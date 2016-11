UFC-analyse: De to ukjente toppfighterne

Robert Whittaker (25) mot Derek Brunson (32) er oppgjøret mellom d e to beste mellomvekterne du neppe har hørt om kjemper. Gevinsten er en topp-plassering i en svært tøff divisjon.

Dette er MMA: * Står for Mixed Martial Arts. * Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, kickboksing og brasiliansk jiu-jitsu. * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

UFC ble nylig solgt for et sted opp mot 4.2 milliarder dollar i det som er omtalt som verdens største salg innenfor sportsfranchiser . Vi enkle sjeler som bare ser på MMA, og i langt mindre grad følger med på økonomien rundt dette var usikker på hva som skulle følge. Det viste seg at nytt eierskap sannsynligvis skal føre UFC i retning av færre stevner. Et gjennomgående tema hos MMA-fans de siste årene er at UFC sine stevner har blitt smurt for tynt på brødskiva, med for mange stevner med ukjente fightere. Helgens stevne fra Melbourne er et supert eksempel på problemet.

Hovedkortet er fylt opp av fightere jeg tror de færreste UFC-fans har hørt om, fightere som stort sett bare går kamper i sine egne hjemmeområder. Det er gjerne disse fighterne folk snakker om når man sier at UFC består av ekte «UFC-kaliber»-fightere og «regionale» UFC-fightere. De australske fighterne har nesten utelukkende gått kamper i Australia. Det er svake greier. Det er slike kort vi sannsynligvis får mindre av fra og med 2017. Men det er ett unntak oppi det hele, og som flyr litt under radaren, men det er heldigvis hovedkampen.

Hovedkampen på UFC Fight Night Melbourne er mellom Robert Whittaker (#7 mellomvekt) og Derek Brunson (#8 mellomvekt). De to beste mellomvekterne du «aldri har hørt om».

Femkamp i mellomvekt

MELLOMVEKTMESTEREN: Michael Bisping sammen med UFC-president Dana White etter tittelforsvaret mot Dan Henderson i oktober. Foto: Matthew Childs , Reuters

Den berømte (infamøse) Chael Sonnen sa en gang, da han var i et filosofisk hjørne, at rankinger og slikt i kampsport er en illusjon. På hvilken som helst kveld kan hvem som helst vinne. I hver individuelle kamp har jo Chael rett. Hvem som helst kan vinne. Men ser vi over en lengre tidslinje blir trendene klare. Selv om hvem som helst kan vinne én kamp, så kan ikke hvem som helst vinne de aller fleste kamper. De som klarer å vinne mot de aller fleste de møter og slår de som vinner de fleste kampene sine, de havner på topp i rankinger. Med nok kamper i utvalget vi ser på forsvinner tvilen for min del. Ingen har fem strake seire i UFC med bakgrunn i flaks.

Men folk kan være tett matchet, særlig i toppen. I UFCs mellomvektdivisjon har vi akkurat nå fem utøvere som har vært topp-fem-rangert veldig lenge. Det er Yoel Romero, Luke Rockhold, Ronaldo «Jacare» Souza, Chris Weidman og Gegard Mousasi. Mesteren i vektklassen er ingen ringere enn Michael «The Count» Bisping, mannen som nettopp ble historisk med flest seiere noensinne i UFC, og som ingen, ikke vi heller , trodde kom til å bli UFCs mellomvektmester. Men som søren meg klarte det.

Både Derek Brunson og Robert Whittaker ønsker å melde seg på kampen om tittelen. De hører begge hjemme i toppen av UFCs mellomvektdivisjon. Det er ingen tilfeldighet at disse to utøverne har fem seirer på rad i UFC.

«The Reaper»

Whittaker er den australske hjemmefavoritten. Han kom i rampelyset første gang i UFC ved å vinne The Ultimate Fighter – Australia mot England. Whittaker har en veldig interessant kickboksingstil. Jeg husker kampen mellom ham og Colton Smith, også kjent som den kjedeligste UFC-fighteren noensinne. Whittaker knocket ham ut i tredje runde og forsvarte seg mot Smith ved å ha lav guard med fremste hånd for å ta imot eventuelle double-leg nedtakninger fra Smith. Det var ganske uortodoks og merkverdig den gang og det har siden blitt brukt en god del mer.

Whittaker har holdt på interessen min, og da han sluttet å kutte til weltervekt etter å ha tapt til Stephen «Wonderboy» Thompson og heller begynte i mellomvekt, så har prestasjonene bare blitt bedre og bedre. Men til tross for min Whittaker-entusiasme tror jeg definitivt at Whittaker hadde rett da han sa i et intervju med nettstedet MMA-Junkie at denne kampen flyr under radaren til folk. Men jeg er også enig med ham i at skikkelige MMA-fans vil sette pris på den.

Who?

Irske fans har av og til sunget «Who the f**k are you» til Conor McGregors motstandere. Ikke å bli anerkjent er noe av det vondeste for folk generelt, og fightere har det ikke annerledes . Nå er det ikke slik at jeg har et problem med Derek Brunson eller ikke liker ham som fighter, men jeg kan rett og slett ikke huske kampene hans.

For meg er han litt som Ann i Arrested Development (Who?), altså kjæresten til George Michael (Michael Cera). Jeg ser at Derek Brunson har vunnet en haug med kamper. Han har slått Lorenz Larkin, Ed Herman, Sam Alvey, Roan Carneiro og Uriah Hall, men jeg vet bare dette fordi jeg kan lese det på internett. Ok, da. Jeg husker kampen mellom han og Uriah Hall, men bare så vidt. Poenget er at han er fargeløs i et ellers så fargesprakende show av dyktige MMA-utøvere, og det holder ikke i dagens mellomvektdivisjon.

Vinne og vinne imponerende

Så har vi den overnevnte lista med minneverdige mellomvektere. Romero, Weidman, Rockhold, Souza og Mousasi, for ikke å snakke om Michael Bisping.

Det er så mange spennende navn der, og så mange spennende kampkombinasjoner vi ikke har sett. Vi er milevis unna å vite hvem som er best av disse gutta. Romero er nestemann i køen for tittelsjansen, og mannen er en vandrende kontrovers, og ekstremt underholdende å se på, særlig etter at han vinner kamper . Gegard Mousasi og Jacare puster ham i nakken for den neste sjansen på tittelen. Det er morsomme tider.

Som Brunson selv sa , så trenger man mer enn en seier til for å nå opp i dagens mellomvektdivisjon. Man kan ikke bare vinne, man må vinne spektakulært. Man må fjerne all tvil. Særlig dersom du har tenkt til å nå opp til dagens mellomvektere. Situasjonen i divisjonen har aldri vært så spennende.

Robert Whittaker (#7) og Derek Brunson (Who?) (#8) er begge klar over det, og lover oss en spektakulær kamp. En kamp om millimeterne i UFCs mest spennende divisjon for tiden.

