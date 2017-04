UFC-analyse: I natt kan «verdens beste MMA-utøver» bli historisk

Demetrious Johnson (30), populært kalt «Mighty Mouse», prøver i natt å forsvare tittelen sin for tiende gang på rad når han møter brasilianske Wilson Reis (32).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Klarer han det vil han tangere den store Anderson Silvas rekord og for alvor skrive seg inn i historiebøkene. Samtidig kjenner fansen på muligheten for mer.

Verdens største MMA-organisasjon, The Ultimate Fighting Championship (UFC) har hatt en mester i fluevekt (56,6 kilo) i bare litt under fem år. Organisasjonens letteste vektklasse er også den nyeste. Én manns karriere har dominert den letteste vektklassen over alle andre. Demetrious Johnson er den eneste mesteren vektklassen har kjent.

Se nattens UFC-stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 02.00. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Les på MMA-Revyen: To kamper du må få med deg fra nattens UFC on FOX

Tett begynnelse

Den gang da vektklassen skulle innføres i den store organisasjonen valgte UFC-ledelsen å ha en liten turnering. De fire deltakerne skulle være Demetrious Johnson, Joseph Benavidez, Ian McCall og Yasuhiro Urushitani . De som kjenner UFC godt kjenner igjen i alle fall tre av de navnene. Benaidez og McCall har vært permanente medlemmer av toppen av vektklassen siden, mens Urushitani hadde to kamper i UFC – begge tap -før han dro tilbake til de øst-asiatiske MMA-organisasjonene.

Les også: UFC-stjerne la opp etter tittelkamp

Kampen som Demetrious Johnson vant mot Ian McCall for å kvalifisere seg til tittelkampen er ansett som svært jevn. Johnson vant kampen med enstemmige dommerkort, men det var ikke uvanlig å høre kampen scoret for McCall av medier og fans.

TIDENES MANN: Anderson Silvas rekord kan bli tangert av Demetrious Johnson i natt. Her feirer han seieren mot Cael Sonnen i 2012. Foto: David Becker , AP

Da Demetrious Johnson tok tittelen mot Joseph Benavidez den 22. september 2012 var det enda jevnere. Denne gangen var det ikke bare det generelle inntrykket at kampen var jevn, men det ble gjenspeilet i dommerkortene også. Kampen var scoret som en delt dommeravgjørelse.

Fluevektdivisjonens start var en med få klare vinnere. Det så ut til at dette var fremtiden for fluevektdivisjonen. En vektklasse dominert av lange kamper som var preget av mange små og store trefninger, men ingen avgjørende slag.

Det virket kanskje ikke som om mesteren i divisjonen noen gang skulle få tyngde. De andre mesterne – den gang Anderson Silva, Jon Jones, Aldo og GSP – de så ut som uslåelige titaner. Ingen visste helt hva vi skulle mene om fluevekt. Det er litt som dagens ikke-eksisterende kvinnelige fjærvektdivisjon – som UFC ser ut til å være usikker om har en mester .

DJ trekker i fra

Ingen avgjørende kamper var tendensen en stund. Demetrious Johnson vant tittelen. Hans første forsvar av tittelen var mot vinneren av The Ultimate Fighter, John Dodson. DJ vant, men kampen var merket av de store problemene Dodson gav mesteren. Det var ikke noen overlegen seier, men det var også den siste uklare kampen «Mighty Mouse» var en del av. Allerede tittelforsvar nummer to begynte Johnson å fjerne stempelet som lå på fluevektdivisjonen og vektklassen «der ingen avsluttet kampene sine».

Han vant med armbar mot John Moraga. Det er kampen som i ettertid markerer vendepunktet. Det nedsettende bildet av en UFC-mester som bare vinner på poeng vaskes sakte bort. Fra og med denne kampen har hver eneste kamp spilt inn i bildet av Demetrious Johnson som den beste MMA-utøveren i verden.

Han justerer det litt delte bildet som stod igjen etter kampen mot Joseph Benavidez med å knocke ham ut i første runde i returoppgjøret. Han kjører deretter over Ali Bagautinov (som etterpå ble tatt for doping) og avslutter både Chris Cariaso og Kyoji Horiguchi på armlåser.

Sakte men sikkert har andre mestre falt fra. Demetrious Johnson står igjen som den eneste uslåelige titanen, tross sin lave vekt. DJ står igjen som en av ytterst få dominante mestre i UFC.

Når, ikke om

Sakte men sikkert dreier spørsmålet seg over mot pound for pound. Dette er den mentale leken MMA-fans leker der vi spekulerer hvem som er best i verden dersom vekt og kroppsbygging var tatt ut av ligningen. Demetrious Johnson begynner stadig å nevnes som nummer én, to eller tre, sammen med Jon Jones og Jose Aldo.

Det begynner samtidig å snu fra «om» til «når». Når skal Demetrious Johnson ta over kronen som den mestforsvarende mesteren i UFCs historie?

Det absolutte vendepunktet for om/når-spørsmålet kom, tror jeg, da han møtte John Dodson for andre gang i september 2015. Dodson hadde gitt DJ store problemer i deres første møte, og DJ gjorde et poeng ut av hvor langt han hadde kommet og hvor mye han hadde utviklet seg i den kampen. Dodson var fullstendig utkonkurrert av Mighty Mouse.

Johnson var raskere og skarpere. Han var uforutsigbar og han stoppet aldri å jobbe. Dodson stod forslått og forvirret igjen. Det virket som om det bare var å telle ned før Anderson Silvas rekord ville tangeres og overgås.

Det er det ene aspektet av om/når-spørsmålet. Demetrious blir bare bedre. Det andre aspektet er den fattige divisjonen. Ja, det er noen utfordrere som har vært store rivaler. Dodson og Benavidez blir nevnt her. De utfordret Mighty Mouse, men ble overgått. Man trodde Henry Cejudo skulle bli en stor rival, kanskje den vanskeligste kampen Demetrious Johnson noen gang skulle få. I stedet ble det den letteste.

Den tidvis svært fattige divisjonen fluevekt har gjort det vanskelig å sette opp DJ mot troverdig motstand. Med et gjennomsnitt på 30 fightere til enhver tid er fluevektdivisjonen svært skral. De andre vektklassene har ofte opp mot 60 signerte fightere. Lettvekt og weltervekt har 100. Dette er vanskelige vektklasser å få tittelsjanse i. Fluevektdivisjonen er enkel derimot.

Tre seirer på rad er alt som trengs (akkurat som tungvekt). Chris Cariaso, Kyoji Horiguchi, John Moraga, og Ali Bagautinov hadde alle bare tre seirer på rad før de møtte Demetrious Johnson. Til en viss grad faller Tim Elliot i samme kategori på grunn av hans tittelsjanse gjennom The Ultimate Fighter.

Jeg beskrev svakheten i Demetrious Johnsons utfordrere da jeg gikk gjennom Kyoji Horiguchis reise til tittelsjansen. Han fikk utfordre DJ etter å ha slått tre fightere med en samlet UFC-record av to seirer og ni tap . Det er sjokkerende svakt. Men det er en situasjon som går igjen i Demetrious Johnsons motstandere. Alle mestre møter på ett eller annet tidspunkt mindre legitim motstand. Jon Jones måtte forsvare tittelen mot Chael Sonnen!

Det er vanskelig å si hvor stor del av DJs karriere som er svak motstand og hvor mye som er at han er den beste i verden når man ser over karrieren hans i ettertid. Men det er ikke rart spørsmålet over tid dreide seg over til å bli: når skal DJ slå Anderson Silvas rekord med ti strake tittelforsvar?

Hva nå?

Så langt har vi enda ikke snakket om Wilson Reis. Det er navnet til Demetrious Johnsons motstander. Eller som UFC sier det: den beste fighteren i verden du ikke har hørt om . Det syns jeg er en generøs beskrivelse.

Reis er sikkert god han. Han er tross alt en UFC-fighter. Men han har ikke slått noen av de gode navnene i divisjonen. Han har derimot tapt til fightere i midten av divisjonen, som Jussier de Silva og Iuri Alcantara. Han har vunnet tre på rad, men det er kamper mot urangerte motstandere. Kampen lukter obligatorisk. Reis er nestemann på lista. Enkelt og greit. Han har selvsagt en sjans, men dette handler om Demetrious Johnson. Ikke Wilson Reis.

Jeg tror de fleste tar det for gitt at Demetrious Johnson tangerer Anderson Silvas rekord i natt. Spørsmålet blir da: hva nå? Hvor lenge skal han fortsette å slå verdens Wilson Reis?

Det blir mange referanser til Anderson Silvas rekord i natt, men det er verdt å tenke på at Demetrious Johnson nå skal til å slå den letteste av Anderson Silvas rekorder. Ti strake tittelforsvar er legendarisk i UFC, ja, men Anderson samlet opp andre også. Han har for eksempel rekorden for flest sammenhengende seire i UFC med seksten seire.

Større fjell å klatre?

Det har pågått en diskusjon lenge om ikke Demetrious Johnson har større fjell å klatre enn å fortsette å meie ned en utkonkurrert fluevektdivisjon. Det er et paradoks at tittelbildet er forstoppet fra og med lettvekt til mellomvekt, i divisjoner som renner over av fortjenende og spennende tittelkamper, men at alt går så raskt unna i fluevekt.

De maser om «money fights» og superkamper i de andre vektklassene, der det verste tilfellet er at Michael Bisping skal forsvare mellomvektbeltet mot den tilbakevendte superstjernen George St.Pierre. I mellomtiden tvinger UFC Demetrious Johnson til å innhøste umodne frukter.

I natt venter alle at Demetrious «Mighty Mouse» Johnson skal tangere en av de høyst-hengende rekordene i UFC. DJ vil ikke være fornøyd før han får det ellevte forsvaret og slå rekorden helt.

Men mot hvem?

De aller fleste har kommet til et punkt der vi begynner å forvente mer fra verdens kanskje beste MMA-utøver. Det er kanskje umenneskelige forventninger, men slik er det.

Se nattens UFC-stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 02.00. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Kampfakta

Demetrious «Mighty Mouse» Johnson

• 25 seirer, to tap

• Jakter sitt tiende forsvar av UFCs fluevekt-tittel

• Har rekorden for seneste kampavslutning i en tittelkamp. Slo sin egen rekord senere med en enda senere avslutning.

• Trener hos AMC Kickboxing med Matt Hume

• Har vunnet majoriteten av kampene sine på avslutninger

Wilson Reis

• 22 seirer og seks tap

• Vunnet tre kamper på rad

• Trener hos Alliance MMA sammen med Dominick Cruz

• Har vunnet verdensmesterskap i BJJ som brunbelte

• Nestemann i køen