I nattens UFC Fight Night er det høy underholdningsfaktor, men samtidig få meningsfylte kamper. Hovedkampen mellom Cub Swanson (33) og McGregor-kompis Artem Lobov (30) demonstrerer det best.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

UFC Fight Night Nashville, Tennessee, er en hyggelig liten kveld med kamper mens vi venter på storstevnet UFC 211 den 13. mai i Dallas, Texas. Fight Night Nashville er et av disse typiske stevnene som er mellom de store hendelsene i UFC. Det er mange spennende kamper, men ingen av dem er av avgjørende betydning for tittelbildet i sin divisjon.

Les også: Meek møter franskmann i Stockholm



De aller fleste kampene er sammensatt av morsomme utøvere, og kampene i seg selv later til å være skrudd sammen først og fremst for å underholde. UFC Fight Night Nashville nytes best på samme måte som en høyoktan actionfilm. Du trenger ikke skjønne plottet eller følge så nøye med på handlingen eller dialogen. Det er faktisk kanskje best å skru av disse kritiske sansene du ellers trenger i livet, for de står bare i veien når du skal nyte en bedre, dog enkel, høy-action-film. Kort sagt: tenk på Fight Night Nashville som en Fast and the Furious-film.

Se nattens stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 04.00. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Brawlefaktoren

Hva er klassisk enkel underholdning i UFC? Brawlekamper. Det får du mye av i natt. De fleste av storkampene i natt inneholder nemlig enten en fighter med tunge hender og som gjerne tar imot et slag for å gi et, eller en fighter med større fighterhjerte enn taktisk fighter-IQ. Den enkle regelen sier at dersom fighterhjertet er langt større enn fighter-IQ-en, så vil fighteren kunne lures ut av kampplanen sin og bare brawle. Da utkjempes kampen slag for slag. Den tøffeste (eller heldigste) vinner. Et kampkort fylt opp av slike matchinger skaper action, mens de kampene der forsiktige og taktiske (høy fighter-IQ) fightere møtes kan oppfattes som kjedelige.

Les på MMA-Revyen: To kamper du må få med deg fra Fight Night Nashville

I natt er det høy brawlerfaktor! La se på noen utvalgte kamper på toppkortet: Al Iaquinta har ikke fått tilnavnet « Raging » uten grunn. Han møter Diego Sanchez, en brawlerlegende i UFC. Det finnes ingen i hele kampsportsorganisasjonens historie som er tøffere enn Diego Sanchez. Mannen gir seg aldri, men har vist i de siste kampene sine at han kanskje ikke helt henger med ferdighetsmessig. Da står han igjen med den taktiske muligheten for å gjøre kampen om til en ugjennomtenkt slag-for-slag western-bar-slagsmål. «Raging» Al Iaquinta er en av få motstandere som kanskje lar seg lokke til å være med på det.

En annen kamp med høy brawlability er Joe Lauzon mot Stevie Ray. Lauzon har vunnet hver eneste UFC-bonus som er knyttet til underholdningsgrad som du kan tenke deg. Lauzon går for gull hvert øyeblikk og er definitivt en mann som trives i kampens kaos, som vi kan se i denne sjeldne utvekslingen.

Men kampen i natt med den definitivt høyeste brawle-faktoren er hovedkampen. Artem Lobov er selve ikonet for høy brawlability i øyeblikkets UFC-bilde. Lobovs motstander er Cub Swanson. En mann som ikke tar mye betalt for å lokkes inn i en kamp der begge to svinger slag og måler hvem som er tøffest.

TØFFING: Cub Swanson har gått mange harde kamper. Her mot Frankie Edgar i 2014. Foto: Michael Thomas , AP

Swansons nye prioriteringer

Det er egentlig trist å se Cub Swanson i denne kampen, fordi han prøver å bli en annen enn den han har vært før. Cub blir eldre, han er i trettiårene, og han begynner å innse at det ikke er så veldig lenge igjen av karrieren. Samtidig har han vært topprangert i årevis nå, men uten å nå opp til tittelsjansen. Han vet veldig godt at dersom han skal få den tittelsjansen så er det de små marginene som gjelder. Han er på plass nummer fire i fjærvektdivisjonen – bare en skade unna tittelkamp til enhver tid. Alt teller.

Da han ble satt opp mot supertalentet Doo Hoi Choi i desember var han spesielt motivert på grunn av at Choi var den som ba om kampen. Swanson vant kampen som ble nominert til årets kamp i 2016. En av tingene han og trenerne øvde mest på var å holde tilbake, ikke bli lokket inn i en vill kamp, men hold den taktisk smart. De klarte det så vidt, men det var vanskelig. Cub Swanson elsker kampens kaos. Samtidig er det å brawle en ung manns mentalitet. Å prioritere taktikk og strategi er noe som ofte kommer med alderen.

Når Swanson nå er booket inn mot Artem Lobov så tror jeg UFCs matchmakere håper og tror han ikke vil klare å gjøre det igjen, altså være taktisk.

Meningsløs kamp

Kampen gir absolutt ingen mening for en tittelhungrig Swanson. Dersom du ser på Artem Lobov mest mulig objektivt er han eneste unike egenskap at han er kompis og treningspartner til Conor McGregor.

I prosessen der en stor utøver blir stor tar de gjerne med seg sine gamle treningspartnere med på klassereisen. Fra Conor McGregor kom inn i UFC til nå har han gjort det til vane å gjøre sitt beste for å eksponere treningspartnerne sine og bygge dem. Det er mange fightere som er blitt med på McGregors klassereise og som vi ellers kanskje ikke hadde fått med oss. I McGregors tilfelle var dette den irske bølgen som omfattet Aisling Daly, Cathal Pendred, Paddy Holohan og Artem Lobov. Alle ble med McGregor opp stigen.

Lobov kom inn i UFCs The Ultimate Fighter den sesongen da Conor McGregor var trener, og gjorde det bra. Han kom til finalen, men der tapte han. Etter mye hype og oppmerksomhet står Lobov igjen med to seirer og to tap i UFC. En annen tvilsom ære han har er å være utrolig nært å ha en tapende seiershistorikk (Lobov har 14 seire og 13 tap ifølge Sherdog). Det er ytterst sjeldent i UFC-sammenheng. Bare Mark Hunt har tilsvarende (11/12), og det er stor vei fra Lobov til Hunt.

Så Lobov har ikke mange seire på rad. Han er ikke rangert i hverken UFCs lettvekdivisjon eller UFCs fjærvektdivisjon. Lobov har ikke slått en fighter du har hørt om. Han har heller ikke avsluttet en UFC-kamp på spektakulært vis. Det eneste salgspunktet er at han er «Conor McGregors protesjé».

Swanson har slått navn du har hørt om (Dustin Poirer, Dennis Siver, Doo Hoi Choi). Han er nominert for årets kamp i 2016, vunnet Fight of The Night i UFC tre ganger, samt Knockout of the Night to ganger. Swanson er rangert som nummer fire i den ultratøffe fjærvektdivisjonen.

Swanson har altså absolutt ingenting å tjene på denne kampen. Lobov har alt å tjene. Så hvorfor tok Swanson kampen?

Han ble utfordret. Det gjorde ham sint. Det er dessverre så enkelt.

Typecast

Matchmakerne i UFC ser kanskje på Lobov, Swanson og deres kamp og tenker Vin Diesel, The Rock og Fast and the Furious. Filmen lager seg selv (så lenge du har et produksjonsbudsjett på 190 millioner dollar). Det kan hende at å være MMA-ens Vin Diesel er det Lobovs tak i UFC, men Swanson har lyst å vinne en Oscar. Da må han gjøre to ting: ikke la seg bli kalt ut til kamper der han ikke kan vinne noe, og gå kampene sine med litt mindre ild i magen.

Denne kampen er basert på at UFCs matchmakere satser på at han gjør som før og leverer en kamp som lever opp til et godt gammelt brawl.

Skjer det så kan du lene deg tilbake og nyte, men for Cubs del, la oss håpe han er tålmodig og venter på mer interessante manus i fremtiden.

Se nattens stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 04.00. Se hele kampoppsettet på UFCs sider.

Kampfakta:

Cub Swanson

• 24 seirer og syv tap

• Ni seirer og tre tap i UFC, tapene er kun til fremtidige tittelutfordrere

• Vunnet over navn som Jeremy Stephens og Dustin Poirer

• Trener hos Jackson-Winkeljohn i Albuquerque

• Hovedsaklig glad i striking, men har nesten like mange seire på submissions (7) som knockouts (8)

• Avslutter de fleste av kampene sine

Artem Lobov

• 13 seirer, 12 tap

• En av de dårligste kamphistorikkene i UFC

• Tapte Finalen av The Ultimate Fighter Sesong 22.

• Treningspartner med Conor McGregor