UFC-analyse: McGregor kan skrive historie i tidenes stevne

Fjærvektmester Conor McGregor (28) prøver i natt å gjøre det ingen har gjort før ham – holde to titler samtidig i UFC. Det gjør han ved å gå opp i vekt for å møte lettvektmester Eddie Alvarez (32).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

SOLID ANTREKK: Conor McGregor kjørte stil på torsdagens pressekonferanse. Foto: Michael Reaves , AFP

Verdens mest kjente MMA-fighter, den notoriske Conor McGregor, tar alltid med seg noe nytt foran en pressekonferanse. Det blir show, og det som ligger an til å bli tidenes UFC-show, UFC 205 Alvarez vs McGregor fra Madison Square Garden i New York, var intet unntak.

Les også: Bergh debuterer i Cage Warriors i kveld - ny motstander i siste liten

Han entret scenen iført en hvit minkpels og en tettsittende, tynn, rød og høyhalset genser mens han danset seg bortover scenen på ett bein og gjorde en slags basketballreferanse før han deretter helt rolig stjal med seg beltet til motstanderen sin, Eddie Alvarez. Hele tiden var volumet i arenaen så høyt at UFC hadde dempet inntaksnivået i mikrofonene.

VGTV: Her stjeler McGregor showet på pressekonferansen - igjen

McGregor kom også for sent, som vanlig. Før Conor kom slentrende inn hadde hans fravær fra de første ti minuttene av pressekonferansen sugd til seg all oppmerksomhet i salen. Hvert eneste spørsmål handlet om McGregor, og til slutt fikk Alvarez nok og stakk. Når Conor endelig kommer forklarer han forsinkelsen med at han «just don't give a f*!» og «I'm a pimp!», som bare får meg til å lure på hvorfor det skulle være kult å være en pimp i USA.

Man får et inntrykk av klovnen McGregor. En nyrik (les vulgær) mann som ikke har forstand, ydmykhet eller smak. Men bak inntrykket sitter det nesten alltid en eller annen detalj som vender om på alt. Den glorete minkpelsen over den røde høyhalsede genseren? Det hele er et tribute til Joe Frazier fra den andre kampen mellom Joe Frazier og Muhammed Ali , verdens mest kjente trilogi-kamp i boksing.

Kamp nummer én og to fant sted i Madison Square Garden i New York. McGregor har kontroll på detaljene og du skal lete lenge etter tilfeldighetene. McGregor er en mann med sans for historie og det å sette spor. Det er derfor han nå utfordrer for lettvekttittelen. Det er ingen tilfeldighet.

Nattens stevne med hele tre tittelkamper sendes direkte på Viaplay Fighting. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Familiar

GÅR OPP EN VEKTKLASSE: Conor McGregor poserer på vekta før tittelkampen mot Eddie Alvarez. Foto: Julio Cortez , AP

Kampene mellom Conor McGregor og Nate Diaz har virkelig satt sitt preg på karrieren til McGregor, men de skulle egentlig bare være et sidespor. McGregors store mål har hele tiden vært å bli den første i UFCs historie til å holde beltet i to vektklasser samtidig. Det har aldri blitt gjort før.

MMA-studio: Norsk program på Youtube med aktuelle gjester

B.J Penn var på et tidspunkt weltervektmester, så lettvektmester, men aldri begge samtidig. Randy Couture var på et tidspunkt tungvektsmester, så lett-tungvektsmester, men aldri samtidig. McGregor var to-vektklassemester i den mellomstore britiske organisasjonen Cage Warriors. Der holdt han fjærvektbeltet og lettvektbeltet samtidig . To belter har hele tiden vært det tilbakevendende målet. Et belte på hver skulder har en kjent og kjør følelse.

Motstanderen til Conor er Eddie Alvarez, og han har gjort det til sin misjon å gni det i fjeset på Conors mange fans at julenissen ikke fins, for å bruke Alvarez sine egne ord. McGregors drøm er en fiksjon. Vi blir solgt uekte vare. Alvarez vil nyte muligheten til å vise oss nettopp det. «The illusion of greatness will soon be over truer» Alvarez.

«The Underground King» lover å gjøre «UFC great again». Kanskje et smakløst ordspill i disse dager, men først og fremst misforstår Alvarez hva MMA-fans ønsker seg. Ja, vi ønsker mestere som forsvarer titler og viser at de er best i verden. Ja, det er litt irriterende at vi så sjeldent får se titler bli forsvart under dagens forhold. Samtidig vil vi også se dem strekke seg mot en annen storhet. Mester-mot-mester-drømmen som lokker i det fjerne.

MMA-revyen:



• Tre kamper fra UFCs største kort noensinne



• Hør MMA-Revyenspodcast: Episode 141 om UFC 205

• Videopakken for UFC205

Mester mot mester-drømmen

Dobbelbeltedrømmen har alltid vært til stede i MMA-fans mentale irrganger. «Kilo-for-kilo»-rankingen av hvilken fighter som er best uansett vektklasse er et uttrykk for det. Fightere drømmer om belter i flere vektklasser. Penn og Couture var nær, men når drømmene først brast, brast de hardt.

Drømmene brast på samme måte som da Conor McGregor ble kvelt ut av Nate Diaz i andre runde av deres første møte ved UFC 196. Som Penn oppdaget mot Georges St.Pierre i 2009 ble han rett og slett for liten. Han hørte ikke hjemme i weltervekt. Couture møtte det samme problemet med eksempelvis Brock Lesnar i 2008. McGregor møtte problemet mot Nate Diaz. Nå vil noen si at det er tull at Diaz er en weltervekter og at McGregor gikk fra fjærvekt til weltervekt, men det er mye sannhet i det. McGregor konkurrerer i fjær/lett, Diaz i lett/welter. Diaz har mange av sine UFC-kamper i weltervekt. Diaz veier definitivt mer enn McGregor, er høyere og har lengre armer. Det gikk som det måtte gå. McGregor tapte.

Diaz-tapet var tungt for McGregor-fans. Til da hadde iren sprengt alle rekorder. Bydd og overbydd seg selv, og innfridd hver gang, men ved Diaz-tapet ble han menneskelig igjen. Det var ikke noe spørsmål om han kom til å ta beltet i lettvekt lengre, men om han ville forsvare sitt eget. José Aldo hadde nettopp kommet seg fra titteltapet med sitt livs kamp mot Frankie Edgar på UFC 200.

Risiko

HYSJET PÅ IRENE: Eddie Alvarez ble pepet ut av irkse fans under innveiingen. Amerikaneren er på mange måter på bortebane når han forsvarer lettvekt-tittelen sin i natt. Foto: Julio Cortez , AP

Oddsene er tilsynelatende uoverkommelige for McGregor. Hvor kommer selvtilliten fra. Etter Penn og Couture har ingen mestere prøvd seg på to belter samtidig. Hvem vet hvorfor? I 2013 var superfights, altså mester mot mester, alt vi pratet om. Andeson Silva, Georges St.Pierre og Jon Jones, til en viss grad også Cain Velasquez, var alle dominante og etablerte mestere. Silva, GSP og Jones teaset superfight hele tiden. Av en eller annen grunn tok de aldri mulighetene. De manglet kanskje ambisjoner? De manglet overmot? Mest sannsynlig hadde de sett hva som var der ute. Alle kunne tenke seg å møte mannen under seg i vekt, men ingen ville opp. Ingen tok risiko.

Det er her McGregor skiller seg ut. Selvtilliten bar ham frem. Han hadde suksess. Han vant sju på rad i UFC og knocket ut verdens konsensus nr1 eller 2 best-uansett-vektklasse gjennom årevis, Jose Aldo, på 13 sekunder. Storheten er allerede bevist. Han har gjort noe ingen trodde han skulle klare. I stedet for å regjere vektklassen så gikk han videre til nye utfordringer. Da han tapte endret han alt og kom tilbake. Han så hvor mye tøffere det kan være mot tyngre motstandere, men i stedet for å flykte tilbake til egen divisjon så tok han Diaz-kampen igjen.

Der andre har feilet doblet McGregor innsatsen. Nå er det som om tapet aldri skjedde og han har igjen et lys av uovervinnelighet over seg. Nå utfordrer han UFCs lettvektmester i UFCs New York-debut, og prøver å gjøre det ingen har gjort før.

Det er mange som har stått der Alvarez står nå og har sagt at denne «illusjonen av storhet er forbigående». Mange av dem har tatt feil – og våknet til kameraer i fjeset.

Conor McGregor går for flere rekorder i ett. UFC 205 har allerede slått inngangsbillett-rekorden, og ligger an til å slå «pay-per-view» rekorden (men da slår McGregor bare egne rekorder), og nå også rekorden ved å være første fighter i UFC til å holde to belter i to vektklasser.

Velsigne deg for å drømme stort, Conor. Dersom Eddie vinner blir det sikkert flere tittelforsvar i lettvekt, da. Det er ok det også... tror jeg.

Nattens stevne med hele tre tittelkamper sendes direkte på Viaplay Fighting. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Kampfakta

Eddie Alvarez

• 28 seirer, fire tap

• UFCs lettvektmester

• Tidligere Dream-lettvektmester og Bellator-lettvektmester

• Mye internasjonal erfaring

• Treningspartner med Frankie Edgar

• Sterk brytebase

• Høy utholdenhet

• Vunnet tre av fire kamper i UFC, tapt til Donald Cerrone

Conor McGregor

• 20 seirer, tre tap

• UFCs fjærvektmester

• Knocket ut Jose Aldo på 13 sekunder

• Stor knockoutkraft og presisjon

• Lang rekkevidde

Kampanalyse

De grunnleggende premissene ekspertene er enige om i denne kampen er at McGregor vil ha nytte av å ha distansen, bruke sin lange rekkevidde, og gjerne gi grunn og kontre. Dette er den største suksessoppskriften hans opp gjennom fjærvektturneen sin. Alvarez vil trenge å komme på innsiden til McGregor og gjerne mikse inn nedtakninger og bruke toppkontroll med ground-and-pound. I klinsjen tilskrives McGregor fordelen. McGregor er svært presis. Firhas Zahabi mener McGregors kraft ikke nødvendigvis bare er muskel, kroppsbruk, skulderbredde og «X-faktor», men har veldig mye med presisjon å gjøre. Gooden og Hardy kranglet om utholdenhetsproblematikken til McGregor, en problematikk som muligens har blitt minimert. Denne analysen viser frem mye av kompleksiteten i fotarbeidet til begge utøvere. Se også Jack Slacks analyse for flere tendenser og mulige kampstrategier.