UFC-analyse: Den merkeligste tittelkampen på mange år

Ny mellomvektmester i UFC Michael Bisping (37) møter veteranen Dan Henderson (46) på hjemmebane i Manchester, alt på grunn av en ikonisk knockout for sju år siden.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Det mest beskrivende øyeblikket som ledet opp til Michael Bispings seier mot Luke Rockhold i juni var sønnen hans Callum sin profeti om kampen. I en av web-reportasjene som fulgte utøverne tett i forkant av kampen ble denne yngste sønnen til Bisping spurt hvem som kom til å vinne: Luke Rockhold eller pappa? Svaret var soleklart Luke Rockhold .

Vi som kjenner både Luke Rockhold og Michael Bisping – eller i alle fall trodde vi kjente dem – mente at den yngre Bisping sannsynligvis var fremsynt i sin spådom. Kampen mot Luke Rockhold var en kamp Michael Bisping var forhåndsdømt til å tape.

Til alle i hele MMA-verdenens store overraskelse knocket Michael Bisping ut Luke Rockhold i første runde. Luke Rockhold er en av UFCs mest arrogante utøvere. Michael Bisping er UFCs dårligste vinner. Perfekt match.

Hva får du av en slik kombinasjon? Gull, selvsagt. Styggfint gull i beste karat. Bare se pressekonferansen etter kampen . Bisping vant kampen, beltet og fikk den (foreløpige) siste latteren i rivaliseringen med Luke Rockhold. Det blir alltid så hett når Bisping konkurrerer, men all praten og skittslengingen fordekker kanskje noe av det sportslige. Bisping vant tittelen som verdens beste mellomvekter i UFC den kvelden. Oppfølgingen er skuffende.

Se hele kampoppsettet på UFCs sider.



KNUSTE ROCKHOLD: Michael Bisping jubler med beltet etter knockouten mot Luke Rockhold i juni. Nå skal han forsvare tittelen for første gang. Foto: Jayne Kamin-oncea , AFP

Revenge Tour

Gjengen som trenger seg inn i bilderammen av mellomvektdivisjonens topp fem er nemlig det UFC-kommentator Joe Rogan ville kalt en murderers row. Ikke at de faktisk er drapsmenn, sjølsagt, men at de alle kunne ha vunnet tittelen en hvilken som helst kveld. Det er skyhøyt nivå. Vi har Luke Rockhold, Ronaldo «Jacare» Souza, Chris Weidman og Yoel Romero. Alle er topptalent og alle unntatt Rockhold hadde vært ferske og nye utfordringer for den nykronede mellomvektmesteren.

MMA-revyen: Vitor Belforts kamp mot klokka

I stedet for å gå denne sportslig interessante veien gikk Bisping den personlige veien, og UFC kom ham i møte. Squash-matches, hevntokter, fantasier om å ta tilbake det tapte ble styrende for hvem Bisping nå siktet på. Det er en spesiell tapt situasjon som Michael Bisping gjerne vil få tilbake, og det er knockouten over alle knockouter fra UFC 100. Den legendariske H-bomben fra Dan Henderson.

Michael Bisping har alltid vært en usmakelig fyr for de som skal konkurrere mot ham. Han gjør alt personlig og som resultat av det har hver eneste UFC-fan siden 2006 enten elsket ham, eller hatet ham, med en overvekt på sistnevnte side.

Dan Henderson forteller at folk fortsatt stopper ham på gata og takker ham for å ha knocket ut Michael Bisping ved UFC 100.

Still type mot høylytt type

Bisping og Henderson ble først paret opp ved å lede «The Ultimate Fighter» mot hverandre. Team Bisping og Team Henderson var i stor grad basert på Bispings forsøk på å provosere Henderson og Henderson som tydelig var lei av pratinga. Henderson er den erketypiske stille fighteren. Han som bare hører på motstanderen, smiler og sier «we'll see». Stille fightere hater å gå mot høylytte fightere. De blir sikkert veldig frustrert over å være på en arena, altså medie-offentligheten, og ligge så under for en motstander.

Det er derfor Henderson, etter å ha knocket ut Bisping, heiv seg over ham og gav ham et ekstra slag til i det allerede isvimeslåtte fjeset. Det er for lengst blitt et sagnomsust bilde i MMA-ens historie.

Bisping mener det siste slaget var over streken. Det er klart det er over streken. Henderson sier til og med at han var klar over og bevisst på hva han gjorde. Han gav Bisping et ekstra slag når han visste han ikke trengte. Det ekstra slaget er både farlig og etisk uforsvarlig, men Henderson har stort sett alltid blitt feiret for det ekstra slaget. Det kommer av en kombinasjon av Hendersons popularitet og Bispings uspiselighet. Det er det ekstra slaget som setter opp hevnkampen. Sportslig sett har kampen ingenting å by på.

MØTTES FOR SYV ÅR SIDEN: Dan Henderson (t.v.) og Michael Bisping på en pressekonferanse før kampen i 2009. Foto: Neil Davidson , AP

Eldste mann i UFC

Dan Henderson er for lengst et spøkelse av fighteren han en gang var. Han har tapt de aller fleste av sine siste kamper og ved hver anledning har det naturlige spørsmålet kommet: på tide å gi seg eller?

VANT PÅ KNOCKOUT: Dan Henderson feirer knockoutseieren mot Hector Lombard i juni. Det er hans hittil siste kamp. Foto: Jayne Kamin-oncea , AFP

Mannen ser så stiv ut som en mann kan bli, og er stort sett redusert til to teknikker i kampanalyser, low-kick fra fremste fot etterfulgt av en rett høyre. En såkalt H-bomb.

Ødelagt feel-good avslutning

Dan Henderson hadde sjansen til å seile ut i horisonten på den mest feel-good-ske av historier, etter seieren mot Hector Lombard ved UFC 199 på hjemmebane i California. Han fikk greit med juling av Lombard og vi forberedte oss alle på å være triste på Hendersons vegne på grunn av all julingen, også plutselig kom en albue fra intet og endte kampen.

Mannen hadde en gylden anledning, men kastet den bort. I stedet sa han ja til muligheten for å møte Bisping og prøve seg enda en gang på å få det eneste beltet han ikke har eid, UFC-beltet. Gamle Henderson har alt av meritter. Han har møtt alle, slått Fedor Emilianenko, holdt to vektklassetitler i Pride, vært Strikeforce-mester. Nesten alt har han gjort og fått. Unntatt UFC-belte. Jeg skjønner at han ikke kan motstå fristelsen når de ringer.

Tittelkamp mellom Bisping og Henderson? Enn så herlig som forhistorien er, er det noe å basere en tittelkamp på? Nei. Vanlig kamp? Tja. Det er fortsatt sju år siden den legendariske H-bomben og det ekstra slaget som nå er Dan Hendersons logo.

Med mindre Henderson kan vinne med en ny H-bomb så blir hele greia trist igjen, særlig basert på hvilke ting Bisping sier til Henderson for å prøve å terge ut en respons fra ham. Bisping går til og med så langt som å ta på motstanderen sin. Det gjør du ikke i MMA, det er en spesiell type respektløshet. Bisping fornærmet Henderson etter noter de tredve sekundene de stod ved siden av hverandre på et UFC-arrangement nylig. Old man Henderson – good luck! Bisping lurte også på om han var blitt litt myk nå som det ikke var noe TRT ( testosteron-doping) i bildet.

Bisping valgte den letteste motstanderen han kunne, og dersom Henderson nå ikke gjør skikkelig motstand så føles det nesten som mobbing (leave poor Dan Henderson alone!).

#Andnew

I forkant av møtet med Dan Henderson forteller igjen den ikke-fullt-så-klarsynte Bisping den yngre at det igjen er motstanderen som vinner. Ikke pappa. Nå er det nok åpenbart et større innslag av trass-alder enn klarsynthet, for denne gang er det som om Bisping er forhåndsdømt til å vinne.

Men husk, det er slike dager MMA-gudene oftest strekker hånda si ned fra Mount Xyience og roter ting til. Kanskje Bisping denne gang faktisk er dømt til å tape, nå som han endelig går inn i en kamp der han er forhåndsdømt til å vinne?

Kampanalyse

Michael Bisping

• 29 seirer, sju tap

• Rangert som topputøver i mellomvektdivisjonen i nesten ti år

• Vant the Ultimate Fighter sesong fire

• I toppen av svært mange av UFCs statistikker, som hvem som har landet flest slag

• Deler førsteplassen med Georges St.Pierre om flest seire i UFC med 19.

• Kickboksing som hovedstyrke

• En av UFCs beste utholdenhetsutøvere

Dan «Hendo» Henderson

• 32 seirer, 14 tap

• Slått Fedor Emilianenko

• Tidligere Strikeforce-mester

• Holdt to belter i Pride

• Har vunnet olympisk medalje i bryting

• Har utfordret for UFC-tittel (tapte til Anderson Silva)

Kampanalyse

Det er vel få som trekker frem Hendo som et teknisk vidunder nå for tiden. Han blir solgt inn som en fyr som stort sett har ei hake og en punchers chance i buret mot Bisping. Til tross for medalje i OL i bryting har vi ikke sett mye til den i det siste. Bisping på andre siden har mange ting som taler for seg. Han har utholdenheten, han har presisjon og høyt slagrate. Han har i tillegg fire seire på rad, der den ene var mot Anderson Silva og den andre var mot divisjonens fremtid, Luke Rockhold. Det er klart mannen har selvtillit. Bisping sirklet inn i H-bomben sist. Han ble en legende for det, i negative fortegn, hva er sjansen for at det skjer igjen. Små. Det kan vi være enige om. Men sjansen er alltid der. Det er det kampen handler om. Nyt kampene alle sammen. La oss håpe det går greit med Hendo etterpå.