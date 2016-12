UFC-analyse: Duellen mellom Meeks ønskemotstandere

Mickey Gall (24) og Sage Northcutt (20) er de to utøverne utenfor topp-15 i weltervektsdivisjonen med mest oppmerksomhet på seg. Emil Meek (28) har kalt ut vinneren.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Conor McGregor eier moneyweight-divisjonen. I natt går Mickey Gall og «Super» Sage Northcutt kamp om tronen i hype-weight.

Northcutt og Gall er begge produkter av enda et forsøk på reality-TV av UFC. De er to utøvere som ble «oppdaget» av Dana White og co i Youtube-serien «Dana White: Looking for a fight».

«Looking for a fight»-serien har produsert noen få utøvere. De har alle et felles trekk: mer hype enn ferdighet. Ikke det at de ikke har ferdigheter, altså. Det er ikke meningen at det skal høres ut som om de ikke er fightere. Ikke i det hele tatt. De er fightere, de var bare ikke egentlig UFC-kaliber-fightere da de ble signert til UFC. De var langt mer utestet i konkurranse.

De har kanskje det som trengs for å være i UFC, men de kom inn i organisasjonen litt sånn på siden av ferdigheter. De kom inn først og fremst fordi de var salgbare. Det er et tungt stempel å bære. Tungt, men lukrativt.

Yes, sir, no, sir

«Super» Sage Northcutt er nå forlengst omfavnet av MMA-miljøet. Han har vært gjennom kverna hva gjelder MMA-miljøets mottakelse av opphypede, nye prospekter. Den kverna er en flerstegsprosess som starter med avvisning og internett-mobbing og kan ende opp med en geneuin omfavnelse. MMA-miljøet aksepterer de fleste til slutt, er min erfaring. «Super Sage» har gått fire kamper i UFC, der han har tapt én og vunnet tre. Hans noe ufortjent raske inklusjon i UFC og hype har til slutt blitt validert gjennom kamper i oktagonet.

En av grunnene til at «Super Sage» har blitt tatt inn og promotert hardt av UFC, til og med blitt gitt kamper med smak av oppvisning, er at han ikke passer den stereotypiske MMA-fighteren folk forventer. Han kan beskrives som en snusfornuftig ungdom plukket ut av en college-film fra da college-filmer plutselig begynte å bli veldig politisk korrekte.

Han er høflig, sier «sir» når han snakker med noen som er litt eldre, og er det vi kan kalle høy på livet. Han bruker ikke engang banneord. Han synes det er viktig å være snill med folk. Han virker som en genuint hyggelig type, som har spist grønnsakene sine og trent karate siden han var bitteliten . Det finnes mange som (på internett-språket) hater slikt og syns det virker falskt. En av motstanderne hans mente han må være dopet. Idrettsutøvere hater jo å bli kalt dopet, fordi det antyder at de ikke fortjener det de har fått til. Sage tok det som et kompliment. Irriterende høflig.

Gall-Punk

Mickey Gall ble berømt ved å gripe en mulighet. Han skulle møte Ron Templeton (0-1-0) på «Dead Serious MMA» i Philadelphia. Kampen skulle være begge fighteres profesjonelle debut. Kampen var grei nok den. Gall virket definitivt som den som var best forberedt og klar for utfordringen. Etter at han hadde vunnet ved «rear-naked-choke» så grep han muligheten. Han hadde hørt på forhånd at MMAs mektigste mann, Dana White, skulle være i bygget, så han kjørte på: « I'd like to fight that man, CM Punk».

KNUSTE PUNK: Mickey Gall feirer den overlegne seieren mot CM Punk (t.v.). i september. Foto: Rey Del Rio , AFP

Pro-wrestling superstjernen CM Punk hadde jo nylig fått grønt lys av UFC til å gå kamp uten noe som helst erfaring fra MMA. Han skulle legge seg i hardtrening og så skulle UFC finne en motstander, helst en som ikke hadde så mange kamper på historikken. Ingen i UFC har så få kamper i historikken (dette er jo UFC!) at man kunne rettferdiggjøre et møte. Da Gall kalte ut Punk løsnet alle problemer for UFC.

Gall knuste CM Punk i første runde. Svært enkelt. Etterpå holdt han en liten tale om hvor tøft det var av Punk å ta denne kampen. Han hadde en, om enn litt sær måte å si det på, positiv beskjed til fansen. Han hadde sett hva folk sa om CM Punk og synes at folk måtte bli litt mer samvittighetsfulle. Han ba folk om å slutte «å hate». Fuck the hate, som han sa til Joe Rogan.

Kult det, Mickey. En fin beskjed til fansen om at vi alle bare er mennesker og at det er tøft å gjøre dette her. Det er viktig å... Vent, du var ikke ferdig? I en vending som snudde opp ned på all logikk fortsatte Gall med å erklære at den neste motstanderen han ville ha var Sage Northcutt, « I think that guy is corny and I wanna punch the spikes out of his hair! ». Videre, i et intervju med MMAFighting , sier Gall at Northcutt ikke hadde passet inn der han vokste opp. Han hadde blitt stappet inn i et skap for lenge siden. Gall bevegde seg kjapt fra å være den unge motstanderen til den amerikanske superkjendisen CM Punk, med all verdens press på seg, til å bli en bølle.

Han satte seg slik i et lys mange har satt seg i før. Alle de som skulle møte Northcutt før ham skulle vise oss hva en ekte fighter er, og at Sage er en ufortjent opphypet posør. Det har ikke gått så bra for dem.

Oppmerksomhet

Kampen er ikke veldig viktig, men den blir et show. Gall trengte en motstander som passet med det han hadde gjort så langt, og Northcutt var helt perfekt for ham. De har begge et skinn av uerfarenhet.

Det var overraskende da vårt eget stjerneskudd, Emil «Valhalla» Meek, hadde begge navnene i kammeret, klart til å avfyre, etter seieren mot Jordan Mein. Nå er plutselig kampen svært viktig for oss, men det rimer ikke helt.

Meek er en utøver som kom inn i UFC ved å knocke ut en høyt rangert motstander (Palhares var et sted mellom #10 og #15 i verden da Meek slo ham). Emil debuterte mot Jordan Mein, en mann som nylig var topp-15 rangert i UFC. De aller fleste navn er et steg ned for ham. Likevel kalte han ut vinneren av Gall og Northcutt, altså folk som er under ham i ranking.

På den ene siden er dette et potensielt godt trekk, og på den andre kan det bli oppfattet som et dumt trekk. Kanskje til og med litt kjipt. Det strider mot kotyme å kalle ut noen som du ville blitt favoritt mot. Gall har vunnet tre MMA-kamper. Alle tre motstanderne hans hadde nøyaktig null kamper før de møtte Gall. Han er helt i starten av UFC-karrieren sin, men har mye oppmerksomhet. Meek kalte også ut Punk ( if he's still alive ), men det tror jeg de fleste oppfattet som det det var, en spøk.

Det er ikke bare vi som vil at Meek skal møte en tøff og verdig motstander. Det vil Meek også, men han tviler på at han får den . Dersom han ikke får en toppmotstander vil han ha en motstander i hype-divisjonen. Det blir sagt at det ikke betyr noe om du er elsket eller hatet av fansen i MMA. Det eneste du skal unngå er at de ikke bryr seg. Dersom vinneren av nattens kamp (og UFC) biter på kroken Emil har kastet i vannet vil han oppnå dette.

UFC er en organisasjon som setter pris på egeninitiativ. Det er gode sjanser for at Meek får vinneren av Gall og Northcutt. Kampen vil skape en haug med oppmerksomhet, særlig internasjonalt. Dette er kjente navn i MMA-miljøet. Men kampen ville være et steg ned, sportslig sett. Gall eller Northcutt vil kunne være et middel mot målet for Meek, men det vil også være en risikabel kamp. Det vil nemlig være en kamp han må vinne. Da er det han som er under press. Som alle call-outs så er dette et tveegget sverd.

Men folk vil se på.

