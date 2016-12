UFC-analyse: Meek dobler innsatsen

UFC-debutant Emil Weber «Valhalla» Meek (28) vil ikke bare delta. Han vil ta over. Derfor dobler han innsatsen ved å møte Jordan Mein (27) på UFC 206 i Toronto i natt.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Emil Weber Meek skal i ilden i UFC for første gang. Han har allerede fått drømmen om UFC i oppfyllelse, men nå står drøm nummer to klar. Emil vil utmerke seg. Han vil bli for MMA det Magnus Carlsen er for sjakk, og Cecilia Brækhus er for boksing, i Norge. Mannen har aldri manglet magemål.

Men det holdt på å gå «til helvete». Han var først satt opp til å møte tyske Jessin Ayari. For en feil av UFC å sette opp den kampen, en nesten like stor feil som å ta fra ham øksa. Men vi kom heldigvis godt unna det.

Kun det beste er godt nok nå

Det er det lett å se i ettertid at Ayari mot Meek var en tabbe. Mannen som tok ned Rousimar Palhares fortjente bedre. Det er nittini fightere i UFCs weltervektdivisjon. Det er den dypeste divisjonen verdens ledende MMA-organisasjon har å by på. Det finnes ikke tøffere vektklasse (det står mellom lettvekt og weltervekt, men det er mindre feilmargin i en weltervektkamp). Å sette opp Emil mot Jessin Ayari var å sette opp nummer 99 mot nummer 98. Hva var det å vinne i det?

Da Emil Meek møtte Rousimar Palhares, så var Palhares rangert som en av de femten beste weltervekterne i verden. Mannen spredte frykt om seg hvor enn han gikk . En mann som ikke tapte seg ut av UFC, men jukset seg ut av UFC, og som fortsatt var ubeseiret som World Series of Fightings weltervektmester.

Meek satte albuene til og tok, mot alles forventning, med seg seieren hjem med en feiring som var like imponerende som knockouten . Meeks kamp var spesiell. Ingen ville møte Rousimar Palhares. Meek ikke bare ville, han ba om det. Han så potensialet og var ikke redd for å ta sjansen.

Heldigvis ble ikke Ayari-kampen noe av. Meek hadde noen uforutsette problemer med innrulleringen i anti-dopingsystemet til UFC , administrert av USADA. Meek er fint plassert i systemet nå, og har allerede blitt testet seks ganger dette halvåret. USADA har et register der testing-historien til fightere er søkbar (McGregor er testet elleve ganger i 2016). Ayari-kanselleringen skapte hell i uhell.

Topp 20 igjen

I stedet for Jessin Ayari, nummer 99 mot nummer 98, får vi Emil «Valhalla» Meek mot the young gun. Jordan «Young Gun» Mein debuterte som profesjonell MMA-utøver i 2006. Han var bare 17 år gammel og debuterte mot en 17 år gammel Rory McDonald. På ti år i profesjonell MMA har Mein ansamlet seg en kamphistorikk på 29 seirer og ti tap. En massiv erfaringsbakgrunn gjort mulig på grunn av den enorme populariteten og konkurranseforutsetningene til MMA i Canada.

Mein er en fantastisk vanskelig motstander. Han har lang erfaring fra UFC, og var nylig rangert som den 15 beste weltervekteren i organisasjonen. Mein har vunnet mot kjente navn som Josh Burkman, Mike Pyle og Dan Miller og har gått jevne kamper mot Matt Brown og Thiago Alves. I 2012 tapte han en delt dommeravgjørelse til Tyron Woodley i Strikeforce.

Woodley er nå weltervektmester i UFC. For de uinnvidde: jeg er sikker på at den kollektive tanken som slo MMA-kjennerne i dette landet da de så «Jordan Mein» i samme setning som «Emil Meek» var, «oh shit».

KNUSTE PALHARES: Her avgjør Emil Weber Meek kampen mot Rousimar Palhares i mai. Foto: , IKKE VG-BILDE

Samtidig betyr dette at Meek atter en gang har en kamp det er verdt å stikke på trening for.

Bygger videre

Forskjellen på Meek-Ayari og Meek-Mein er at Meek i denne kampen kan bygge videre på det faktum at han nettopp slo en topp-15-utøver.

I stedet for å gamble stort på Palhares, vinne og så begynne å spille trygt når han først ble signert til UFC, så doblet Emil opp.

Med Palhares i bagasjen er Emil Meek mot Jordan Mein en topp-20 mot topp-20-kamp. Meek tar med seg gevinsten fra Palhares og forsøker å doble den.

Ba ikke om kampen

UFC har mange kjennetegn, men et kjennetegn over alle. Det er en organisasjon som ønsker å gi utøverne sine den kampen de ber om. Det er ingenting UFC liker bedre enn utøvere som «call their shots». Utøvere som melder høyt er utøvere publikum får et forhold til, på godt eller vondt. Meek melder høyt, men han har ikke meldt denne kampen. UFC kom med tilbudet.

Det er veldokumentert at Meek og laget hans vurderte denne kampen nøye. At de tenkte seg om før de takket ja til kampen viser intelligens. Det er naivt å tenke at man skal ta hvilken som helst kamp i UFC, selv om man formelt sett skal være klar for det. Mein har fem kamper i UFC. Emil har ingen. Det er mange faktorer å tenke på. Er det velkjente fenomenet « Octagon jitters » et problem for Emil? I så fall, blir det for mye press med topp-motstander på bortebane? Og på hovedkortet? I første kamp?

Meek dobler, hva kan han vinne?

Meek dobler ved å ta kampen. Han dobler opp på vei mot drøm nummer to. En norsk MMA-utøver som ikke bare tar del, men tar over. Kampen mot Jordan Mein kan forsterke momentet hans på måter vi ikke har kunnet forutsett. Emil Meek kan være en rangert utøver dersom han vinner denne kampen. Det er utrolig bare å tenke på en gang.

Greit. Det er ikke Carlsen eller Brækhus enda. Men det nærmer seg.

P.S. La ham nå ta med seg øksa, da, UFC. Og hva er greia med skjegg-hatet Ontario? Lykke til Emil!

Kampfakta

Jordan Mein

• 29 seirer, ti tap

• Mer enn halvparten av seirene har kommet på KO/TKO

• Debuterte som proff som 17-åring

• Fem seire og tre tap under Zuffa (UFC og Strikeforce)

• Tapte en delt dommeravgjørelse mot UFCs nåværende weltervektmester

• En fullstendig MMA-utøver, men foretrekker å konkurrere stående

Emil «Valhalla» Meek

• Åtte seirer, to tap, en uavgjort og en no-contest

• Rå og kraftig atlet

• Flest seire via KO/TKO (sju av åtte)

• Kommer fra MMA Trondheim, men flyttet til Frontline Academy i 2016.

• Flest seire i første runde.

• Har bare gått tiden ut i kampen mot Piotr Danelski i 2015.

Kampanalyse

Problemet med eksplosive atleter er at man får et så lite vindu inn i vanene deres. Emil Meek har bare konkurrert 45 sekunder på det siste året. I mellomtiden har han forberedt seg på to topp-15-utøvere. Meek har garantert utviklet seg enormt siden forrige kamp, slik han forbedret seg enormt fra forrige kamp før det igjen. Treningspartnere og trenere sier han har utviklet seg stort, og det som hadde vært tips nummer én ved å se på tidligere kamper for Meek sin del er å vente en eksplosiv start. Det er ikke sikkert det er det som skjer i natt. Mein er en dyktig kontrer og har en veldig god forståelse for både timing og distanse. Mein kan man heller ikke vente på og tvinge ham til å lede for å få en fordel, slik man ofte kan med kontringsfightere. Mein liker også å lede vekslingene. En fordel for Meek kan være at Mein har slitt med press-fightere før (se Mein mot Matt Brown). I så tilfelle kan noe av styrken til Meek samtidig være en av Meins svakheter, en perfekt kombinasjon. Sannheten er jo at dette er en kamp det er veldig vanskelig å forutse tendensene i, men det finnes gode innfallsvinkler for Meek.

Nyt kampene folkens!