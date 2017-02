UFC-analyse: Den svakeste tittelkampen i moderne tid

På et ellers svært underholdende UFC 208 blir vi vitne til skapelsen av UFCs kvinnelige fjærvektdivisjon. Den første tittelkampen i vektklassen, mellom Holly Holm (35) og Germaine de Randamie (32), blir den svakeste tittelkampen UFC har satt opp i moderne tid.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Organisasjonen the Ultimate Fighting Championship (UFC) styres etter noen enkle prinsipper. Prinsippet kan forklares med det norske fotballuttrykket «dommeren har blåst». Det som ligger bak uttrykket er at etter at dommeren har blåst så er det håpløst å endre det dommeren nettopp har bestemt. Dommeranalogien blir dessverre litt rar her. Den gir et skinn av UFC som upartisk og rettferdighetssøkende. Gitt at UFC en gang hadde et pressemøte med tittelen «World F**king Domination» ( du leste riktig ) er det kanskje mer passende å sammenligne forretningsprinsippene deres med en romersk legion.

Les også på MMA-Revyen: Tre kamper du ikke må gå glipp av på UFC 208

Julius Cæsar skrev om prinsippet «murum aries attigit» i boken sin om krigene i Gallia . Oversatt til norsk betyr uttrykket at «rambukken har rørt muren», og da kan ikke lenger innbyggerne i en beleiret by overgi seg. Forhandlingene om overgivelse har ikke ført frem og romerne, med Julius Cæsar i spissen, begynner å innta byen. De hadde sin sjans, men den er borte nå. Forsvarerne kan ikke midtveis i kampene som følger heise det hvite flagget. Fra romernes side er beslutningen tatt. Nå skal byen tas med makt, uansett om det koster 10, eller 10 000 mann.

Det er de svært like prinsippene om at dommeren har blåst og at rambukken har rørt muren som har gitt oss den fantastisk sære (og svake tittelkampen) om UFCs aller første kvinnelige fjærvekttittel. Skyggen av Christiane «Cyborg» Justino hviler tungt over UFC 208.

Kom i stemning til UFC 208 med MMA-Revyens videopakke

Fjærvekt-limbo

Det var ingen fjærvektere i UFC. Ikke før UFC skaffet seg Invicta FCs sin fjærvektmester, Christiane «Cyborg» Justino. De skaffet Cyborg for å ha henne i bakhånd. Cyborg kunne være et penge-ess i ermet på grunn av det saftige Rousey-Cyborg-rivaleriet. Skulle Rousey noen gang ønske den kampen så ville Cyborg-Rousey bli den mestselgende kvinnekampen i historien. På den andre siden var det viktig å plukke opp Cyborg før Bellator gjorde det. UFCs hovedkonkurrent, Bellator, har nemlig en kvinnelig fjærvektdivisjon.

Dessverre har ikke UFC vist seg villig til å gjøre med Cyborg som de gjorde med Rousey. De signerte Rousey, gav henne tittelen og bygde en divisjon rundt henne. I motsetning har de signert Cyborg, men ikke laget noen fjærvektdivisjon og heller matet henne bantamvektere (61 kilo) som var villig til å gå catchweight-kamper på 63,5 kilo. UFC signerte Cyborg og satte henne på vent. Det gav oss ubetydelige, dog underholdende, kamper som Cyborg mot Smith og Cyborg mot Länsberg. Samtlige kamper var rene slakt.

I tillegg til å være underholdende, var situasjonen for Cyborg grusom før-kamp. Den ekte kampen var ikke mot Smith eller Länsberg, men mot vekta. Cyborg er en massiv kvinne. Hun kan kanskje konkurrere trygt på fjærvektgrensen på 65,7 kilo, men bantamvektgrensen gikk ikke, og catchweight-vekta på 63,5 var nesten like grusom.

Rundt omkring et år levde vi alle i denne mellomtilværelsen. UFC hadde ingen fjærvektdivisjon, men de hadde samarbeidsorganisasjonen Invicta FC sin fjærvektmester signert og drev og gav henne kamper mellom bantamvekt og fjærvekt. Likevel nektet de å snakke om en ny kvinnelig vektklasse i UFC. Plutselig snudde det.

Ut av det blå kunngjorde UFC en fjærvekttittel den 13 desember 2016.

Det var bare det at kampen stod mellom Holly Holm og (tilnærmet ukjente) Germaine de Randamie. Sjokkert spurte MMA-verden seg: hva f… er dette?

Det viste seg at UFC hadde tilbudt Cyborg tittelkampen to ganger, men Cyborg takket nei på grunn av medisinske grunner. Hun mente at de foregående vektkuttene for å nå vekta foran Smith og Länsberg-kampen hadde virkelig ødelagt kroppen hennes. Hun bad om mer tid, så UFC kom med sin typiske reaksjon (her Dana White sitert fra mmafighting.com):

“So then I offered her another 145-pound title fight for Brooklyn (UFC 208), she turned it down. She turned down two 145-pound title fights. One because she said she couldn’t make 145 pounds in eight weeks, and Joe Silva’s like, ‘If she can’t make 145 pounds in eight weeks, 145 isn’t the right weight class for her either.’”

Så i stedet for å vente noen uker på den beste kvinnelige fjærvekteren i verden så booket UFC heller en helt uinteressant kamp og kalte det en tittelkamp. At UFCs rykte forsmås på grunn av beslutningen, eller at begrunnelsen for en tittelkamp er historisk svak, det er kostnader UFC er villige til å svelge.

Rambukken har møtt muren. Dommeren har blåst. Ingen nåde. Fjærvekt skal det bli.

Holm mot de Randomie

At dette er en tittelkamp mellom Holly Holm og Germaine de RANDOM-ie, er en stjålet, men åpenbar vits.

Det er flere grunner til at dette er en historisk svak tittelkamp. Det meste av det handler om de Randamie (det ekte navnet hennes). Randamie har fire kamper i UFC, tre seirer og ett tap. Tapet var til mesteren i vektklassen under, altså Amanda Nunes. Men verre: de tre seirene i UFC for de Randamie var mot Julie Kedzie, Larissa Pacheco og Anna Elmose.

Kombinert har Kedzie, Pacheco og Elmose seks kamper i UFC og seks tap. Tittelsjansen er dermed gitt Germaine de Randamie på det tynneste grunnlaget jeg kan huske. Holly Holm har i det minste vært mester i vektklassen hun flykter fra, selv om hun også har lagt inn et svakt bud. Hun er gitt en tittelkamp med to strake tap i bagasjen. En ære bare gitt til fightere i like tynne vektklasser, som lett tungvekt (Det nærmeste jeg kan komme på er da Gustafsson fikk tittelkamp med Daniel Cormier påfølgende tap til Anthony Johnson – tweet meg gjerne andre eksempler).

Fjærvekt – uansett kostnad

UFCs nye kvinnelige fjærvektdivisjon er laget på et uforståelig grunnlag når den ikke er laget rundt Cyborg. Det er mange problemer.

Kostnaden ved å sette opp denne tittelkampen og etablere fjærvektdivisjonen er at UFC devaluerer titlene og mer eller mindre innrømmer at de tror enhver kamp med ordet «tittel» foran, vil selge. Dette er en av de svakeste tittelkampene i moderne UFC-historie. Kanskje den svakeste og mest ubegrunnede.

Dessuten skader UFC seg selv i samme slengen. UFC tok sin svakeste vektklasse, kvinnelig bantamvekt, med 26 fightere, tok ut to og kalte det fjærvekt. Hadde de ventet på kvinnen med 17 seirer og ett tap, kvinnen som har 16 seire på rad og holder Invicta-tittelen, så kunne UFC fint forsvart å bygge en vektklasse rundt en enkelt person og se hvordan det gikk. Nå tar de ut et stort navn fra bantamvekt. Bantamvekt uten Rousey trenger et stort navn. Holly Holm var det største navnet der. Holm vil for alltid være kvinnen som endret kvinnelig MMA for alltid ved å knocke ut Rousey og knuse en av de største illusjonene om usårbarhet. Jeg tror Holly Holm er et navn alle kjenner i USA. Tilfeldigvis, via Cecilia Brækhus, er hun er kjent navn for de fleste i Norge også, fra før UFC-karrieren og Rousey-knockouten.

Terningen er kastet, folkens

Så er det egentlig en god idé å kjøre på og lage en fjærvektdivisjon uten bein å stå på? Det er ikke nøye. Terningen er kastet. UFCs rambukk har rørt ved muren. UFC fortsetter, smart eller ei. Med eller uten den eneste kjente fjærvektsfighteren i verden*.

Germaine de Randamie veide til og med inn langt under grensen på 145 pund, helt nede i 143,4 pund. De Randamie er rangert som nummer 10 i UFCs svakeste divisjon, kvinnelig bantamvekt. Dette er sære greier.

Vi får bare håpe, for vinneren av Randamie-Holm og UFC sin del, at den ekte mesteren snart er tilbake. Ellers kan dette bli tunge greier. Det er dessuten for sent for UFC å snu også nå. Uansett om de mister 10 eller 10 000 mann på denne kampen.

Kampfakta:

Holly «The Preachers Daughter» Holm

• Ti seirer, to tap

• Vant tittelen i bantamvekt fra Ronda Rousey, tapte den like etter til Miesha Tate.

• Tre seire og to tap i UFC.

• Knocket ut seks av sju motstandere før hun kom til UFC i februar 2015.

• Kjent i Norge før Rousey-knockouten som bokseren som unngikk Cecilia Brækhus.

• Tidligere verdensmester i boksing

Germaine «The Iron Lady » de Randamie

• Seks seirer, tre tap

• Er fra Nederland

• Ble knocket ut i første runde av Amanda Nunes ved UFC Fight Night 31

• Tre seire i UFC, mot motstandere som har 0 seire og 6 tap i UFC (og hvor samtlige er droppet av UFC)

• de Randamie har en sterk kickboksing og Muay Thai-bakgrunn.

• Holder en rekord i kickboksing/Muay Thai for sammenhengende seire ( 37 seire)

* I etterkant av beslutningen om å gå på med fjærvektdivisjon ble Christiane «Cyborg» Justino tatt for brudd på WADA-koden av USADA (også kjent som å bli dopingtatt). Stoffet Justino ble tatt for er brukt i forbindelse med vektkutt og er ulovlig. Cyborg argumenterer for at stoffet var nødvendig i etterkant av de tøffe vektkuttene sine . Noen fightere har blitt tatt av USADA, for så å bli frikjent på bakgrunn av ulike klageadganger, så Cyborgs forsvar kan være reelt. Det hører med til historien at Cyborg har blitt tatt for doping før i karrieren, etter kampen mot Hiroko Yamanaka i 2011.

- Cyborg søker nå godkjenning fra USADA, en godkjenning som kan bli gyldig tilbake i tid. Frikjenning kan være sannsynlig.