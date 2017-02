UFC-analyse: Mannen som gikk glipp av gullalderen

Chan Sung Jung (29), også kjent som «Den Koreanske Zombien», måtte ta en pause fra UFC for å avtjene verneplikt. Etter tre år er han tilbake – og ting er akkurat som han forlot det.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts.

* Er fullkontakts kampsport med mange forskjellige elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu.

* Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge.

* Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i såkalte bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut av ringen.

* Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens mesterskapskamper som regel er fem runder.

* UFC er det største MMA-forbundet.

* Joachim Hansen vant i 2008 lettvektklassen i forbundet DREAM.

* Simeon Thoresen ble første nordmann til å vinne en kamp i UFC i april 2012.

Chan Sung Jung er bedre kjent under tilnavnet «The Korean Zombie». Han måtte ta en to års pause fra MMA tilbake i 2013 for å avtjene tvungen verneplikt i Sør-Korea. Tre år etterpå er han tilbake, og han gikk glipp av gullalderen.

Hør MMA-Revyens podcast: Episode 146

Du som fan av UFC og MMA gikk nok ikke glipp av denne gullalderen. Men siden vi fortsatt står midt oppi alt det sære den tok med seg, så er det ikke sikkert du umiddelbart ser hva jeg snakker om. La meg derfor beskrive for deg hvilket UFC og hvilken fjærvektdivisjon Chan Sung Jung forlot i 2013 og hvilken divisjon som tok dets plass.

Den Koreanske Zombien forlot en divisjon som var den mest ryddige av alle i UFC. Det var bare én historie i divisjonen den gang. Det var historien om den uovervinnelige Jose Aldo.

Se nattens stevne i Houston direkte fra kl. 04.00 på Viaplay Fighting. Sendingen kan også ses i opptak. Hele kampoppsettet finner du på UFCs sider.

Gode, gamle fjærvekt

I 2013 var fjærvektdivisjonen fortsatt ny i UFC. Vektklassen var lite kjent utenfor Urijah Faber. «The California Kid», som nettopp pensjonerte seg etter å ha en siste kamp mot Brad Pickett den 17 desember i fjor, var den mest populære utøveren i de lette vektklassene.

Etter å ha tapt til Aldo ved WEC 48 i april 2010 fant Faber ut at han rett og slett var for liten for fjærvekts 66 kilos-grense og begynte å konkurrere i bantamvektdivisjonen (61,5 kilo). Aldo var ganske ribbet for interessante motstandere. Aldo sto alene, alene som dominant mester.

MMA-Hamlet proffdebuterer i Stockholm 1. april

NATTENS MOTSTANDER: Dennis Bermudez, som her er i aksjon mot Jeremy Stephens i juni 2015, skal møte Chan Sung Jung i natt. Foto: John Locher , AP

Man skulle liksom tro at dominante mestre er det som skal til for å gjøre en divisjon populær, men det har ikke vært den utvetydige sannheten. Georges St.Pierre var svært populær som mester. Samtidig var ikke Anderson Silva populær før han møtte Chael Sonnen første gang. Om man snakker engelsk er selvsagt også en faktor, men igjen, se på Demetrious Johnson. DJ har forsvart beltet sitt ni ganger nå, men er fortsatt ikke et trekkplaster innenfor salg av «pay-per-views». Det virker som om det store spørsmålet på økonomisk gevinst i MMA og UFC handler om å få rett motstander, en motstander som kan være en rival. Gjerne en motstander som kan gjøre ting litt personlig også. Personlig er en bonus.

Tapte tittelkamp mot Aldo i 2013



Historien om fjærvektdivisjonen ble litt som divisjonens sjef. Litt sånn anonym og litt sånn arbeiderklasse-aktig. Aldo var ikke interessert i å gjøre noe mer arbeid enn å konkurrere på dagen det gjaldt som mest, og var totalt uinteressert i å spekulere i motstandere eller å reagere på hva potensielle motstandere sa om ham. Han ville møte «whoever the UFC puts in front of me».

Chan Sung Jung var en av disse som UFC satt foran Aldo. Det var enkelt. Jung var nestemann i køen. Han hadde tre strake seire, der en av dem var et skikkelig publikumsfrieri (den eneste kampavslutningen på en såkalt « twister » i UFCs historie – teknikken er godt forklart her ) og den andre var mot en tidligere tittelutfordrer i Mark Hominick – der kampen ble avsluttet på sju sekunder.

Den 3. august 2013 blir Chan Sung Jung absorbert av Jose Aldo som hans femte tittelforsvar. Han blir en av utfordrerhistoriene til mesteren Aldo, og kampen mellom dem blir et kapittel i Aldos bok, mer enn noe annet. Litt senere samme år kalles han inn til militærtjeneste. Litt tidligere samme år vinner Conor McGregor debutkampen sin mot Marcus Brimage og begynner å bygge sitt angrep på Aldo.

Fjærvektdivisjonen slutter å være én av mange vektklasser og blir, sakte men sikkert, den altoppslukende vektklassen.

Jung måtte se det fra sidelinjen mens han forberedte seg til å reise i militærtjeneste. Han synes selvsagt det var trist å måtte forlate UFC ( han ville jo ha en kamp med McGregor – selvsagt, og han ville gjerne bli mannen som tok ned Aldo).

Gullalderens pluss og minus

Det positive for fjærvektene ved McGregors gullalder i fjærvekt er åpenbart: alle brydde seg om fjærvekt, og til og med de ubetydelige fighterne fikk oppmerksomhet. Med oppmerksomhet kom en generell velstandsøkning for fighterne i vektklassen, og noen klarte til og med å innløse oppmerksomheten i penger og bedre kompensasjon for sine tjenester. Jose Aldo og Nate Diaz er to eksempler på klokkere det ble dryppet på når det regnet på presten (Diaz ble vel litt prest sjøl også). Til og med de som tapte spektakulært til McGregor fikk sine fordeler. Alle visste hvem Dustin Poirer var etter kampen deres, noe som senere utvilsomt kom til Poirers fordel også etterhvert.

Samtidig var det mange som håpte på å få trukket McGregors navn fra lotteriet. De håpte på oppmerksomhet og sjansen til å slå det de trodde var en overhypet og overvurdert fighter (som da Alvarez sa at Santa isn't real ). Dette utviklet seg til en irriterende trend der mange fightere satt seg på bakbena og begynte å skrike etter «money fights» og bedre lønn, tilsynelatende uten å kjenne egne forhandlingskort og egen verdi.

Gullalderen er forbi

Leve gullalderen. Bare at nå er den i lettvekt.

Når McGregor nå er gått til lettvekt og broen tilbake til fjærvekt ser ut til å ha blitt brent (av UFC-sjefene), er tendensen til å skrike etter «money fights» og å sette seg på bakbena i forhandlinger ved å be om mer penger forflyttet til lettvektdivisjonen. Fremover blir det et under om kamper i det hele tatt blir satt opp, virker det som. Vi måtte leve med krangling i media, som egentlig handler om posisjoner i forhandlingsrommet , i flere måneder før Khabib Nurmagomedov mot Tony Fergusson endelig ble booket til UFC 209 den 3. mars i Las Vegas.

I bakspeilet seiler nå fjærvektdivisjonen sin egen sjø.

Den ligner på seg selv fra 2013. Jose Aldo er fjærvektmesteren (igjen). Topp 10-listen for fjærvekt ser til og med ut som den gjorde fra 2013-2014. Man må ned til nummer 8 (Yair Rodriguez) og nummer 10-11 (Brian Ortega og Dooho Choi) for å finne noen ferske og utestede navn.

Max Holloway er den ekte mesteren i divisjonen nå, og selv om han til en viss grad er bitt av «Money fights»-syken, er det usikkert om han vil la seg oversette til økonomisk suksess uten videre.

Arbeiderklasse

Fjærvektdivisjonen, slik den koreanske zombien forlot den, var en av UFCs skikkelige arbeiderklassedivisjoner. Folk møtte opp til jobb og var ikke kravstore. Det var heller ikke mange som fulgte med. Det var ikke mange høyt lønnede fjærvektere, og hovedgrunnen var nok at det var så lite blest om den divisjonen. Dette er verden vi skal tilbake til. Derfor er det et godt apropos å ønske den Koreanske Zombien tilbake.

Han kommer tilbake til en vektklasse som er akkurat som han forlot den.

Jeg tror til og med motstanderen hans i natt, Dennis Bermudez, har den nøyaktig samme rangeringen nå tre år senere!

Se nattens stevne i Houston direkte fra kl. 04.00 på Viaplay Fighting. Sendingen kan også ses i opptak. Hele kampoppsettet finner du på UFCs sider.

Kampfakta

Chan Sung «The Korean Zombie» Jung

• 13 seirer og fire tap

• Tre seire på rad i UFC fra 2011 til 2012 gav tittelsjanse mot Aldo

• Tapte tittelkampen og pådro seg en skulderskade

• Etter skulderskaden var leget måtte Jung avtjene verneplikt i Sør-Korea

• Kjent for å være den første til å avslutte en kamp i UFC med en Twister submission

Dennis Bermudez

• 16 seirer og fem tap

• Rangert som nummer 9 i UFCs fjærvektdivisjon

• Majoriteten av kampene utkjempet i UFC (12/21)

• Hadde i 2014 en av de lengste vinnerrekkene i UFC (sju strake), men tapte til Ricardo Lamas og Jeremy Stephens og brøt dermed vinnerrekken.

• Vunnet flest kamper på dommeravgjørelse

• Kjent for særlig høy utholdenhet

• Tidligere The Ultimate Fighter-deltaker (sesong 14, tapte til Diego Brandao i finalen)