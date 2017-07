UFC-analyse: Islandske «Gunni» snuser på toppkampen

Møtet mellom Gunnar Nelson (28) og Santiago Ponzinibbio (30) er et møte mellom to topprangerte utøvere i weltervektklassen. Vinneren rykker veldig nærme tittelsjansen.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Støtt og stadig dukker det opp prospekter i MMA. Prospekter er unge og fremadstormende utøvere som har så mye potensiale at det nesten ikke er grenser for hvor mye vi forventer av dem. Prospektene dukker ganske ofte opp. Litt av grunnen til det er at man trenger en svært sterk vinnende kamphistorikk for å komme til UFC, så når noen kommer inn i UFC så har de gjerne ti seirer og ingen tap. I tillegg er seirene utenfor UFC nesten alltid overkjøringer. Mot svakere motstand skinner de. Bare vent til han eller hun kommer til UFC, sier vi da.

Se kveldens stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 19.00.

Prospektets vekst og fall følger alltid den samme utviklingen. De kommer inn i UFC og vinner noen kamper, men nesten uten unntak følger prospektet en enkel regel: på ett eller annet tidspunkt vil de tape og miste sin glans. De vil på ett eller annet tidspunkt ikke klare å leve opp til de enorme forventningene vi alle har tilskrevet dem.

Det er også naturlig å ikke fullstendig innfri. Kampene og motstanderne i UFC er på et helt annet nivå. Disse utrolig imponerende utøverne som kommer inn i UFC med 10-0 historikk vil nå møte andre utøvere med 10-0 historikk. Til slutt står bare de beste igjen. Det enkle er å komme til UFC, det vanskelige er å bli, sies det, for ikke å snakke om å bli best.

Überprospektet «Gunni»

Gunnar Nelson var det heteste prospektet i hele MMA i 2012. Islandske Gunni var på det tidspunktet den første og eneste på Island som hadde fått et svart belte i BJJ – og det på knappe fire år. Svartbeltet fikk han fra selveste Renzo Gracie i New York. Et av vippepunktene for at Gunni fikk svartbeltet så tidlig var alle medaljene fra internasjonal BJJ-konkurranse på høyt nivå, men særlig at han tok fjerdeplass i ADCC i absolute-kategorien. Dette er kategorien som er uavhengig av vekt.

FIRE STRAKE SEIRER: Santiago Ponzinibbio jubler etter seieren mot Nordine Taleb i februar. Foto: Tom Szczerbowski , Reuters

Gunni hadde i 2012 ni strake seirer utenfor UFC, da han endelig skulle debutere i toppligaen. Forventningene var enorme.

Gunnar Nelson vant sine fire første kamper i UFC. Tre av fire seirer var på submission. Prospektet hadde definitivt innfridd, og han stod raskt på terskelen til en rangert posisjon i UFCs weltervektdivisjon.

Nelson har noen særtrekk. Han minner kun om en UFC-fighter når han faktisk står i buret. Et av særtrekkene ved Gunnar, som gjør ham spesielt populær, er hans utrolig rolige framferd . Han er en mann av få ord , og har et tilsynelatende enkelt forhold til hvordan han skal forberede opp mot en kamp.

I en verden der hver minste detalj stresses over når en fighter forbereder kamp, er Nelsons fremgangsmåte simpel. Han vil gjerne være åpen for at kampen går dit den går. Nelson var også en av de første i det moderne UFC til å trene og konkurrere på samme type vekt. Han kutter svært lite for å nå weltervektgrensa på 77 kilo. Det har også vært et konstant uromoment for fansen hans, tror jeg. Mange av motstanderne hans har sett ut som lett-tungvektere. Omari Akhmedov presset seg ned fra mellomvekt for å konkurrere i weltervekt. Jorge Santiago var også en mellomvekt-flyktning. Brandon Thatch så ut som han var i en helt annen vektklasse. Vi har liksom ventet på at en av disse særhetene skulle ta igjen Nelson da han kom til UFC, men det skjedde aldri. Enn så tunge de var så ventet det en «rear naked choke».

Prospektets korsvei

Gunni skulle møte samme skjebne som nesten hvert eneste opphypede prospekt i UFC møter – et tap. Tap kan være så mangt i MMA. Man kan bli avkledd. I noen kamper viser det seg rett og slett at man ikke kunne konkurrere med motstanderen. Tenk for eksempel på kampen mellom Gunnar og Alan Jouban nå nylig.

Jouban var på full fart mot å bli plassert i weltervektrankingen, men tapte for Gunnar. Kampen utspilte seg på en slik måte at Jouban tilsynelatende ikke fikk til noen ting. Gunnar kontrollerte kampen stående og tok ham ned og kontrollerte ham der når han følte for det. Tidlig i andre runde kom giljotinseieren etter at Nelson hadde rystet Jouban.

Andre ganger så taper man kamper der kampen utspilte seg på en slik måte at man nesten står igjen med en eim av seier. Nelsons første tap i UFC var på mange måter et slikt. Han tok imot Rick Story på hjemmebane i Sverige og tapte på femrunders delt dommeravgjørelse. Story skulle liksom være kampen der Nelson virkelig slo gjennom og brøt seg inn i toppen, men slik gikk det ikke. Prospektstatusen er borte. Etter Story-kampen forsvant selvsagt noe av den uovervinnelige nykommer-auraen. Den Gunnar Nelson som står igjen var nå «bare» en av de beste weltervekterne i UFC, bare ikke uslåelig.

Tapene i MMA er kanskje litt som helsa. Det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Tap er uunngåelig i MMA. Alle må bite det i seg før eller senere. Spørsmålet er hva man gjør med det. Gunnar så ut til å vokse på det.

Prospektets korsvei

Nelson er nemlig fortsatt en av UFCs aller beste weltervektere, men han står atter en gang foran et kors i veien. Etter at Nelson sluttet å være et nykommer-prospekt hvis potensiale ingen ende ville ta har han nå sakte, men sikkert bevegd seg til topp-15-rankingen.

Erfaring tilsier at når en utøver først kommer til dette punktet i karrieren så blir han der lenge. Et tap her og der mister plutselig litt av sin betydning i det store bildet når man har nådd «topp 15». Litt av grunnen til det er hvor tydelig det er at de man taper mot er gode. Nelsons andre tap i karrieren kom til Demian Maia – kampen var en enorm mulighet. Maia slukte Gunni inn i en syvkamps seiersrekke som vil kulminere i at Maia utfordrer Tyron Woodley for weltervekttittelen den 29. juli på UFC 214. Det er klart at et tap mot Maia ikke setter karrieren særlig langt tilbake.

Nelsons motstander i søndag er Santiago Ponzinibbio. «Gente Boa», omtrentlig oversatt til «Fin fyr», er også en rangert motstander. Ponzinibbio har tilkjempet seg tolvteplassen i UFCs weltervektrangering, og har hatt en ganske lik utvikling som Nelson. I den store sammenhengen vil ikke et tap til Ponzinibbio være en stort skudd for den islandske baugen. Korsveien består ikke i utgangspunktet av store negative risikoer. Det spilles derimot for en veldig stor utbetaling.

Gunnars matchups

Gunnar har fått to stornavn å bryne seg på. Han fikk sjansen mot Rick Story (som av en eller annen uforklarlig grunn ikke er rangert i dag, til tross for at han nylig har slått Nelson (#8) og Saffedine (#15). Story har lenge vært en veteran i toppen og må regnes som et stornavn i sportslig sammenheng i UFCs weltervektdivisjon. Etter tapet imponerte Gunnar med en submission mot Brandon Thatch og ble belønnet med storkamp mot Demian Maia. Denne kampen tapte Gunnar, mest fordi han behandlet det som en BJJ-kamp og ikke en MMA-kamp.

Storkampene kommer ikke ofte, med mindre man selv har stornavnet, selvsagt. Gunnar er ikke der enda, og må tilkjempe seg retten til å møte de internasjonalt anerkjente navnene. Etter Maia-tapet har Gunnar reist seg ved å slå Albert Tumenov og Alan Jouban i imponerende stil. Ved en seier mot Santiago Ponzinibbio vil Gunnar atter en gang være kandidat for en storkamp. Ponzinibbio har en seiersrekke på fire kamper. Det er en fin rekke å sluke, og vil gi Gunnar en ny sjanse på stornavnene. Treneren Kavanagh og managmentet til Gunnar sikter høyt og vil ha en karate-mot-karate-kamp med mannen som nettopp utfordret for weltervekttittelen to ganger på rad, Stephen «Wonderboy» Thompson (#2).

Gunnar har for lengst bevist at han er kommet for å bli i UFC. Ikke bare det, men han har vært i toppen i noen år nå.

Etter denne kampen vil han kanskje snart få sjansen til å vise at han er best.

Kampfakta

Gunnar Nelson

• 16 seirer, to tap og en uavgjort.

• BJJ-svartbelte under Renzo Gracie

• Avslutter majoriteten av kampene sine på kampstopp (12 subs, 3 KO, 1 dommeravgjørelse)

• Trener med Conor McGregor i SBG og på Mjølnir i Island.

Santiago Ponzinibbio

• 24 seirer, tre tap

• Født i La Plata, Argentina

• Trener med Team Nogueira

• Avslutter mesteparten av kampene sine på knockout eller TKO (13 av 24).

• Har fire seire på rad i UFC, mot motstandere plassert i 30-15 sjiktet av rankingene.