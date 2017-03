UFC-analyse: Den etterlengtede returkampen

Da Tyron Woodley (34) og Stephen Thompson (34) barket sammen i UFC-buret i november endte det uavgjort etter en thrillerkamp. Woodley beholdt beltet, men i natt må han forsvare det på nytt.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens kommentator Sverre H. Hagen.

I fighter-introduksjonen foran en tittelkamp roper alltid ringannonsøren Bruce Buffer «The undisputed champion of the world».

Og nettopp det å være «undisputed», den ubestridte, er den viktigste delen av å være mester. Tyron Woodley, tittelholder i weltervekt, er fortsatt mester, men hans siste kamp mot karateeksperten Stephen Thompson ble ikke helt som forventet.

En kamp som etter fem dramatiske runder med mye action og flere nestenavslutninger gikk tiden ut. Det var da opp til dommerne å bestemme vinneren.

Bare at de ikke fant en vinner. Tittelkampen endte nemlig i uavgjort.

Og siden en utfordrer må slå mesteren for å bli kåret til ny tittelholder forble Tyron Woodley mester, med en bismak.

Man skulle tro at en mesters mentalitet er å gjøre alt i sin makt for å vise at han er best. Å vise at han er den ubestridte. Men det som skjedde i ettertid var rare greier.

Pengekamp

Det naturlige kravet fra Thompson om en ny runde ble nemlig avfeid av Woodley samtidig som Woodley prøvde å sette sammen helt andre kamper mot utøvere fra andre vektklasser. Kamper mot alt fra superstjernen Conor McGregor til erkebriten Michael Bisping.

Woodley ville ha en ny match, bare ikke den naturlige og vanskelige matchen. Et tydelig svakhetstegn mener noen, på samme måte som at den kvinnelige fjærvektmesteren Germaine de Randamie heller ønsker omkamp med Holly Holm, som hun nylig vant mot, enn å møte den antatt beste i divisjonen Cris Cyborg.

Etter press fra UFC-president Dana White måtte til slutt en lunken Woodley likevel ta utfordringen fra Thompson.

Og omkampen blir nå i natt, under UFC 209.

Nov 12, 2016; New York, NY, USA; Tyron Woodley (red gloves) fights against Stephen Thompson (blue gloves) in their welterweight title bout during UFC 205 at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Adam Hunger-USA TODAY Sports Foto: Adam Hunger , Reuters

Lunken omkamp

Men denne motvilligheten har satt sitt preg på både oppkjøringen og promoteringen av tittelkampen. En oppladning som ikke akkurat har vært en PR-drøm.

Mens Khabib Nurmagomedov og energiske Tony Ferguson har gjort en glimrende promoteringsjobb med en evig mengde verbale stikk (som dessverre har vært forgjeves da kampen grunnet sykdom er kansellert), mangler både Woodley og Thompson en karisma som gjør at de skiller seg ut blant alle de andre utøverne.

Uttalelser fra Thompson og Woodley foran kampen er uttalelser vi alle har hørt før. De er blasse og overrasker ingen. Å være respektfull og vennlig er selvsagt fint, men de er ikke med på å skape ekstra blest blant fansen i oppkjøring før en viktig MMA-kamp.

Videre sitter mange med en følelse av at de nettopp har sett kampen. Ulikt andre omkamper skjedde første oppgjør mellom Thompson og Woodley for bare noen få måneder siden. Fansen har rett og slett ikke fått hentet seg skikkelig inn igjen.

Men Woodley selv har en helt annen forklaring på de litt lunkne forventningene til omkampen.

Rasekortet

Woodley føler at det er hudfargen som er grunnen til at han er mindre populær blant fansen, ikke personligheten. Han mener at hadde han vært hvit så han at han hadde hatt flere muligheter og tjent mer penger.

Dette er selvsagt umulig å måle, og man må ta på alvor om det pågår noen form for forskjellsbehandling.

Reaksjonene fra Dana White selv og deler av fansen er uansett slående: Woodley er en « dramaqueen» og sutringen er uberettiget. Internett skyr ingen midler og hele «Woodley-gate» har blitt gjenstand for humor i de mange kommentarfelt og diskusjonsfora.

Dette skyldes i stor grad måten Woodley har avfeid potensielle motstandere på, og hvordan han har håndtert diskusjoner med fans , noe som har gitt et tidvis inntrykk av at han ikke er en «likandes kar», som vi sier på Vestlandet.

Men tross alt dette: Tittelkamp blir det.

Så hva er da grunnene til at vi bør se kampen?

Dette er oppgjøret mellom en av UFCs aller beste strikere i karatemesteren Thompson og den taktiske, eksplosive, slagkraftige bryteren Woodley.

Det er en kamp mellom de aller beste weltervekterne i dag.

Og i den første kampen så vi resultatet mellom hva det ypperste av weltervektdivisjonen har å by på. Det ble en av årets aller beste oppgjør, hvor spektakulære teknikker, heftige slagvekslinger, en forrykende stå på-vilje og ikke minst marginene rådde. Alt dette setter begivenhetsrike rammer for nattens kamp.

Det er derfor sannsynlig at det blir underholdende nok en gang, men spenningen handler denne gangen om hvem som har gjort de nødvendige justeringene og forbedringene fra forrige batalje.

Og ikke minst handler det om hvem som er mest sulten på gullet.

For Woodley er kampen nemlig en mulighet til å endelig vise at han er den beste og den ubestridte weltervektmesteren. Om han er interessert da...

