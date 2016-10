UFC-analyse: Lover knockout når Dodson møter Lineker

Både John Dodson (32) og John Lineker (26) har vunnet flesteparten av sine seire på knockout i UFC. Når konkurrerer de om en tittelsjanse mot bantamvektmesteren Dominick Cruz (31).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Bantamvektutøverne John Dodson og John Lineker møtes ved UFC Fight Night 96 fra Portland i Oregon.Kampen blir solgt inn for oss MMA-fans som en «Sloberknocker». Ordet tilhører Joe Rogan, UFCs kommentator. En sloberknocker av en kamp oppstår når knockoututøvere møtes og kaster slag uten andre hensyn. Jeg kommer ikke på noe godt ord som kan erstatte sloberknocker på norsk, men vi må kanskje prøve?

Stevnet sendes direkte på Viaplay fra klokken 03.00 natt til søndag.

Bonanza-kamp?

Jeg ser vanligvis UFC om morgenen på søndager. Dersom det skjer noe stort eller skandinaver er involvert så ser jeg det live, koste hva det koste vil av nattesøvn og døgnrytme. Nå er det jo slik at UFC setter opp kamper nesten hver eneste uke, så majoriteten av disse kampene går søndager i spiselig tid for min del. Mange kamper blir en del av en sløv søndagsmorgen.

RÅSKINN: Brasilianske John Lineker er kjent for sin uredde stil. Her er han i aksjon mot landsmannen Jose Mariai en kamp i Rio i 2013. Foto: Felipe Dana , AP

Før i tiden var en sløv søndagsmorgen noe helt annet. Formiddags-TV dominerte den sløve søndagsmorgenen og programmet som ofte var på var Bonanza. I den ikoniske western-serien som TV2 har vist av og på i noen tiår nå så slåss disse cowboyene på en ganske spesiell måte . Når vi snakker om en sloberknocker i moderne internasjonal MMA så henviser man til at kampen sannsynligvis vil utspille seg som Hoss vs Random Cowboy. Slag for slag, til en av dem ikke orker å reise seg.

Knockout-utøvere

Noen liker sloberknockers og noen liker dem ikke. Denne slag-for-slag-mentaliteten blir ofte kritisert for å være en mindre intelligent tilnærming til kampsport, mest fordi utøverne ikke fokuserer på sin egen helse, men bare seieren – egentlig bare knockouten. Av de to utøverne som møtes i natt er det definitivt John Lineker som kroppslig gjør denne mentaliteten mest.

Han lader slagene sine opp og slår til han treffer. Noen ganger går hele kampen uten at han får ned motstanderen, andre ganger, som i kampen mot Fransisco Rivera, så blir hele greia en vill og kaotisk affære. Nøkkelen hos Lineker er at han ønsker å trekke inn motstandere til å ville møte ham i midten av oktagonet og fyre løs. Når motstanderen gjør det, så vil Lineker oftere vinne enn tape. Han har tunge hender og full tro på at han før eller siden treffer med de tunge hendene.

Sloberknocker-fri divisjon

Det som er litt betenkelig med matchingen mellom Dodson og Lineker er hva som er den generelle utviklingen i divisjonen de konkurrerer i og hvilken type UFC-mester de konkurrerer for å få muligheten til å møte i fremtiden.

Bantamvektdivisjonen tilhører to menn akkurat nå. Først og fremst Dominick Cruz og dernest T.J Dillashaw . Cruz er Bantamvektmesteren som også er rangert som den nest beste i verden uavhengig av vekt etter Demetrious Johnson (som er et paradoks fordi Cruz slo Johnson tidligere i karrierene deres). Dillashaw tapte tittelen sin til Cruz nylig og ble sendt ned på andreplass i divisjonen.

Begge har det til felles at de ikke kan lures inn i sloberknockers. De har det til felles at de er høyst mobile fightere som ikke tar imot mange slag til hodet. Det er slike fightere med stilen som Lineker bruker som har absolutt minst sjans mot Cruz eller Dillashaw. Det er fightere som ikke blir truffet.

Fart og tyngde

Slik sett følger John «The Magician» Dodson langt mer trendene for divisjonen. Når Dodson er god så leter han ikke etter knockouten, men bruker farten sin til å komme seg til slagmuligheter som ellers ikke ville vært tilstede for andre. Dodson er kjent med det ekstremt høye tekniske nivået som skal til for å konkurrere i toppen av divisjonen. Han er den eneste som har utfordret den tidligere nevnte Demetrious Johnson i fluevektdivisjonen, men har nå flyktet til bantamvekt på grunn av sine to tap til mesteren. To tap, som kjent for MMA-fans, er en svært god garanti mot en tredje kamp. John Dodson tok sine to tap til Demetrious Johnson, pakket sammen og søker lykken i bantamvekt.

Dodson måtte smertelig erfare at slag-for-slag og brawler-stilen ikke fungerer mot de beste i verden. Da han først møtte Demetrious Johnson hadde han mye suksess. Han vant runder mot den suverene mesteren, men måtte gi tapt til slutt. Da de møttes for andre gang hadde DJ forbigått ham på alle måter. Mighty Mouse levnet ikke rom et eneste sted for Dodson å komme inn i kampen og i sin frustrasjon begynte Dodson å lade slagene sine og se etter knockouten, som er den sikreste måten å sørge for at man ikke får en knockout på. På sine beste dager er Dodson også en mobil fighter.

Knockout-testen

Dodson er testen Lineker trenger i bantamvekt. Per i dag er det Lineker som er høyest rangert. Han er rangert som nummer tre i divisjonen. Klarer Lineker, en knockout-utøver, å knocke ut John Dodson, så vil sjansene hans mot kongene av divisjonen, Cruz og Dillashaw, være reelle (om enn fortsatt usannsynlige kanskje). Kanskje han kan bevise at han kan komme til knockoutsjansen?

Dette er også en test for John Dodson. Er han fortsatt forelsket i knockoutkraften sin, eller har han lært av sitt forrige møte med Demetrious Johnson. Har han lært og forbedret seg så vil han kunne bli den nye kongen av bantamvektsdivisjonen en eller annen gang.

Dersom han ikke har lært vil kampen se ut som Hoss vs Random Cowboy fra Bonanza. Og da er det nok John «Little Hoss» Lineker som drar hjem med seieren etter en sloberknocker av en kamp.

Kampfakta

John «The Magician» Dodson

18 seirer, syv tap

Vant the Ultimate Fighter mot tidligere bantamvektmester T.J Dillashaw

Har utfordret for tittelen i fluevekt ved to anledninger

Har tunge hender, vunnet flest kamper på knockout

Rangert som nummer 10 i bantamvektdivisjonen

John «Hands of Stone» Lineker

28 seirer, syv tap

Tidligere fluevekter, men bommet på vekten fire ganger

Flest knockouter i sine 28 seire

Er glad i kroppsslag for å sette opp krokslag

Kampanalyse

Lineker og Dodson har begge tunge slag, svært tunge for å være i vektklassen de befinner seg i. Lineker har en tendens til å ikke bekymre seg om egen sikkerhet og hive svingslagene til noe treffer, men når han ikke gjør det, så benytter han seg av kombinasjoner av slag til kropp og venstrekroker til hodet. Dodson har en langt mer mobil stil enn mange av Linekers tidligere motstandere, og farten til å virkelig utnytte mange gode kontringsmuligheter som viser seg når Lineker slår. Jeg tror dette er en god sjans for Dodson å hoppe til toppen av divisjonen ved å være raskere enn Lineker.