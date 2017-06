UFC-analyse: Tittelkampen i ruinene etter McGregor

Conor McGregor (28) forlot fjærvektdivisjonen i brann. Ut av asken står Max Holloway (25) og Jose Aldo (30) tilbake og kjemper om en forent tittel i Rio i natt. Betyr det at det igjen spirer og gror i fjærvektdivisjonen?

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Det første masseødeleggelsesvåpenet mennesket mestret var ilden. Noen raringer kom på for titusenvis av år siden at de kunne brenne ned skoger. Dersom jungelen så litt for tykk og farlig ut så kunne man «brenne skiten ned».

Senere ville områdene kunne være til nytte for raringene med ilden, fordi det ville være mer jord som de interessante byttedyrene kunne gresse på. Den ville jungelen kunne temmes, men bare ved å brenne den ned og skape noe nytt. Ilden er derfor knyttet sammen med både ødeleggelse og med nyskapning i menneskepsyken.

Se nattens UFC 2012 direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 04.00. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Firestarter

Dersom den gamle jungelen var UFCs fjærvektdivisjon var Conor McGregor en ildspåsettelse. Etter å ha herjet i en kort periode var den over. Brått sa McGregor adjø til fjærvektene og bevegde seg videre til en annen type ødeleggelse, en mer planlagt bud på verdensherredømme.

Lettvekt-tittelen, så jakten på Mayweather. Bak ham står en nedbrent jungel. De to som står igjen på toppen av askehaugen har begge tapt for McGregor. Holloways siste tap er til McGregor.

Jose Aldo tenker nok ofte på tretten sekunder han gjerne skulle gjort på nytt den 12. desember 2015.

HOLDT I 13 SEKUNDER: Conor McGregor knocket ut Jose Aldo i desember 2015. Foto: John Locher , AP

Klarhet og spørsmål

Før McGregor var det få som brydde seg om fjærvektene. Kampen mellom Holloway og Aldo føles mer som en utfordrerkamp akkurat nå, og ikke en tittelkamp. Dette er mye på grunn av beltehysteriet til UFC.

Den lettsindige bruken av interim-belter – altså belter som er midlertidige mens man venter på at den sanne mesteren skal komme tilbake fra skade (eller lignende) – skaper mye rot. Som i de fleste andre sporter søker man klarhet og definitive svar i MMA. McGregor ble først interim mester i fjærvektklassen da Aldo måtte trekke seg fra deres første møte og McGregor fikk Chad Mendes som erstatter.

Deretter hadde de en tittelforeningskamp der McGregor knocket Aldo ut på tretten sekunder. Klarhet. Nye spørsmål. Det er de to tingene vi ser etter i tittelkamper. Begge var oppnådd.

Rotete tittelbilde

Nå er det annerledes. Etter at McGregor gjorde seg vanskelig presset UFC ham ved å gi Frankie Edgar og Jose Aldo en kamp om en interim-tittel ved UFC 200. Aldo vant. Igjen var Aldo mester, men hele greia var jo bare for å låse inn McGregor til en ny runde. I stedet jaktet McGregor egne ting.

To uker etter ble han historisk som tidenes første til å holde to titler samtidig da han slo lettvektsmester Eddie Alvarez. Det var en legendarisk bragd. Tonedøv og taktløs gjorde UFC-ledelsen den enfoldige avgjørelsen at de strøk McGregors tittel med en penn to uker senere. Stripped him of his belt heter det. Aldo var plutselig promoted to undisputed champion. Men vi kan alle se bilder av fjærvektbeltet på Conor McGregors Instagram-konto.

Allerede her er ting rotete, folkens. La oss komplisere det litt til. På UFC 206 i Toronto, der Emil Meek vant sin UFC-debut, skulle Daniel Cormier og Anthony «Rumble» Johnson møtes og kjempe om lett-tungvektsbeltet. Kampen falt ut på grunn av skade. For å ha noe å selge (for UFC-fans ser tydeligvis bare kort som har en tittelkamp på toppen), så kunngjorde de at kampen mellom Max Holloway og Anthony Pettis skulle være for et interim-belte. Holloway vant.

2017 startet dermed med en midlertidig mester (Holloway), en «ekte» mester (Aldo) og en ekte mester (McGregor). Ikke særlig klarhet, mange spørsmål.

Problemet med spørsmålet

Det med klarhet og spørsmål er vanskelig i kampsport. Det er gøy å spekulere. Det er derfor vi har diskusjoner som: ville Demetrious Johnson (mester i fluevekt) ha slått Jon Jones om de var samme vekt? Hvordan hadde Cain Velasquez ha gjort det mot en Fedor Emilianenko på sin storhetstid.

Problemet er bare at dette er spørsmål som aldri kan svares. Poenget med kamper er å stille spørsmålene, og få svar. Deretter kommer det nye spørsmål. Det er alltid en utfordring. Tittelkampene i hver vektklasse er på en måte det ultimate spørsmålet. Vil jyplingen Conor McGregor slå Aldo, den beste fjærvekteren i verden? Det viste seg at det kunne han.

I natt kan vi ikke stille spørsmålet om hvem som er den beste fjærvekteren i verden. I stedet skal vi se den midlertidige og den «ekte» mesteren gå kamp. At McGregor slo begge er friskt i minne.

Ulme eller spire?

Uansett hvilken skygge som hviler over kampen må man jo ta det som det det er. Det er en kamp mellom to av de beste som finnes for tiden i vektklassen. Det er en fantastisk god kamp. Som fans må vi jo bare gå videre.

Vi mangler det sentrale spørsmålet foran dette stevnet. I stedet kan vi bruke tittelkampen til å skue ut over den nedbrente jungelen som er fjærvektdivisjonen og prøve å bestemme oss for om ilden fortsatt ulmer under asken, eller om det nå er i ferd med å spire på nytt. Husk at ilden også har skapende egenskaper. Aldos tretten sekunders knockout er en blemme, men vi ser den bare så tydelig på grunn av hvor dominant han har vært. Han så fantastisk ut mot Frankie Edgar, bare et halvt år etter tapet til McGregor.

Samtidig har Max Holloway opparbeidet seg en seiersrekke på ti kamper. Mange av navnene er toppnavn i divisjonen. Holloway har gjennom de siste årene alltid hatt en stor andel tvilere som har ventet på at han endelig skal møte glasstaket, men her er han, i en tittelkamp. Mange tror nå den unge hawaiianeren er fremtiden.

Dersom Holloway stikker av med seieren i Rio tror jeg vi kan skimte noe grønt iblant alt det kullsvarte. En Aldo-seier vil bety et fortsatt kullsvart status-quo.

Kampfakta:

Jose Aldo

• 26 seirer og to tap

• UFCs fjærvektmester

• Hadde ikke tapt på ti år før møtet med McGregor

• Fantastisk striker med høy avslutningsrate (14 knockouter på 26 seire)

• Et nedtakningsforsvar uten sidestykke

• Ansett som en av de beste MMA-utøverne uansett vektklasse i en årrekke.

Max Holloway

• 17 seire, tre tap

• UFCs interim fjærvektmester

• Debuterte i UFC som tyveåring.

• Vunnet ti strake seire i UFC siden tapet til Conor McGregor

• Slått nøkkelnavn som Ricardo Lamas, Cub Swanson og Anthony Pettis

• Bor og trener på Hawaii, USA