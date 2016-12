UFC-analyse: Vektmiss ødelegger for den tidligere mesteren

Anthony Pettis (29) hadde en gyllen mulighet til å gå tittelkamp i fjærvekt mot Jose Aldo (30), men så var han 1,3 kilo for tung. Dermed er det Max Holloway (25) som har noe mer enn æren å kjempe for i natt.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens kommentator Sverre H. Hagen ( MMA-Revyen på Facebook)

For nå må Pettis gi fra seg 20 prosent av pursen sin til Holloway, og mister muligheten til å vinne interim-beltet som ligger i potten. Dermed forsvant en fantastisk mulighet for Pettis, men kampen går som planlagt.

GIKK TIDEN UT MOT MCGREGOR: Max Holloway møtte Conor McGregor i august 2013, og tapte på poeng. Siden da har han vunnet ni kamper på rad. Foto: Jared Wickerham , AFP

I 2013 kom Conor McGregor stormende inn i UFCs fjærvektdivisjon med det som mange den gang da trodde var stormannsgale og lite realistiske ambisjoner. Tre år, 10 kamper og to tittelbelter senere har Conor McGregor satt skeptikerne soleklart på plass. Men McGregors invasjon på to fronter, i henholdsvis fjærvekt og lettvekt, har hatt en pris. Grunnet hans fokus på weltervekt og lettvekt i det siste, og en fjærvektdivisjon i limbo, har UFC på kontroversielt vis bestemt at McGregor ikke lenger er tittelholder i fjærvekt.

Og dette selv om Conor McGregor virker uenig.

Den nye situasjonen er altså noe rotete. Jose Aldo, som i ti år var ubeseiret og lenge regjerte i fjærvekt frem til McGregor kontant stoppet han etter bare 13 sekund, har nå overtatt tittelbeltet med et pennestrøk. Riktignok ikke helt uten fortjeneste, Aldo hadde allerede et midlertidig belte som blir gitt i langtidsfraværet av den egentlige mesteren. Som seg hør og bør blir et slikt midlertidige belte (interim title) forent med det egentlige tittelbeltet i en storstilt tittelkamp.

Nettopp dette scenarioet blir en realitet. I nattens hovedkamp på UFC 206, står en mulig billett til tittelkamp mot Jose Aldo på spill.

Ørkenreven

Knockoutartisten Conor McGregor har bare gått til dommeravgjørelse to ganger i sin karriere. Ene kampen var en episk triller mot gangsteren fra vestkysten, Nate Diaz.

Den andre kampen var en tøff batalje mot Max Holloway i 2013. Etter dette tapet har Holloway vunnet vanvittige ni kamper på rad, noe som i alle andre divisjoner ville kvalifisert til en tittelkamp for lengst.

I takt med Conor McGregors seierer og rekordknusinger blir kampen mellom førstnevnte og Holloway i økende grad imponerende. I tillegg til hans ville seiersrekke er MMA-aksjen til den stolte mannen fra Hawaii, som til tross for sin nye kjendisstatus fortsatt bor i et fattig område, på et svært høyt nivå.

Holloway har altså vandret tørst i fjærvektørkenen og slått alle motstandere på sin vei i håp om å finne tittelkampens oase. Men nå er ikke en potensiell tittelkamp for Holloway et imaginært luftspeil lenger. På lørdag har han endelig en håndfast mulighet til å sikre seg gullbilletten til en tittelkamp i møte med tidligere tittelholder i lettvekt Anthony «Showtime» Pettis. En overmoden mulighet.

«Showtime»

At Anthony Pettis får kallenavnet «showtime» er ikke helt uten grunn. Med en vanvittig akrobatikk og et arsenal av spark har han med en stor eksplosivitet gjort kort prosess på en hel rekke profilerte motstandere.

Særlig et spark signert av Pettis har gått sin seiersgang på YouTube. Som hentet fra en Jet Li-film, løp Pettis opp burveggen for deretter treffe klokkereint på haken til en uforberedt Ben Henderson.

Nederlaget

Det var disse offensive og smått opportunistiske egenskapene som dannet grunnlaget for Pettis sin erobring av lettvektdivisjonen i 2013. Men stilen til Pettis har ofte krevd tid og rom for å operere slik han kan sette opp sitt store utvalg av slag og spark. Det var dette som gjorde Pettis sin erobring av lettvektdivisjonen svært kortvarig.

FIKK JULING: Det meste så lyst ut for Antony Pettis - før tittelkampen mot Rafael dos Anjos i mars 2015. Foto: Brandon Wade , AP

I møte med Rafael dos Anjos ble Pettis’ regjeringstidnedsablet i form av et høyt press og volum fra brasilianeren.

Den store oddsfavoritten Pettis, som hadde signert store sponsoravtaler og sannsynligvis var sentral i UFCs framtidsplaner, mistet beltet sitt omtrent like raskt som han fikk det.

Etter dette tapte han ytterligere to kamper, mot henholdsvis Eddie Alvarez og Edson Barboza.

Forsøk på hamskifte

Pettis har nå foretatt et hamskifte og prøver lykken i vektklassen under. Så langt har dette vist seg å være en suksess, men de store prøvene har uteblitt.

Frem til nå. Foruten Jose Aldo er en kamp mot Max Holloway det gjeveste fjærvektdivisjonen har å tilby av motstandere.

Men dette hamskiftet har ikke gått som forventet. I går bommet Pettis på vektkravet og det som tidligere var et tiltenkt oppgjør om en fremtidig tittelkamp faller bort for Pettis.

Nå handler dette bare om Holloway. Vinner han, så er kampen mot tittelholder Jose Aldo sikret.

Den fremtidige tittelkampen

Eksakt når en tittelkamp som involverer tittelholder Jose Aldo vil skje er noe usikkert, men neste år blir det. Aldo har de siste månedene brukt tiden på å klage på forholdene i UFC, hvor mange kalorier har blitt brukt på å forsøke å få til en omkamp mot Conor Mcgregor. Kanskje forståelig: Etter at ett års verdensomspennende medieturne med den irske superstjernen kulminerte i en 13-sekunders knockouttap er nok revansjelysten hos Aldo ildrød.

I tillegg vet vi alle at en slik kamp også gir enorme utbetalinger.

Denne klagingen, som innebærer meldinger om at han ønsker å legge opp på bakgrunn av å ha blitt dårlig behandlet, og McGregors lettvekttokt har gjort at tittelkamper har latt vente på seg i fjærvekt.

Kampfakta

Anthony «Showtime» Pettis

● 19 seiere, fem tap

● Tidligere mester i lettvekt

● Vunnet 16 av 19 kamper på avslutning

● Sterkt bakkegame med raske submissions

● Har problemer med motstandere med høyt press

● Tøft vektkutt ned til fjærvekt

● Aldri blitt avsluttet

Max «Blessed» Holloway

● 16 seirer, tre tap

● Skarp boksing med gode kombinasjoner

● Evner å sy sammen de fleste aspekt av MMA

● Kjører høyt volum

● Ni seierer på rad

● En av to som har gått tiden ut mot Conor McGregor

● Et talent i stadig utvikling

Kampanalyse

En av fordelene som Pettis har ved å gå ned en vektklasse er at han blir en av de større utøverne i divisjonen. Mot Holloway vil han nyte en rekkevidde-fordel på nesten 8 centimeter. For en utøver som Pettis, som trenger rom kan denne fordelen bli svært prisgitt.

Likevel kan det bli vrient for Pettis. Holloway kjører et høyt tempo, med kreative og uortodokse angrep. Han har også et høyt offensivt volum hvor han på utrolig vis kan komme opp i åtte slag og spark i en og samme kombinasjon. Det er denne nøkkelegenskapen som kan knekke størrelsesforskjellen mellom utøverne.

Selv om begge utøvere har vunnet flere av sine kamper på bakken, er det lite trolig at denne kampen vil utfolde seg noe annet sted enn stående. Verken Pettis eller Holloway har til vane å gå for nedtakninger. Trolig blir det da en stående kamp som går tiden ut, i en kamp hvor begge utøvere vil fyre av med tekniske angrep.

Spørsmålet blir da om Pettis har verktøyene til å holde unna det høye volumet Holloway tar med seg inn i kampen.

I tillegg blir det spennende å se hvilken faktor innveiingsbommerten til Pettis har i selve kampen. Har vektkuttet vært for tøft for helsen?