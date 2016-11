UFC-analyse: Tøff test for Hermansson mot brasiliansk «mutant»

Den svenske Oslo-fighteren Jack Hermansson (28) får en knalltøff utfordring når han møter UFC-veteranen Cezar «Mutante» Ferreira (31) på bortebane i Brasil i natt.

Hermansson kommer til å gå inn i arenaen i Sao Paulo, Brasil, i nattens UFC-stevne med to flagg. Flaggene strekker vingespennet hans, med det svenske flagget i høyre hånden og det norske flagget i venstre. Jack har en identitet han lenge har måttet forklare. Han er svensk, men også litt norsk.

Altså, han er ikke norsk, men han bor i Norge. Han har selvsagt for lengst blitt adoptert av norske MMA-fans. Dette handler ikke bare om glidende nasjonale identiteter, men sportslig kontekst.

De fleste kjenner merittene til svensk MMA, og nordmenn som ikke følger så mye med på UFC til vanlig kan faktisk tenkes å vite mer om svensk MMA enn norsk MMA. Dette er på grunn av svenskenes store suksess både med utøvere, profiler og ved deres drivende rolle som vertsbyer for UFC-gallaer. At svenskene gjør det bra er gammelt nytt. Sportslig sett har svenskene gjort det godt lenge.

Norsk MMA-produkt

Jack er svensk, men MMA-en hans er norsk. Jack er trent i Norge, nærmere bestemt Frontline Academy i Oslo. Jack er et norsk MMA-produkt (selv om en mengde internasjonal erfaring og mennesker med ulike bakgrunner inngår i det). Norske MMA-produkt som når opp internasjonalt er fortsatt sjelden vare. Den eneste nordmannen som har vunnet en kamp i UFC frem til nå har vært Simeon Thoresen . Snart, den 10. desember, skal Emil Meek prøve å gjøre det samme mot Jordan Mein i Toronto. Hermansson har allerede vunnet sin UFC-debut.

Det sier noe om utviklingen norsk MMA befinner seg i akkurat nå. Vi – og utøverne våre – har høy selvtillit.

Jack har kanskje spesielt høy selvtillit. Etter å ha vunnet UFC-debuten sin mot Scott Askham i Tyskland begynte han å kalle ut brasilianere. Jack meldte seg i tillegg inn i en svært eksklusiv klubb av ikke-brasilianske MMA-utøvere som ønsket seg en kamp på bortebane i Brasil. Tradisjonelt er det en forferdelig idé, dersom man ikke er klar for trykket fra den brasilianske MMA-fansen.

Når det gjelder matchinger er UFC i høy grad en «ask and thou shalt receive»-organisasjon. Det eneste som er skummelt med det er at du kan risikere å møte en UFC-veteran i din andre UFC-kamp, under intens buing i en varm brasiliansk arena.

UFC-VETERAN: Cezar «Mutante» Ferreira i aksjon mot Thiago Santos (t.h.) i en UFC-kamp i 2013. Foto: Ricardo Moraes , Reuters

Phenoms mutant

Likevel er Cezar «Mutante» Ferreira kanskje den perfekte motstanderen for Jack akkurat nå. Jeg tør påstå det av tre grunner: Ferreira har vunnet sine siste kamper, men har hatt en tendens til å tape på knockout. Dessuten har han et kjent navn i bransjen.

Mutante var en av de tyngst profilerte konkurrentene da UFC skulle ekspandere storsatsningen «The Ultimate Fighter» (TUF) til Brasil. TUF er ansett som en av de store nøklene til UFCs suksess på midten av 2000-tallet. Suksessen gjorde endelig selskapet lønnsomt og har vært essensielt i å produsere og kultivere stjerner som UFC senere kunne promotere. The Ultimate Fighter Brasil var første gang UFC produserte tv-programmet utenfor USA, og størst forventninger var det til Cezar «Mutante» Ferreira.

Ferreira var nemlig Vitor «The Phenom» Belforts protegé. Vi har skrevet om Vitor Belfort ved utallige anledninger i denne spalten, sist da møtte Dan Henderson til veteranoppgjør . Til tross for å være en av de eldste utøverne i UFC, og til tross for at han begynte å konkurrere for tjue år siden, har mannen alltid vært relevant i toppen av UFC. Han utfordret Anderson Silva, Jon Jones og Chris Weidman for tittelbelter relativt nylig.

Han kan samtidig skryte på seg å ha konkurrert som 19-åring i UFC 12, som var før skikkelig regulering tok til. I tillegg var han på ett eller annet tidspunkt (2004) lett-tungvektsmester. Belfort er en skikkelse i Brasil. En av de aller mest populære MMA-utøvere landet har.

Og han tok inn Ferreira, nærmest som en adoptivsønn, for å trene ham opp i MMA, da Ferreira var 17 år gammel. Slikt blir det selvsagt forventninger av.

Mutante levde opp til dem. Han skar gjennom UFCs svært mentalt og konkurransemessig tøffe reality-show. Han vant alle kampene sine i turneringen og endte opp med å møte Sergio Moraes i finalen, der han vant på enstemmig dommeravgjørelse. Han fortsatte seiersteften etter finalen og gikk ut av 2013 med tre seiere i UFC, og den gjeve tittelen som den første vinneren av The Ultimate Fighter Brasil.

Portvokter?

Så gikk det med Cezar Ferriera som det nesten alltid går med prospektene. De begynner nemlig uten unntak en dag å skuffe. Ferreira skulle være det heteste prospektet siden Jon Jones, men begynte å miste grepet i 2014. I løpet av fire kamper skulle han gå på ikke bare ett, eller to, men hele tre knockouttap, kun ispedd en tre-rundersseier mot Andrew Craig. Mutante-prospektet tok et kraftig støt. 2016 har vært et bedre år for Mutante, da. Han har plukket opp seire mot Oluwale Bamgbose og Anthony Smith og er igjen på en seiersrekke.

Ferreira har en tendens til å vinne mot nykommere, men tape for rangerte utøvere. Dette er en perfekt match for en nykommer som ikke har mange kamper i UFC. Dersom man taper for en fyr som Mutante, som har såpass kjent profil og lang erfaring i UFC, så er ikke nedrykket så ille. Dersom man vinner har man et skikkelig navn på kamphistorikken. Kvalitetsmotstand er langt viktigere enn mengemotstand. Man kan gå mange kamper under UFC-banneret og likevel ikke få oppmerksomhet fra matchmakerne i UFC. En seier på bortebane mot et kjent navn er gull i en slik bransje som MMA. Jack sugen på å vise seg frem. For å gjøre det trenger man kvalitetsmotstandere, og gjerne kvalitetsmotstandere man kan skinne mot.

En sjans til å imponere

Den tredje grunnen til at dette er en svært god match for Jack er hva Ferreira er god til (på papiret) og hva han er sårbar for (på papiret). Risikoene med å møte en knockout- eller submission-spesialist er mange. Dersom man møter noen som er svært god på det ene eller andre og har en kamphistorikk fylt opp av det man er god på (Conor McGregor har vunnet 18 av 21 kamper på KO/TKO og Demian Maia har vunnet 12 av 24 kamper på submission) så kan det bli en kort kveld på deg dersom du er uforsiktig.

Av Ferreiras seirer i UFC er fem av seks på dommeravgjørelse, og den siste er en submission-seier. For all del, ikke misforstå, Ferreira er en svært dyktig fighter, men han har ikke avsluttet mange av kampene sine. På den andre siden har tre av hans fire tap kommet på knockout. Det betyr at det er en god mulighet til å vinne på en spektakulær måte mot ham.

Det blir litt av en kamp. Publikummet setter stemningen. Det brasilianske publikummet er kjent for sitt flotte MMA-motto: «tu vais morrer», som de gledelig ønsker hilser utenlandske fightere velkommen med. Det betyr «du kommer til å dø», og det ljomer gjennom enhver brasiliansk arena under et MMA-stevne.

Vi så det i går på innveiing. Ferreira synes å si til Jack: «– Nice to meet you. You're going to die. Tu vais morrer.». Fanget av Jacks trener og lagkamerat Mohsen Bahari på instagram.

Jeg tror den alltid smilende Jack ble bitte litt fyrt opp her. Jack ser i alle fall ut til å gi en liten spådom for kampen . Jacks ambisjoner er at dette kan være kampen som setter ham på kartet. Og med ham, norsk MMA. Sjansen for at Jack kan gjøre nettopp det er høy.

Lykke til!

Kampfakta

Jack Hermansson

• 14 seirer, to tap

• Tidligere Cage Warriors mellomvektmester

• Forsvarte tittelen to ganger.

• UFC-debut mot Scott Askham i september 2016.

• Gresk-romersk brytebakgrunn

• Majoriteten av seierer på knockout

• Trener i Frontline Academy med Emil Meek, Mohsen Bahari, Kenneth Bergh med flere.

Cezar «Mutante» Ferreira

• Ti seirer, fem tap

• Vant det første The Ultimate Fighter i Brasil

• Ti kamper i UFC, seks seire, fire tap.

• Tapt tre av fire UFC-kamper på knockout

• Protegé av Vitor Belfort