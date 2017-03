UFC-analyse: Tøff odds for Gastelum i natt

Det er mange fightere i UFC som trosser oddsene, men ingen mer enn Kelvin Gastelum (25) - en mann som oftest har vært sin egen største fiende. I natt møter han den brasilianske legenden Vitor Belfort (39) i Forteleza, Brasil.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Verdens største kampsportsorganisasjon, the Ultimate Fighting Championship (UFC) hater en ting over alle andre ting: fightere som bommer på vekten. Å bomme på vekten fører med seg alt slags vonde greier. Man risikerer å miste kampen, kampen kan miste sin betydning og alle ser grusomt uprofesjonelle ut. Det verste er nok likevel tillitssvikten.

Rammen rundt kampsport er viktig. To utøvere skriver under på at på denne dagen og under disse forutsetningene skal vi konkurrere. Dersom den ene møter opp og veier 5 kilo mer enn han eller hun sa, da har vi et problem. Kan kampen fortsette, og er den fortsatt rettferdig? Vil denne fighteren som brøt sin lovnad kunne stoles på igjen senere? Kan vi satse på ham eller henne?

Kelvin Gastelum har bommet på vekten sin. Han har ikke bare bommet én gang, eller to ganger. Gastelum har bommet tre ganger. Det vil si, den tredje gangen, ved UFCs prestisjekort på UFC 202 i New York, så prøvde han ikke en gang. Krise.

I UFC er det en kort vei mellom belønning og straff. Gastelum ble beordret til å gå i mellomvekt herfra og inn i evigheten, stengt ute fra sin naturlige vektklasse for alltid. Dømt til å møte motstandere han er langt mindre enn. Nå skal Kelvin møte Vitor «The Phenom» Belfort i Brasil.

Å møte Vitor Belfort i Brasil er like ille som å møte Conor McGregor i Dublin.

EN LEGENDE: Vitor Belfort, som her jubler etter en seier mot Michael Bisping i mai 2015, har vært en stor profil i UFC i mange år. Foto: Andre Penner , AP

Oddsbryter

Han tar på seg en umulig oppgave, men Gastelum startet sin karriere som underdog, og spiller rollen hvor enn han går og hvem enn han møter i UFC. Gastelum tok først underdogrollen da han deltok i en av de beste sesongene av UFCs realityserie, sesong 17 av The Ultimate Fighter. Formatet fra realityserien er så kjent og kjært (eller hatet?) nå at de fleste MMA-fans er klar over gangen i serien. Et av ritualene i starten av en sesong er at de to kjente UFC-navnene som leder lagene skal velge sine fightere til lagene sine. De velger ut fra hva de har sett fra deltakerne så langt og med "så langt" så mener vi kampen deltakere går for å kvalifisere seg for realityserien. Dette er jo tross alt ikke noen vanlig serie, må vite. I The Ultimate Fighter må man slå ut en motstander for å vinne plass i den steinharde turneringen.

Da UFC-stjernene Chael Sonnen og Jon Jones skulle velge lag valgte Sonnen først Urijah Hall, en mann som lagde høydepunkter gjennom hele serien og stadig ble sammenlignet med Anderson Silva. Aller sist, den store ydmykelsen, ble den unge og uerfarne Gastelum valgt. Han tok 16. plassen. «We're glad to have ya'» synes jeg gode gamle Chael sa. Etter en sesong der både Urijah Hall og Gastelum dominerte kampene sine møttes de to til finalen. Nummer én mot nummer seksten. Alle ventet Hall skulle vinne, men Gastelum vant. Mot alle odds. Som han hadde gjort i serien, og som han fortsatte å gjøre senere.

Gastelum har vunnet over stornavn som Rick Story, Jake Ellenberger, Nate Marquart, Johnny Hendricks og Tim Kennedy. Han tapte en tett kamp mot nåværende mester Tyron Woodley i 2015 og en tynn avgjørelse mot Neil Magny. Det er faktisk slik at Gastelum som regel vinner de kampene han ventes å tape, men sliter der han virker overlegen.

For Gastelums del får vi håpe det er slik det henger sammen, for Vitor i Brasil er en kamp de aller fleste ventes å tape.

Vitor i Brasil

Hvorfor er det så ille å møte Belfort i Brasil, lurer du kanskje på? Det første og viktigste aspektet ved det er trykket man er under. Brasilianske fans kan kun overgås av irske fans når det gjelder en MMA-kamp. Den brasilianske kamphymnen «você vai morrer» (du kommer til å dø) runger over stadioen nesten uten stans. Hvert slag som treffer for den brasilianske fighteren får et «oooh» og et «aaah». Motstanderens gode øyeblikk i kampen møter stillhet.

Dette presset skrur brasilianerne på for enhver hjemmefavoritt som møter en eller annen tølper fra en annen og kampsportsmessig mindreverdig nasjonalitet, så tenk hva de vil gjøre for en av Brasils aller største kampsportsikoner, Vitor Belfort?

For å raskt illustrere hvor stor Vitor er i Brasil: Anderson Silva ble først populær i Brasil etter å ha slått Vitor Belfort.

Unge løver

Utfordringen er enorm for Gastelum, men som vi sa tidligere, veien mellom belønning og straff er kort i UFC. Dette er også en enorm utfordring for Vitor Belfort. Vitor gav seg selv tilnavnene «The Young Dinosaur» og «The Old Lion» for en stund siden. Det speiler at han har vært i gamet siden starten av 90-tallet, helt tilbake til den tiden der fighternes nakkemuskler ligner noe fra Marvel Comics. De beste dagene er bak Belfort.

«UNG OG LOVENDE»: Kevin Gastelum er med sine 25 år en mann for fremtiden. Her jubler han etter å ha slått Tim Kennedy i Toronto. Foto: Vaughn Ridley , AFP

Denne kampen står for noe nytt for Belfort også. Noe han ikke har sett på en stund. Gastelum er den første motstanderen til Belfort på veldig lenge som ikke er enten en som er rangert høyere enn ham eller et gammelt og dermed stort kampsportnavn. Belfort har mest å tape.

Dette er den unge løven som tropper opp på den gamle løvens område og den gamle løven må faktisk forsvare det som er sitt. Belfort har allerede gjort noe ingen andre enn veterankollega Dan Henderson har gjort - han konkurrerer på toppen etter å ha hatt mer enn 20 år i profesjonell MMA. Dette er en av de kampene som kan være et veiskille for den unge dinosauren.

Kampen kan få store konsekvenser for begge.

Gastelum skal atter en gang møte tøffe odds i natt, og balansere på den smale sti mellom straff og belønning i UFC. Vinner Gastelum, så har han fått den største seieren i sin karriere og atter en gang snudd straff om til belønning.

Kanskje han vinner retten til å gå ned til weltervekt igjen?

Jeg tviler.

Kampfakta:

Vitor Belfort

• 25 seirer, 13 tap

• Et av de mest gjenkjennbare navnene i MMA i Nord og Sør-Amerika.

• Gått nesten alle kampene sine i UFC eller Pride, og konkurrert uten vektklasser

• Har vunnet det aller meste det går an å vinne i profesjonell MMA.

• Har møtt Alistair Overreem i Strikeforce, nesten tatt Jon Jones i en armbar og knocket ut Luke Rockhold med et dreiende hodespark.

Kelvin Gastelum

• 13 seirer, to tap

• Vant The Ultimate Fighter sesong 17

• Svært lite erfaring før The Ultimate Fighter med bare fem profesjonelle kamper

• Store problemer med vekten.

• Svært tøff og durabel