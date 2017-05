UFC-analyse: Blir Miocic «tungvektforbannelsens» overmann?

UFC har aldri hatt en tungvektsmester som har forsvart tittelen mer enn to ganger. I natt kjemper Stipe Miocic (34) for å tangere rekorden, men da må han slå den gamle mesteren Junior dos Santos (33).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens kommentator Sverre Humberset Hagen.

I kampsport har tungvekt tradisjonelt sett vært den gjeveste vektklassen. Det er noe fascinerende med de største som går mot de største. Den som blir kronet som tittelmester i tungvekt blir også kronet til den mektigste i sporten. Når Stipe Miocic forsvarer tittelen i natt mot Junior dos Santos på UFC 211 i Dallas er dette en av MMA-sportens høytider.

Se nattens stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 00.15. Se helekampoppsettet på UFCs sider.

Men tross vektklassens popularitet og tyngde har UFCs tungvektdivisjon vært en av organisasjonens svakeste vektklasser. Noe av årsaken kan være at en tungvektsmester i UFC aldri har klart å forsvare en tittel mer enn to ganger. Tungvektdivisjonen har siden oppstart på 90-tallet vært fullstendig strippet for kontinuitet hvor mesterbeltet i UFC har skiftet hender omtrent like ofte som det har vært tittelkamper. UFC har aldri hatt en dominant tungvektsmester, og de har dermed slitt med å bygge opp nye store profiler over tid.

Dette har gjort at tungvekt har måttet se seg forbikjørt på popularitet og betydning av andre vektklasser, divisjoner som har fostret stjerner og storkamper på løpende bånd.

Les også: Her forsvarer Miocic tittelen mot Overeem

Emelianenko

Men MMA har likevel opplevd en dominant tungvektsmester i den legendariske og nå nedlagte kamporganisasjonen PRIDE FC. Fra tidlig 2000-tallet gikk russeren Fedor Emelianenko nesten ti år ubeseiret og opparbeidet seg en hinsides kamphistorikk på 31-1, og dette til tross for å ha møtt datidens aller beste tungvektere. Med iskald mystikk, heftige avslutninger og dramatiske kamper sementerte han seg lenge på tungvekttronen.

Siste nytt: Meek skadet – må stå over UFC i Stockholm

VANT FORRIGE GANG: Junior dos Santos jubler etter poengseieren mot Stipe Miocic (t.h.) i desember 2014. Foto: Christian Petersen , AFP

Et av UFCs mantra når det kommer til tungvektdivisjonen er «don’t blink». Kampene i tungvekt er over når som helst. Det handler om rene fysiske lover. Tyngre og sterkere mennesker slår hardere, og da er sjansen større for at avslutninger skjer. Feilmarginene er rett og slett nådeløse. Dette er grunnen de fleste mener står bak at det aldri har kommet frem en dominant mester i denne divisjonen. Knockoutterningen har for mange øyne og ingenting mindre enn et under kan stoppe denne naturloven som hindrer en at noen vinner flere tittelkamper enn to på rad.

Les også: Blodig maktdemonstrasjon av «Mighty Mouse».

Samtidig klarte Emelianenko kunsten å unngå knockouts i en årrekke. Andre vektklasser med lignende forutsetninger har ikke hatt det samme problemet. Se bare til lett-tungvekt. Jon Jones har aldri blitt knocket ut. Spørsmålet blir da om kvaliteten i UFCs tungvektdivisjon ikke har vært til stede.

Den nye Fedor

Cain Velasquez var mannen som ble spådd å bli den nye Fedor Emelianenko. Han var en del av en ny generasjon som skulle endre tungvektdivisjonen. Men langvarige skadeproblemer, som ble så hyppige at det heller var mer forventet at han ikke kunne gå kamp enn gå kamp, og tap mot Junior dos Santos og Fabricio Werdum, gjorde at langvarig dominans ikke ble noe av.

Problemet med rekruttering ble enda mer tydelig da den gamle garden opplevde en renessanse, med nettopp profiler som Fabricio Werdum, Alistair Overeem, Mark Hunt og Andrei Arlovski i spissen. De tok igjen grep om tungvektdivisjonen når ingen ungfoler meldte seg på kampen. I en divisjon hvor mange nærmer seg 40 år har gjennomsnittsalderen blitt rekordhøy og rekrutteringen har haltet. Noen tror den nåværende mesteren, Stipe Miocic, kan være helten vektklassen har ventet på.

Brannmann Stipe

Stipe Miocic har, ved siden av å jobbe som brannmann i Ohio(!), banet sin vei mot tittelbeltet nesten utelukkende på imponerende knockouts. Etter at han vant tittelen mot en heller nonchalant Fabricio Werdum på hjemmebane i Brasil forsvarte Miocic tittelbeltet mot Alistair Overeem.

Om han er redningen og selve fremtiden til tungvekt er heller likevel uvisst. Karismaen og x-faktoren, som vi så godt kjenner fra utøvere som Conor McGregor har uteblitt. Miocic er blid, vennlig og morsom, egenskaper vi naturligvis ønsker i brannmenn, men færre higer etter i en tungvektutøver på toppnivået. Problemet er at en slik personlighet ikke skaper de største diskusjonene og spenningene blant fansen.

Men heldigvis måler vi ikke suksess bare på personlighetstrekk. Klarer han kunsten å forsvare tittelen mer enn to ganger har han tatt et viktig steg. I natt under UFC 211 står hans andre tittelforsvar og største utfordring for tur. Miocic skal gå kamp mot sluggeren og tidligere tittelholder Junior dos Santos, som Miocic faktisk tidligere har tapt en knepen dommeravgjørelse mot. En avgjørelse mange var uenig i.

Knockouts som levebrød

Den svært blide og sympatiske dos Santos har i likhet med Miocic skapt en karriere på knockouts og et enormt fighterhjerte, som særlig kampene mot nevnte Cain Velasquez illustrerer. Men der Miocic har et fundament i bryting er dos Santos' levebrød eksplosive bokseferdigheter og godt nedtakningsforsvar.

Det var disse egenskapen som til slutt var avgjørende for dos Santos da han etter en knalltøff fem-runders batalje vant mot Miocic i 2014.

Junior dos Santos hadde også en mulighet til å bli en dominante tungvektsmester. Etter en sinnssyk ryddeaksjon i tungvekt med ni seierer på rad stoppet det opp da han møtte Cain Velasquez, som med høyt press satt dos Santos på helene. Historien deretter for brasilianeren har vært preget av fem-runders kriger og knockouttap som samlet trolig har satt sine spor.

Likevel ser det ut som at dos Santos kan ha funnet tilbake til formen igjen. Med stor kløkt, overraskende godt fotarbeid og teknisk god boksing overkjørte han Ben Rothwell fullstendig i fjor, og viste dermed at han nok en gang er en å regne med i tittelbildet.

Tungvektforbannelsen

Men selv om han slår Miocic i kveld, er det vanskelig å spå om dos Santos på andre forsøk kan bli selve ansiktet til tungvektdivisjonen. Dos Santos har hatt en lang karriere, og han har tapt soleklart mot flere motstandere tidligere. Det er nesten som man kan spekulere i om det hviler en forbannelse over divisjonen.

Uavhengig av hvem av nattens tungvektherrer som vinner, så står prøvene klar for tittelholderen.

Francis Ngannou og Derrick Lewis, to unge sultne løver, har på rekordtid stormet frem i rekkene. Begge har til nå knust alt av motstand og gitt den aldrende tungvektdivisjonen en nødvendig vitamininnsprøytning. Vinneren i natt har en ny garde å hanskes med.

Kanskje det er en av disse som kan bryte forbannelsen?

Redningen for tungvekt kan kanskje ligge i to helt andre tungvektutøvere, men enn så lenge er det Stipe Miocic og Junior dos Santos som har sin mulighet å skape historie.

Se nattens stevne direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra kl. 00.15. Se helekampoppsettet på UFCs sider.



PS! Polske Joanna Jedrzejczyk skal i natt forsvare tittelen sin i stråvekt mot Jessica Andrade.