UFC-analyse: Utfordreren Ferguson mot den gamle mesteren

Kampstilene til Rafael dos Anjos (32) og Tony Ferguson (32) er veldig like. De setter et tempo ingen andre kan følge. Hva skjer når to slike utøvere møtes?

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Sprint er veldig tøffe greier. Det er en spesialisert konkurransegren i mange idretter, alt fra sykling til langrenn, og alle versjoner av sprint ender med det samme: noen helt utkjørte utøvere på den smertefrie siden av målstreken.

MMA-kamper er generelt ikke sprinter. Det er mer som etappeløp eller løp som går på mellomlang distanse. MMA er en sport der du må være økonomisk med kreftene dine, fordi det er et mareritt å gå tom. Går du tom i et løp, så sakker du akterut. Går du tom i en MMA-kamp blir du i tiltakende grad slått i fjeset – eller andre ubehagelige ting – helt til du taper.

Men likevel finnes det sprintere i MMA. Dette er utøverne som setter en uakseptabel fart i kampen og regner med at du går tom før de går tom.

Nattens stevne sendes direkte fra kl. 03.00 på Viaplay, og kan ses i opptak i 48 timer. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

To ulike sprintere

I FLYTSONEN: Tony Ferguson har åtte strake seirer i UFC. Her har Edson Barboza nettopp fått juling i en kamp i desember i fjor. Foto: John Locher , AP

UFC Fight Night fra Mexico City avsluttes med oppgjøret mellom to av UFCs store, men veldig ulike, sprintere: Rafael dos Anjos og Tony «El Cucuy» Ferguson. Rafael dos Anjos sin stil baserer seg på alltid å være litt foran. Han liker å sette tempoet i kampen og diktere rytmen. Da han tok lettvekttittelen fra Anthony Pettis ved UFC 185 i mai 2015 gjorde han det ved alltid å være et steg foran.

Da Pettis trodde at han hadde sjanse til å stå og veksle slag, kom dos Anjos inn for å bryte og ta en nedtakning. Så ble han plutselig sluppet opp og slagvekslingene begynte igjen – på dos Anjos sine premisser. Uten forvarsel ble han tatt ned igjen. Fem slike runder. Aspektet Pettis var best på – spark og oppsett fra utenfor slagdistanse – kom aldri i spill på grunn av dos Anjos sin evne til å sette takten og velge utvekslingsformene.

Tony Ferguson sprinter på en annen måte. Jeg ser liksom for meg dos Anjos som en løper som kontinuerlig sjekker med et blikk til motstanderen om han følger med, øker farten eller sakker bak. Det viktigste er bare å være foran. «El Cucuy» derimot, han bare løper. Hva motstanderen gjør ser ut til å være irrelevant. Dos Anjos leder i løpet mot motstanderen, men han reagerer også. At han forutser motstanderens reaksjon er en stor del av styrken. Ferguson er på en slags rar måte uavhengig av hva motstanderen gjør.

Det er to hovedgrunner til at Ferguson virker uavhengig av motstanderen. For det første bryter han med posisjonslogikken i MMA. For det andre er han ikke redd kontringene som åpner seg når du leder an i vekslingene.

Posisjonslogikk

I Brasiliansk Jiu Jitsu er guarden en veldig effektiv posisjon. Man er på rygg med motstanderen mellom beina, tett nok til å kunne kontrollere hoftene hans eller hennes. Motstanderen risikerer å bli fanget av en av svært mange teknikker. Bytt så til MMA. Man fjerner gien (den tradisjonelle kampdrakta) og legger til slag. I moderne MMA er guarden langt mindre effektiv, de fleste topp-posisjoner blir sett som en fordel.

Ferguson er ikke redd for å havne i guard. Han er så aktiv der nede, med albuer, slag og grappling-teknikker, at han til og med vinner kamper fra guard på poeng. Ferguson lar seg selv havne i guard og kjemper like hardt, om enn hardere derfra. Han skaper hele tiden angrepsvinkler med beinlåser på knær eller ankler, triangle-kvelninger eller armlåser. Dette frustrerer motstanderne selvsagt. Det må være særlig frustrerende fordi topp-posisjonen vanligvis er et sted man selv kan bestemme tempoet. Ikke med «El Cucuy». Han sprinter og du må følge etter.

Emil Meek får sin UFC-debut

Den andre grunnen til at Ferguson sprinter på en måte som er uavhengig av motstanderen virker å være hans mangel på frykt. Den tradisjonelle måten å møte en sprinter på er å roe ham ned og bli konservativ. Han må tvinges til å respektere kontringene. Sprinteren leder an med en slagkombo, hva gjør du? Fyrer av en kontring med alt du har, slik at du setter deg i respekt umiddelbart. Sprinteren blir konservativ. Problemet er bare at Ferguson har total og fullstendig troa på seg selv, og egen evne til å ta imot de slagene som slipper gjennom. Med en slik motstander har du ikke muligheten til å sette tempoet ned. Det finnes bare en utvei, og det er knockout eller submission.

Problemet til Ferguson er at det samme kan sies om dos Anjos. Han må også stoppes. Han har den samme mentaliteten. Sett tempoet så høyt at motstanderen må gi etter. Hva skjer så når to sprintere møtes? Vi fikk muligheten til å se det da dos Anjos møtte Eddie Alvarez, en annen mann som setter tempoet så høyt at den andre må gi seg. Det endte med en knockout, men det kom ikke som resultat av en feilslått taktikk fra dos Anjos sin side, men god timing og presisjon fra Alvarez over alt annet.

Stor test for Ferguson

Ferguson er uberegnelig og vill. Han tar med seg enormt mye inn i oktagonet som motstanderen må bekymre seg for. Samtidig må vi understreke at han aldri har møtt en veteran som dos Anjos, som tross alt er mannen som nylig holdt lettvektbeltet før Alvarez kom og ødela moroa hans.

Ferguson har tekniske utfordringer, som er bedre beskrevet av andre enn meg . Noen av svakhetene hans kan skape store problemer i møte med en så teknisk velfundert fighter som Rafael dos Anjos, særlig det at Ferguson har en tendens til å la guarden henge i slagvekslinger. Spol tilbake en liten stund og dette er tittelkampen Ferguson siktet på. Nå er det bare enda en test han må forbi før tittelen igjen er innen rekkevidde. Dos Anjos er like avhengig av seieren som Ferguson. Taper han kan veien opp til tittelrekkevidden være lang.

Lettvektbonansa

UFC 205 i New York er rundt hjørnet. Kampen har ikke bare enorme konsekvenser for Ferguson. Kampen kan være avgjørende for hvem som får tittelkampen i lettvekt etter Conor McGregor utfordrer Eddie Alvarez neste helg (!).

Vi har en veldig rar situasjon i lettvektsivisjonen nå. Vi har ved andre anledninger i UFC-analysene våre sett på lettvektdivisjonens tendens til å være et kaos. I løpet av de neste åtte dagene kommer mesteren Alvarez (C), Nurmagomedov (#1), dos Anjos (#2), Ferguson (#3) og Johnson (#6), samt Conor McGregor til gå kamper. Kanskje noe av lettvektståka skal lette da og veien videre for Alvarez eller McGregor blir litt tydeligere.

Det som er særlig spennende med dos Anjos og Ferguson er at de er de vanskeligste stilmatchingene Conor McGregor kan møte. Hva slet Conor mest med mot Nate Diaz? Kondisjon og energiøkonomisering. Det Conor slet med er dos Anjos og Fergusons beste kort i ermet. De er sprintere, de spurter til og med i maraton.

I natt ser vi hvem av El Cucuy og dos Anjos som går tom for energi først. Vinneren kan kalles lettvektdivisjonens utholdenhetskonge (ved siden av Nate Diaz).

Og er kanskje den sittende lettvektmesterens største utfordring?

Kampfakta:

Rafael dos Anjos

• Tidligere lettvektmester

• Trener hos Kings MMA under Rafael Cordeiro.

• Høyt profilert svartbelte i Brasilians Jiu Jitsu

• Svært utholdende

• Presser alltid i kampene sine

Tony «El Cucuy» Ferguson

• Vant the Ultimate Fighter sesong 13

• Vunnet åtte kamper på rad i UFC

• Eneste mann som har vunnet tre kamper i UFC med Brabo/D'arce-kvelning

• Går aldri tom for energi

• Trener BJJ under 10th Planet Jiu Jitsu

Kampforløp

Jeg er veldig spent på om Ferguson kommer tilbake etter Lando Vannata-kampen med en fornyet interesse i en solid guard. Vannata kunne mer eller mindre velge når han skulle treffe Ferguson i første runde av kampen deres (som Ferguson endte opp med å vinne i andre runde). Ferguson hadde store problemer som kunne ha blitt unngått ved å holde oppe hendene sine. Dette er to utholdenhetsmaskiner. Det er jo det mye av analysen har handlet om allerede. Jeg tror at Ferguson har marginene hva gjelder hvem som har mest utholdenhet og viljestyrke. Ferguson har aldri smakt på det å ligge under hele kampen, slik dos Anjos gjorde da han møtte den svært mye bedre bryteren Khabib Nurmagomedov. Styrken til dos Anjos, og det som kan vinne ham kampen, er i ortodoks og plettfri teknikk i møte med åpninger som Fergusons ville stil kan gi.