne være naturlige fremtidige mestere og som alle forventet virkelig ville utfordre i fremtiden. Det var Ronaldo «Jacare» Souza, Yoel Romero, Luke Rockhold og Gegard Mousasi.

Weidman endte opp med å tape mot tre av dem på kort tid.

Det er ikke rart presset tårner seg for Weidman nå. «Get my belt back» er for min del ikke en gang i synsrekkevidden min for Weidman akkurat nå. Nå handler det mer om å vise at han faktisk hører hjemme i toppen. Fallet har ikke vært langt, men det kan bli verre. Vårt spørsmål blir selvsagt om det vil fortsette. Denne motstanderen kan han nemlig ikke tape for.

Kelvin Gastelum er en weltervekt-reject. Han er kun i mellomvektdivisjonen fordi han dreit seg ut for mange ganger i vektklassen under.

STADIG VEKTTRØBBEL: Kelvin Gastelum har flere ganger slitt voldsomt med vekta. Her går det imidlertid greit – i forkant av UFC-stevnet i Toronto i desember i fjor. Foto: Tom Szczerbowski , Reuters

Gastelum – en moderne Urias

Få har dritt på draget i UFC like mye som Kelvin Gastelum. Likevel er Gastelum på topp for øyeblikket. Gastelum vant the Ultimate Fighter mot en veldig tung oddsfavoritt i Urijah Hall. Deretter slo han alle han møtte i weltervektdivisjonen, men endte med å opptre veldig uprofesjonelt. Han bommet på vekten.

Han hadde fem strake seire før han bommet på vekten og møtte opp i dårlig form mot Tyron Woodley (han vant fortsatt kampen mot det som nå er UFCs weltervektmester på en av dommernes poengkort). Etter å for tredje gang bomme på weltervektgrensa rett før UFC 205 i New York erklærte UFC-president Dana White at nok var nok . Gastelum vil aldri få komme tilbake til weltervektdivisjonen.

Eksilet sendte den litt for useriøse weltervekteren Gastelum til mellomvekt. Det hele så ut som en Uriaspost . Gastelum lå ikke med kona til UFC-president Dana White. Han bommet på vekta. Det er verre. Hevnen var hard men rettferdig(-ish). Gastelum var sendt for å dø hos de store gutta. Vektklassene finnes av en grunn. Alt annet relativt likt, så vil styrke og størrelse, kort sagt vekten, ha veldig mye å si.

Det som i utgangspunktet (veldig) sannsynligvis var straff , endte opp med å bli starten på et usannsynlig karrieresprang for Gastelum. Den unge Gastelum, mannen på Uriasposten i UFC, endte opp med å slå en tidligere weltervektmester (Johnny Hendricks), udyret Tim Kennedy og den tidligere legendariske Vitor Belfort. Nå står Gastelum rangert som nummer åtte i mellomvektdivisjonen, og får muligheten til å blande seg i toppen. Dersom han slår Chris Weidman, selvsagt. Gastelum ser ut til å gjøre det eldgamle Urias aldri gjorde, å overleve fronten.

Vinner Gastelum er det en realisasjon av en utrolig prestasjon, tross lave odds. Men Gastelum har hatt en tendens til å spise opp dårlige odds. De preller av. Sett Gastelum i en kamp han ikke skal vinne, og han vinner. Han har en egenskap der. Weidman, på den andre siden, trenger atter en gang en seier. Allerede nå er han nesten unik i mellomvektsammenheng. Av alle på topp-15-listen av UFCs beste mellomvektere er det kun han og Urijah Hall (#14) som har tre tap på rad. Til og med Vitor Belfort har fått seg en seier i det siste.

I natt må Weidman vinne, dersom han vil ha et håp om å noensinne bli sett i samme lys som han en gang var. Veien tilbake til beltet er nok lang, men tittelsjansen kan han kjempe seg tilbake til. Den unge Kelvin Gastelum på den andre siden, kan bli en suksessfull moderne Urias. Det er ingen problemer med tøffe kamper på den hardeste fronten. Den usannsynlige mellomvektutfordreren i 2018 kan være den unge weltervekt-rejecten Kelvin Gastelum.

Kontrastene er store i Long Island.

Kampfakta:

Chris Weidman

• 13 seirer, tre tap

• Stoppet Anderson Silva to ganger på rad med knockout (skade i kamp nummer to)

• En av UFCs sterkeste MMA-brytere

• BJJ-svartbelte under Matt Serra

• Trener hos noen av de mest underholdende trenerne i MMA, Serra Longo på Long Island, NY

• Forsvarte tittelen sin mot Vitor Belfort og Lyoto Machida

• Tapt tre kamper på rad på knockout

Kelvin Gastelum

• 13 seirer, to tap

• Vant The Ultimate Fighter mot oddsfavoritten Urijah Hall

• Fem strake seire i weltervekt før eksilet i mellomvekt

• Den mest oppsiktsvekkende seieren hans er TKO-seieren mot Tim Kennedy

• Vunnet flest kamper på kampavslutning

• Aldri blitt stoppet, kun tapt på delt dommeravgjørelse (Neil Magny, Tyron Woodley)