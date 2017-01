UFC-analyse: Legenden BJ Penn med et siste forsøk

BJ Penn (38) har prøvd å pensjonere seg i årevis, men har alltid klødd etter et nytt forsøk. Nå møter den gamle legenden den unge og lovende Yair Rodriguez (24).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Det er ikke lett å gi seg. Å slå opp. Alle vet at det første bruddet ikke gjelder. Det er som å skulle velte en brusmaskin, du må vugge den et par ganger før den velter . Denne evige visdommen er legemliggjort i MMA-verdenen, bare at det ikke handler om samlivsbrudd.

Se nattens stevne direkte eller i opptak på Viaplay fra kl. 00.15. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Det handler om å pensjonere seg. Spesielt det vi kaller å «retire in the octagon». Hvilket er kjent som å være noe notorisk ustabilt. Noen vitser til og med med at det eneste vi vet med sikkerhet når noen kunngjør at de pensjonerer seg i oktagonet er at det nærest er en garanti for at vi ser dem igjen.



BJ Penn er kroneksempelet på å trekke seg i oktagonet. Mange ganger har det sett ut som om brusmaskinen endelig har falt. Like mange ganger er vi blitt skuffet av kunngjøringen av enda en BJ Penn-kamp. Det virker som om den gamle legenden er fanget av egne demoner. To-vektsmesteren Penn får heller ikke noen enkel kamp. Han gjør UFC-retur mot den unge, sultne og lovende Yair Rodriguez.

Mangeårig svanesang

B.J Penns svanesang har vart en stund. I 2011 tok han imot Nick Diaz i Diaz sin retur til UFC etter en lengre periode i Strikeforce. Første runde var rimelig tett, men Diaz tok totalt over i runde to og tre og mørbanket Penn. Etterpå skjedde to ting. Vi fikk høre « Where you at Georges!? » for første gang, og vi fikk høre BJ trekke seg tilbake fra MMA. Grunnen var at han kun vil konkurrere om han kan konkurrere på samme nivå som de beste.

Det gikk knapt et år før kløen ble for sterk. Penn kom tilbake til UFC, denne gang ved å plukke på en gammel feide med Tristar Gym i Kanada. Tristar er hjemmet til en av Penns store rivaler gjennom tidene i UFC, den store weltervektmesteren Georges St.Pierre. Penn fikk en kamp med gymmets store protegè, Rory MacDonald. MacDonald gjorde som Nick Diaz hadde gjort for tretten måneder siden, bare verre. BJ Penn hadde ikke en offensiv teknikk å vise til etter en total overkjøring fra den unge kanadieren.

Det toppet seg imidlertid ikke før i juli 2014. BJ Penn klødde fortsatt. Han lurte fortsatt på om han hadde det. Nå mot en ny rival fra fortiden.

Penn hadde vært lettvektmesteren i UFC og forsvart tittelen tre ganger. Så kom Frankie Edgar. Edgar vant beltet tydelig. Først ved en enstemmig dommeravgjørelse i april 2010, så en ny i returkampen august 2010. Nå, mange år senere ville Penn ha en siste kamp for å se om han fortsatt hadde det som trengtes. Han fikk en tredje mulighet mot Edgar.

FARLIG MANN: Yair Rodriguez er regnet som en meget spennende mann. Her har han nettopp knust Andre Fili i en kamp i Las Vegas i april 2016. Foto: John Locher , AP

Penn så grusom ut. Han hadde ikke noe i buret å gjøre. Kommentator, og tidligere motstander til BJ Penn, Kenny Florian, prøvde gjennom kampen å få strategien til Penn til å henge sammen og forstå hva den gamle mesteren prøvde på. Penn kom ut med beina tett sammen, i en høy kampstilling, med nesten avstivede knær. Det var en keitete oppvisning som endte med en trist teknisk knockout i tredje runde. Det virket som om brusmaskinen endelig var veltet.

Tragisk figur

BJ Penn er MMA-historiens mest tragiske figur. Han hadde størst potensial av alle. Ingen har heller sløst potensialet sitt som ham. Det er store ord om en person som har vunnet tittelen i to vektklasser. For unge fans, eller fans som bare nettopp har oppdaget MMA kan Penn være en litt ukjent fighter. Penn satte seg de høyeste ambisjonene i denne sporten. Ingen ville bli best i verden mer enn ham. Men han var ikke interessert eller kapabel til å legge inn arbeidet som krevdes. I flere kamper møtte han opp lubben og energiløs, til alles store frustrasjon.

Penn hadde noen demoner. De demonene gjorde ham til en historisk utøver. Han tok weltervekttittelen fra Matt Hughes da Hughes dominerte alle. Weltervekt var aldri Penns vektklasse. Hans vektklasse var lettvekt. Hughes hadde forsvart tittelen seks ganger da Penn fikk lov å prøve seg. Penn hadde da mislykkes to ganger i å ta lettvektbeltet. Han tapte til Jens Pulver i 2002 og gikk uavgjort med Caol Uno i 2003. Da han fikk gå opp og utfordre superdominante Hughes i klassen over så Hughes det som respektløst. Penn kvelte ham ut i første runde med en rear naked choke. Seieren kom som et sjokk for alle. Penn ble først mester i klassen som i resten av karrieren kom til å hjemsøke ham.

En av Penns demoner var at han mente at vektforskjeller ikke skulle ha noe si. Dette var tross alt kampsport, og kampsport eksisterer blant annet for å utjevne hva størrelsen på motstanderen har å si. Penn elsket ufordringene. Han gikk kamp med Lyoto Machida (som var lett-tungvekter) i 2005. Han gav aldri opp drømmen om weltervekt. Problemet var jo bare at han møtte opp lubben til disse weltervektskampene. Han tapte hvert eneste weltervektforsøk siden denne fantastiske suksessen i 2004. Han tapte til Georges St.Pierre, Matt Hughes, Nick Diaz og Rory MacDonald.

Rett vektklasse – feil tid

Penn kastet bort mye av karrieren sin på å jakte storheten i en vektklasse over, men når han endelig var tilbake i vektklassen som var hans egen, så vi at løpet hans var kjørt. Penn var bare en skygge av seg selv fjærvektkampen mot Edgar i 2014.

Etter tapet sa Penn at han nå var tvunget til å trekke seg. Han kunne ikke lengre konkurrere med dagens unge og sultne utøvere. Uansett hvor mye erfaring han hadde, hvor mye han visste – alt hva han hadde oppdaget i sine år i kampsport – så ville det ikke kompensere for energinivået de unge og sultne ville møte ham med. Han trengte å gå en siste kamp. Han måtte vite: « if I could go and do it again – now I know – that I can't. » Pensjonstalen til BJ Penn var veldig rørende. Det hele var veldig passende for en fighter som BJ Penn, en fighter som ikke klarte å si nei til en utfordring.

Så kom tankene igjen. Hva om?

Penn ville tilbake. Han kunngjorde i januar i 2016 at han ville få tak i fjærvektbeltet. Siden kunngjøringen har kampen blitt utsatt og utsatt. Penn har hatt avtaler om å møte alt fra Dennis Siver, Cole Miller og Ricardo Lamas . Veldig lenge så det ikke ut til å bli noe av. Så gav UFC ham Yair Rodriguez.

Yair «Pantera» Rodriguez er en kjempegod metafor for nøyaktig det Penn ikke lengre kan møte: en ung og sulten utøver med et energinivå han ikke kan følge. Dersom du ikke kjenner Yair Rodriguez har vi allerede hatt gleden av å omtale ham i denne spalten. Han er et av UFCs store prospekter akkurat nå . Han er sulten, atletisk, dynamisk, vill og gal og gnir seg i hendene av muligheten han har fått.

BJ Penn har fortsatt tvil. Ville han bare trenge justeringer, så er et tredje belte i sikte. Kan han bli historisk igjen i en alder av 38? Penn viser noen gode tendenser. Han har trent med Jackson/Winklejohn i tiden frem mot kampen. Dette er det beste tegnet til at noe faktisk kan være annerledes denne gangen. Jackson/Winklejohn er et av de beste MMA-gymmene i verden. De ville ikke latt ham konkurrere om han ikke var god nok til å ha en ekte sjans.

BJ Penn er en legende i MMA-sporten. Han har lyst å bygge på den legenden og vite om han fortsatt har det som skal til.

Men dersom han taper i natt, la brusmaskinen falle.

Kampfakta:

BJ Penn

• 16 seirer, ti tap, to uavgjort

• En av UFCs tre dobbeltmestre (BJ Penn, Randy Couture, Conor McGregor)

• Vant Weltervekttittelen mot Matt Hughes

• Vant Lettvekttittelen mot Joe Stevenson, forsvarte mot Shean Sherk, Kenny Florian og Diego Sanchez.

• Tok svartbelte i BJJ på rekordfart og vant mesterskap som svartbelte i BJJ på rekordtid

• På sitt beste, en god MMA-bokser.

• Alltid hatt et kondisjonsproblem

Yair «Pantera» Rodriguez

• Ni seirer, ett tap

• Vant the Ultimate Fighter Latin America

• Fem seire på rad i UFC

• Vill og uvøren stil med mange rotasjonsteknikker

• Ofte trukket frem som et eksempel på den nye generasjonen i MMA