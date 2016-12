UFC-analyse: Store ubesvarte spørsmål før Rouseys retur

Ronda Rousey (29) var MMA-ikonet ingen kunne slå. Men så gjorde Holly Holm (35) det likevel, og da ble Rousey borte. I natt er hun endelig tilbake og møter den nye mesteren Amanda Nunes (28).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes

«Rowdy» Ronda Rousey gikk på et grusomt nederlag da Holm knocket henneut i november 2015. Siden den gang har vi knapt hørt fra henne. Det var en tøff tid for MMA-fans.

Alle elsker eller «hater» Ronda. Kort etter, i mars, måtteConor McGregor gi tapt mot Nate Diaz i et like grusomt nederlag. Rouseys melding til MMA-fansen var en gang at «when I'm gone, they're gonna miss me ». På kort tid hadde de to største kommersielle suksessene til UFC falt, og falt hardt. For min del kjente jeg umiddelbart på det Rousey sa. Vi hadde kanskje ikke satt nok pris på henne mens hun herjet.

Nå er hun endelig tilbake, men hvilken Ronda får vi?

Se deg opp på UFC 207 med MMA-Revyens videopakke

Ronda Rouseys oktagonretur er innhyllet i ubesvarte spørsmål. Har hun reist seg etter Holm-tapet? Vil treningsleiren hennes klare å tette de nå åpenbare hullene i ferdighetene hennes? Er mentaliteten som gjorde henne til den beste i verden fortsatt på plass? Har hun én fot i gamet og en fot i Hollywood? Utfordringene er like tallrike som de ubesvarte spørsmålene.

Se UFC 207 direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 04.00 natt til lørdag. Hele kampoppsettet finner du på UFCs sider.

Kritisert trener

Hva har laget hennes å si? Rousey har blitt trent av Edmund Tarverdyan hele sin MMA-karriere. Tarverdyan er den mest kritiserte treneren i MMA-verdenen akkurat nå, og har vært det siden Holm-tapet. Under Tarverdyan har Rousey blitt den viktigste kvinnelige kampsportsfiguren gjennom tidene, fått kvinnene inn i UFC og forsvart beltet mange ganger. Han har hatt suksess sammen med Ronda, men som AnnMarie de Mars, Rondas mor og verdensmester i Judo, sier, så tok han imot en av verdens beste kvinnelige atleter. De Mars er sterkt kritisk til Tarverdyan og mener blant annet at han er en dårlig person, ikke bare dårlig trener .

Før Holm-kampen virket Rousey uslåelig. Holm viste frem svakheter som først etter tapet ble åpenbare. Rousey er den beste kvinnelige grappleren i UFC – uten tvil – men vi begynte å få et overvurdert bilde av hva hun kunne gjøre stående da hun knocket ut motstandere som Davis, McMann og Correira.

Tarverdyan gikk så langt som å si at Rousey kunne slå verdensmestere i boksing – i boksing ! Det er denne manglende selvinnsikten mange mener stod i veien for at Rousey kunne forberede seg skikkelig for Holm.

ENDELIG TILBAKE: Ronda Rousey på vekta før møtet med Amanda Nunes. Foto: John Locher , AP

Frem til Holm-kampen kunne Ronda løpe rett på motstanderen og få klinsj. Klinsj ledet til nedtakning og nedtakningen til en armbar. Dersom motstanderen stod rett foran henne førte det til en slagveksling. En boksetrener burde ha sett svakhetene på vei inn i kampen. Holm kom til å jabbe og snu på fremfoten, og dermed fjerne linjen Ronda løp frem på. Hver gang Ronda løp på fikk hun en jabb og en krok og noen rette venstrer menns Holm nå var ute av rekkevidde. Ronda var helt kjørt etter runde én. Treneren hennes sa bare «beautiful round» mellom runde én og to.

Lojalitetens pris

Dersom Tarverdyan er så dårlig, hvorfor blir Ronda der da? Ronda er ekstremt lojal, og det er en fantastisk egenskap. Men på den andre siden av den gode egenskapen lurer en grusom egenskap, egenskapen til å skape et «verden mot oss»-narrativ. Et narrativ der de som ikke blindt støtter deg er mot deg. Dette er et narrativ som har blitt svært tydelig etter tapet til Holm. Enhver person som noen gang har hatt noe med en av fiendene hennes å gjøre er en fiende eller «hater».

Paige VanZant, UFCs «Dancing with the Stars»-yndling, kunne fortelle at hun ble skjelt ut av Ronda etter Holm-tapet . UFC-kommentator Joe Rogan er også på lista, visstnok. Dessuten er en av grunnene til at Ronda ikke vil gjøre intervjuer eller delta i presseaktiviteter at MMA-mediene skal ha, med Dana Whites ord, « turned on her».

Tidligere lot Ronda seg fyre av «haterne» på en konkurransemessig positiv måte. Hun fyrte sego pp på responsen. Rousey sa en gang: «Boo me or cheer me, as long as you watch me». Kanskje hun egentlig mente: «Boo me or cheer me, as long as you watch me and I win».

«Ring rust»

Det er mer enn bare gymmen og følelsene rundt omverdenen som er store ukjente faktorer. Rousey foretrekker å konkurrere ofte. Da unngår hun «ring rust», kampsportens fantasimonster, som avhengig av om du tror på det eller ei vil kunne ødelegge kvelden din.

«Ring rust» er et fenomen der man får overspenning av øyeblikket og sliter med å finne rytmen og ikke tenke, bare kjøre på. Med en gang du tenker i en MMA-kamp, er du ferdig, heter uttrykket. Rousey er ikke glad i «ring rust» og fortalte i en AMA på reddit (AMA betyr «Ask me anything» og er blitt et eget nett-konsept) for litt over et år siden at fra hennes perspektiv er det ramme alvor. Som judo-utøver var Rousey vant med å konkurrere veldig ofte, og vanen tok hun med til MMA.

Bortsett fra tiden som skilte sist Strikeforce-kamp til UFC-debut har hun minst konkurrert hvert halvår, men ofte har hun holdt seg til kortere intervaller. Denne gangen venter hun nesten 14 måneder mellom kampene. Samtidig tenker hun på fremtiden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MESTEREN: Amanda Nunes poserer for fotografene på innveiingen dagen før møtet med Ronda Rousey. Foto: John Locher , AP

«Kan bli min siste kamp»

Den verste setningen en fighter kan si foran en kamp er at denne kampen kan være den siste. Rousey har hele tiden holdt fast med at hun vil stoppe å konkurrere ved fylte 30 år. Den dagen passerer vi første februar. Hun har begynt å tenke familie. Hun har begynt på livet etter UFC allerede.

En person som ikke snakker om livet etter UFC og som ikke lider av «ring rust» er Amanda Nunes. Hun ble nettopp UFCs fjerde kvinnelige bantamvektmester etter å ha vunnet over Miesha Tate på rear naked choke ved UFC 200 i juli. «The Lioness» strutter av selvsikkerhet og klør etter å møte det hun kaller «UFCs ansikt utad» i Rousey. Nunes er fortsatt et ukjent navn for de millionene som følger Rousey, og kan kanskje virke anonym, men bidrar med mer enn å være Rondas ukjente kampkollega.

Nunes bryter barrierer selv, hun er UFCs første åpent homofile mester. Nunes har allerede skrevet seg selv inn i MMA-historien, en historie gjort mulig av Rouseys inntog i UFC. Som vi har gjentatt til det uendelige i tidligere analyser av Rousey, så var hun kvinnen som overbeviste UFC-sjefene om at kvinnelig MMA var vel så spennende som de allerede eksisterende mannlige divisjonene. Dette er Nunes sin store sjanse til å slå gjennom, likt det Holm gjorde.

Fra VG+-arkivet: Les historien om Rousey - fikk hjerneskade under fødselen, og faren tok livet sitt da hun var åtte år

Medieblackout

Men dessverre for Nunes er det for første gang i UFCs historie medieblackout på hovedkampen. Det kan påvirke salget av kampen, og dermed hvor mye Nunes tjener og om publikum blir kjent med henne. Rousey har gjort noen få velpubliserte intervjuer, men slipper de vanlige presseforpliktelsene. UFC-president Dana White kaller det en engangs-greie, fordi Ronda ba om det . Som vi har sett så er de ukjente faktorene monumentale i denne kampen, men den mest usikre av dem er medieblackouten.

MMA Studio: Norsk program på Youtube med aktuelle gjester

Isolerer Ronda seg fordi hun er slagen eller fordi hun vil inn i kampmodus uten distraksjoner? Det nærmeste eksempelet på noen som prøvde å isolere seg selv etter et ydmykende tap som hele verden så var Conor McGregor. Han ville slippe noen av de største medieoppgavene før returoppgjøret med Nate Diaz på UFC 200, etter at han ble submittet av Diaz ved UFC 196.

Det endte med at kampen ble kansellert og deretter satt opp på nytt ( fordi alle må jo være med, det er jo bare rettferdig ). Conor kom tilbake etter et utrolig nederlag, slo Diaz og gikk videre til å ta lettvektbeltet fra Eddie Alvarez. Isolasjonen og fokuset gjorde godt for Conor. Han var klar.

Foranledningene er slående like.

Dersom Rousey er kommet i ekte kampmodus kan 2016 bli året for comebackene. Og hey, dersom Holm vinner i februar mot Germaine de Randamie, som er en kamp om fjærvekttittelen, så kan det lukte returmatch mellom Holm og Rousey. Da ville Rousey også fått en sjans til å bli mester i to vektklasser. Men det er drømmer for en annen dag. Først må hun faktisk få comebacket.

Om bare en liten stund ser vi om hun fortsatt er det hun var.

Kampfakta

Amanda «The Lioness» Nunes

• 13 seirer, fire tap.

• Vant tittelen fra Miesha Tate med submission på UFC 200

• Vaskeekte brasiliansk stil med fokus på Muay Thai og BJJ

• Vunnet tretten av fjorten kamper på avslutning

• Flest submissions

• Tapt kamper mot to tidligere utfordrere, Alexis Davis og Cat Zingano, begge på TKO.

«Rowdy» Ronda Rousey

• Tolv seirer, ett tap

• Olympisk bronsevinner i Judo.

• UFCs første kvinnelige bantamvektmester

• Forsvarte tittelen sin seks ganger i UFC

• Har slått alle tre motstandere som Nunes har tapt til i Strikeforce/UFC (Sarah D'Alelio, Alexis Davis og Cat Zingano – alle på armbar) •

• Vært ute av konkurranse i 14 måneder

Kampanalyse

Ser vi bort fra Holly Holm-kampen og det som fulgte etter så er Nunes-kampen en av de kampene vi ville ha ventet at Ronda vant på armbar på under en runde. Nunes er en lite mobil striker som gjerne liker å grapple. Det er en perfekt oppskrift for Rousey.

En av de beste tekniske analysene, gjort av Jack Slack , påpeker at Rousey og Nunes er som et merkelig speilbilde av hverandre, særlig hva gjelder svakhetene deres. Svakhetene er i begge tilfeller for stor avhengighet av lineære angrep der de mister momentum om motstanderen sirkler. Sirklingen var den store nøkkelen for Holly Holm. Dersom motstanderen ikke sirkler så får Rousey klinsj og dermed nedtakning. En studie av Rouseys MMA-judo viser at nedtakningen nesten er uunngåelig dersom hun får lov å være i klinsj. En analyse gjort av BJJSCOUT viser svakhetene som kan utnyttes hos begge utøverne. Nunes har en rekke uvaner som kommer frem når hun blir sliten. Alle har med klinsj å gjøre. Nunes er redd for å bli utmattet og sparer energi i visse teknikker. Dette er veldig farlig mot Ronda.

Sett at Ronda ikke har endret stilen nevneverdig – og det er det god sjans for – så er spørsmålet om Nunes har nok kraft og presisjon i sine rette slag til å straffe henne på vei inn i klinsjen. Ronda sa at hun var ute av kampen mot Holm veldig tidlig, fordi hun ble rystet av en krok. Rousey har tatt slagene hun trenger å ta for å komme i klinsj med glans frem til Holm. Spørsmålet er om Nunes er like farlig eller ikke. Dessuten: Rousey kan tenkes å ikke ha lært og utviklet seg etter Holm, men kanskje Nunes har fått en slagplan basert på Rondas svakheter i kampen. Dersom vi ser en lang og disiplinert Nunes som jabber og sirkler, for deretter å finne nye vinkler for sin rette høyre når hun står trygt, vil det være farlig.