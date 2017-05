UFC-analyse: Presset Gustafsson jakter sin tredje tittelkamp

Alexander Gustafsson (30) har allerede en utrolig MMA-karriere, men jakter fortsatt på den ene tingen som mangler. UFC-tittelen har gluppet to ganger. I veien denne gang står tidligere tittelutfordrer og veteran Glover Teixeira (37).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Den høyre armen til Alexander Gustafsson er dekket av tatoveringer, men ikke slik vi er vant med av dagens tatoveringstrender hos MMA-utøvere. Det er en tatoveringsglad gjeng vi har med å gjøre i MMA, men jeg kommer ikke på flere enn Gustafsson som har sin egen kamphistorikk tatovert på kroppen, som en egen bitteliten datatabell.

Jeg vet ikke hva slags meningsuttrykk som ligger bak spar-symbolet på toppen av høyrearmen hans, men jeg vet hva trianglene under betyr. Det er ett triangel for hver profesjonelle MMA-kamp Gustafsson har hatt. Et svart triangel står for en seier, og et hvitt triangel står for et tap. Den symbolske gjengivingen av kamphistorikken hans inneholder i dag 17 svarte triangler, to hvite triangler og to halvsvarte triangler. De to halvsvarte trianglene forteller en kompleks historie.

Det er de to halvsvarte trianglene som definerer karrieren til den svenske UFC-stjernen slik den fremstår akkurat nå, på terskelen til hans viktigste kamp* i kveld mot mannen som er rangert som nummer to i UFCs lett-tungvektdivisjon, Glover Teixeira. Det er en kamp Gustafsson må vinne.

Dette er nemlig etter all sannsynlighet Gustafssons siste sjanse til å fylle inn det siste svarte triangelet som virkelig betyr noe for ham. Det svarte triangelet som i all sin enkle ydmykhet der på armen vil representere en seier i en kamp som vant ham UFCs lett-tungvektbelte. Det er Gustafssons drøm, en drøm som han har vært smertelig nær å oppfylle.

Huskes for tap

Alexander Gustafssons er i en sær posisjon. Hans virkelige kunststykker består nemlig ikke av noen av de helsvarte trianglene, heller ikke de to hvite, men de to halvsvarte. Det avhenger av din psykologiske tilnærming om de to siste trianglene er halvsvarte eller halvhvite. Er glasset ditt vanligvis halvfullt eller halvtomt? Det er ikke lov å velge svar nummer tre, at det inneholder 50 prosent væske.

Det er nemlig ikke vanlig at utøvere berømmes for tapene sine, annet enn i klisjeaktige ordelag, slik som da Jessica Andrade ble utklasset av Joanna Jedrzejczyk (man she's tough), eller da John Lineker ble utbokset av T.J Dillashaw (such an iron chin on Lineker). Vanligvis er nemlig dette trøstepremiekompliment gitt av fans, media og særlig MMA-kommentatorer.

Nei, Gustafsson defineres av tapene sine på en helt annen måte. Han gav Jon Jones, verdens beste MMA-utøver, sitt livs tøffeste kamp og han vant ett av tre poengkort mot vektklassens nest beste, altså Daniel Cormier, dagens mester. Gustafsson har vunnet de aller fleste kampene sine, men det som virkelig skiller ham fra resten er disse storslåtte slagene der han presset Jones og DC til sine ytterste grenser og viste hva det krever å stå på toppen.

Men selv med sin plass i MMA-historien sikret, så er ikke Gustafsson fornøyd. Trianglene er ikke fylte. Han vet han kan nå toppen. Han har to hårfine bommer på målstreken som bevis på nettopp dette. Men han har fått to forsøk på målstreken. Den svært ettertraktede tittelsjansen, en sjanse de færreste utøvere får, har han allerede kjempet seg til to ganger. Allerede her skiller han seg fra de andre. Han sikter på den tredje, og det har få klart før ham. Når det gjelder tittelsjanser snakker vi nemlig om at alle har sitt run.

Had his run

MMA er en ekstremt vanskelig sport å nå opp i. En typisk metafor vi bruker er at man klatrer fjell. Alexander Gustafsson nådde toppen første gang i 2013. Da var han den utvalgte til å møte Jon Jones, en utvalgt som få hadde troen på. Han var ikke nødvendigvis den eneste som passet inn i en tittelsjanse, og hele kampen var på forhånd betraktet som et hvileskjær i Jon Jones fantastiske karriere, på samme måte som alle de folkene Demetrious Johnson har forsvart fluevekttittelen mot, men som jeg må slå opp for å huske navnene til.

Gustafsson leverte noe som overrasket alle og som alle husket i ettertid. Verdien på det han gjorde har bare steget siden. Kritikerne vil si at Jon Jones ikke trente til kampen. Nå som vi ser tilbake vet vi at han tok alle kampene sine lett, ikke bare denne, og at den kampen i karrieren han har vært mest forberedt på, UFC-returen mot Ovince St.Preux, er også den kampen han har sett minst imponerende ut. Den symbolske seieren mot Jon Jones september 2013 landet og forankret Alexander Gustafsson som en av de fem beste i lett-tungvekt for en lang tid.

Problemet er bare: symbolsk seier eller ei, Gustafsson nådde toppen av fjellet og ramlet ned igjen. Han var tilbake i køen og måtte jobbe seg tilbake til toppen og en ny sjans på lett-tungvektbeltet. Han slo en annen topprangert motstander, nå venn og treningspartner, Jimi Manuwa, men tapte spektakulært og deprimerende til Anthony Johnson i Tele2 Arena i januar 2015.

Til tross for dette tapet, grunnet hell i omstendigheter og en topptynn lett-tungvektdivisjon, fikk han sjansen på tittelen igjen selv med nylig tap i bagasjen. Denne gangen vant han ikke bare symbolsk mot lett-tungvektsmesteren, han vant også ett av tre dommerkort. Likevel, atter en gang er triangelet bare delvis svart. Daniel Cormier kalles fortsatt mester, og for andre gang er Gustafsson ramlet nedover åssidene.

Unik

Selv om tinden er høy er heldigvis åssidene lave i lett-tungvektdivisjonen. I andre vektklasser er det kun ytterst få som klarer å klatre tilbake til toppen av fjellet. Ofte er det slik at den som prøver å klatre tilbake ikke har det han hadde ved første forsøk på bestigning. Veldig få klarer å tape en tittelkamp og komme tilbake og prøve på nytt. De fleste får bare en sjans.

Gustafssons motstander, Glover Teixeira, har bare fått en sjanse. Han jakter fortsatt på andresjansen. I hele UFCs historie er det ytterst få som har tapt en tittelkamp og kommet tilbake og fått en ny tittelkamp.

Urijah Faber er et sjeldent eksempel på noen som har tapt en tittelkamp i UFC og klatret seg tilbake og fått en ny. De andre som har klart det har vanligvis vunnet en tittel, tapt den, og igjen fått en ny sjans. Disse er for eksempel Junior dos Santos, Vitor Belfort og Frankie Edgar. Den eneste som har fått det Gustafsson sikter på, nemlig et tredje tittelforsøk etter to mislykkede, er den amerikanske gangsteren Chael Sonnen. Hans tittelforsøk nummer tre handlet utelukkende om karisma – og endte slik.

Det er altså utrolig uvanlig med tittelkamp nummer tre. Det er en sjelden sak. Når MMA-verdens uskrevne lover står steilt imot Gustafsson er det klart at marginene er smale. Han har ikke råd til å tape til Glover Teixeira. Da rykker han ikke bare bak Teixeira, men Jimi Manuwa, og kanskje vinneren av Cirkunov mot Oezdemir, som er co-main event i kveld. Da er det utrolig langt tilbake til toppen for en mann som allerede har et tap, om enn urettferdig, til mesteren Daniel Cormier. Det er klart at Gustafsson fortsatt er ung og at han potensielt kan konkurrere til armen er tatovert hele veien til albuen, men sjansene for å nå toppen igjen svinner for hvert feilsteg.

Det ligger en følelse over dette om at det er nå det gjelder for Gustafsson. Gustafssons mål er å knuse Glover Teixiera og igjen kreve sin rett om en tittelkamp. Klarer han ikke dette er ettermælet hans allerede sikret selvsagt.

Men igjen. Det er ikke på det grunnlaget Gustafsson ønsker å bli husket på.

P.S: Vi ønsker lykke til til Jack Hermansson! Det var godt gjort å ikke miste pokerfjeset (eller skal vi si jokerfjeset?) av ren og skjær pinlighet da motstander Alex «The Spartan» Nicholson ropte «this is Sparta!» i fjeset hans på innveiingen i går. Sære greier. Lykke til!

Kampfakta

Alexander Gustafsson

• 17 seirer, fire (to?) tap

• Primært stående fighter

• Raske hender og svært god bruk av lang rekkevidde

• Overrasker med nedtakninger (tok ned Jon Jones og Daniel Cormier)

• Gått 25 minutter i kontroversielle kamper mot Jon Jones og Daniel Cormier

Glover Teixeira

• 26 seirer, fem tap

• Dobbelt så mange knockouts (15) som submissions (7)

• Avslutter majoriteten av kampene sine (22 av 26).

*Den viktigste kampen for en MMA-utøver er alltid neste kamp.