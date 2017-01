UFC-analyse: Viktig kamp i skyggen av Rousey-nedturen

Valentina Shevchenko (28) og Julianna Pena (27) møtes for å finne ut hvem som skal få utfordre «Løvinnen» Amanda Nunes (28) om beltet i bantamvektdivisjonen. Kampen signaliserer også starten på en ny tid i UFC. En tid uten stjerner i toppen i den originale kvinnedivisjonen.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

«Jeg kunne brukt 100 millioner dollar på reklame og fortsatt hadde ingen visst hvem Amanda Nunes var. I kveld vet alle hvem Amanda Nunes er. Det er derfor jeg er promotor og dere andre ikke er det».

Visdomsordene er selvsagt Dana White sine i etterkant av kampen mellom Ronda Rousey og... Ronda Rousey, ifølge kritikerne i alle fall. White og UFC ble nemlig beskyldt for kun å selge den ene parten av tittelkampen mellom Amanda Nunes og Rousey. Alt handlet om Rouseys tilbakekomst. Til og med de delene som handlet om Nunes handlet om Rouseys tilbakekomst. Det gav selvsagt mening på alle slags måter, da Rouseys retur var en hendelse med enorm økonomisk og kulturell hendelse for UFC. Amanda Nunes var bare glad hun kunne være der og cashe inn.

Ting gikk som det gikk, men det er fortsatt veldig usikkert om Dana White får rett da han i etterkant av UFC 207 malte målskiven på nytt rundt utfallet av kampen. Vet alle nå hvem Nunes er? Går det an å bli en stjerne ved å slå en stjerne? Hvordan vil bantamvektdivisjonen faktisk se ut nå som det nye blodet renner inn, og alt ikke er Ronda, Miesha eller Holly? Er det i det hele tatt noe nytt blod å ta av?

Utfordrerkamp

Det skrapes for toppkvinner i divisjonen. Tate er pensjonert fra sporten og begynner å jobbe som kommentator og analytiker. Rousey vet ingen hva skjer med enda, men det er veldig lite sannsynlig at hun konkurrerer igjen. Holly Holm er ferdig i bantamvektdivisjonen, enn så lenge i alle fall. Hun går opp en vektklasse for å møte Germaine de Randamie i UFCs første fjærvekttittelkamp for kvinner, tro det den som vil.

SLO HOLM: Valentina Shevchenko vant mot vektklassens tidligere mester, Holly Holm, i juli. Foto: Nam Y. Huh , AP

Denne kampen er ganske god, rankingmessig, fordi Shevchenko nylig slo Holm, men tapte tynt til Nunes. Kampens andre part, Pena, slo nettopp Cat Zingano, som er den siste til å slå Nunes. Derfor er Pena mot Shevchenko faktisk en ganske naturlig avgjør av den neste utfordreren til Nunes.

Problemet er bare at etter at denne utfordreren er etablert og deretter kommet og gått, så er divisjonen fortsatt utrolig tynn. Alle som er der skal enten til fjærvekt eller har vært på andre siden av et Rousey-tap. Bantamvektdivisjonen begynner å se ut som lett-tungvektdivisjonen for menn. Noen få som roterer på topp og som er gode og kjente, men bare ukjente navn lengre nede.

Ser vi på tallene blir bildet enda klarere. Først litt kontekst: UFCs fluevektdivisjon er kjent for å være den grunneste divisjonen. Det betyr færrest fightere og dermed minst talentpool å velge i. Fluevekt har 29 aktive fightere i dag. Det er lite. Den tradisjonelt nest grunneste divisjonen er tungvekt og har 43 aktive fightere. Kvinnelig stråvektdivisjon, med polske Joanna Jedrzejczyk i spissen, har 39 fightere og er slik sett ganske dyp, sammenlignet med de to grunneste herredivisjonene.

Kvinnelig bantamvektdivisjon, det tidligere flaggskipet til UFC, en rolle divisjonen kanskje mister, har bare 23 fightere! 23! Topp 15 betyr absolutt ingenting i en slik sammenheng. Nå er to av divisjonens fightere gått til etableringen av fjærvekt, og det er sikkert flere også som tror de kan gjøre det bedre der enn de har gjort i bantamvekt.

Det er få, kanskje ingen, interessante navn igjen i divisjonen, og det er heller ikke mange å ta av. Hva skjer etter Pena og Shevchenko, da?

Divisjonens fremtid

Hva er løsningen for UFC? Kan man så bli en stjerne ved å slå en stjerne? Kan Nunes nå erstatte Rousey. Selvsagt kan hun ikke virkelig gjøre det, men kan hun i det minste i en liten grad gjøre det?

Jeg vet at noen av dere vil komme til å si: «se på Nate Diaz. Han ble en stjerne ved å slå Conor McGregor».

Det stemmer for så vidt, men Diaz er et unntak mer enn en regel. Dana White sa en gang til Nate Diaz at han ikke var en «needle mover» i UFC, og mente dermed at Diaz ikke var en populær fighter. Siden har uttrykket blitt en meme over feilaktig karakteristikk av popularitet. Det viste seg jo i McGregor-oppkjøringen og etter kampen at Diaz virkelig var en needle mover. Husk også, UFC estimerte tydeligvis at Diaz var populær på den måten han viste seg å være, ellers hadde de ikke trukket navnet hans da dos Anjos ble skadet. Husk at Diaz tross alt var en erstatningskamp i begynnelsen.

FOX-mekanismen

UFC prøver å markedsføre divisjonen ved å sette topputfordrerne på et Fox-kort. La oss kalle det FOX-mekansimen. UFC promoterer i utgangspunktet tre typer kort. Pay per view-kort, eksempelvis UFC 208 den 12 februar er et kort de ønsker publikum skal kjøpe. Derfor settes kamper opp som de håper vil generere salg. Silva mot Brunson, Jacare mot Boetch og Teixeira mot den ukjente Cannonier er alle gode kamper slik sett, og alt toppes med en tittelkamp. At den tittelkampen ikke betyr noe betyr ingenting for UFC, de har sannsynligvis en eller annen økonomisk modell som estimerer at folk gjerne vil kjøpe tittelkamper.

Den andre typen kor er Fox sports-kort og fightpass-kort. De er mindre viktige. De kortene betyr lite økonomisk for UFC, og er ofte en anledning til å promotere og bygge prospekter.

Den tredje og siste typen, Fox-kortene, er derimot kjempeviktige som utstillingsvindu for UFC. De er en blanding av publikumsvennlige kamper som Donald Cerrone mot Jorge Masvidal og Arlovski vs Ngannou, og fightere UFC ønsker å selge i fremtiden.

Det er derfor Valentina Shevchenko og Julianna Pena er toppkampen i nattens UFC stevne fra Denver, Colorado.

Dette kan bety at UFC ikke har gitt opp i divisjonen, og tror at divisjonen fortsatt vil kunne være den store kvinnedivisjonen i tiden fremover og at de er interesserte i å prøve.

Det er usikre tider i vente for den kvinnelige bantamvektdivisjonen. Vi får se om Whites «det er derfor jeg er promotor»-kommentar viser seg rett. Historisk sett gjør den ikke det alltid. Nå må UFC forsterke denne divisjonen, og det så raskt som mulig, før det lille som er igjen av interesse for MMA-publikummet blør over til fjærvektdivisjonen.

På den andre siden av Shevchenko mot Pena er det nemlig fint lite. Og da hjelper det i alle fall ikke å sette det på UFC on FOX.

Kampfakta

Valentina «Bullet» Shevchenko

• 13 seirer, to tap

• Tapte nylig til Amanda Nunes, men slo Holly Holm

• Har kun tre kamper i UFC, men alle tre mot toppmotstandere

• Tidligere verdensmester i Muay Thai

• Jevn spredning av kampavslutninger i karrieren med fire knockouts, fem submissions og fire dommeravgjørelser

• Bor i Lima, Peru

Julianna «The Venezuelan Vixen» Pena

• Åtte seirer, to tap

• Vant the Ultimate Fighter sesong 18

• Ute i to års skadeavbrekk umiddelbart påfølgende avslutningen av sesong 18.

• Fire seire på rad i UFC.

• Har to TKO-seire i UFC, men er ansett først og fremst som en grappler