UFC-aktuelle Bergh er modell for Zlatans klesmerke

MMA-utøver Kenneth Bergh (27) fronter i disse dager en kampanje for klesmerket som eies av den svenske fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic (35), og etter det VG erfarer er han høyaktuell for UFC-stevnet i Stockholm 28. mai.

– Jeg vil naturligvis konkurrere for verdens største organisasjon UFC. Jeg føler jeg jobber så hardt som kroppen min overhodet kan håndtere, og jeg ønsker å møte de beste av de beste sporten har å by på, sier Bergh til VG.

27-åringen har vunnet alle sine fem profesjonelle MMA-kamper – alle på avslutninger i første runde. Han har kontrakt med organisasjonen Cage Warriors, men sliter med å skaffe seg motstand der.

MODELLJOBB: Kenneth Bergh tolker samarbeidet med Zlatan Ibrahimovic' klesmerke som at MMA er i ferd med å bli mainstream sport. Foto: William Blofeldt

– Tilbakemeldingen fra managerne mine er at det er og har lenge vært vanskelig å matche meg i Cage Warriors. Mye av problematikken rundt dette stammer fra at veldig mange management og fightere ofte gjør en risikovurdering. Jeg har avsluttet alle matchene mine i første runde, noe som gir lite rom for å studere eventuelle svakheter eller tendenser i gamet mitt, forklarer Bergh.

Kan få debut i mai



VG får bekreftet fra flere uavhengige kilder at Bergh kan få sin debut i gigantorganisasjonen UFC på stevnet i Stockholm 28. mai. Der er det også ventet at Emil Weber Meek får sin andre kamp i UFC, og den svenske Oslo-fighteren Jack Hermansson er allerede signert for stevnet i Globen.

Mens han venter på kamp mangler det ikke på positiv oppmerksomhet, og i disse dager rulles det ut en kampanje der Bergh profilerer klesmerket «A-Z» som eies av velkjente Zlatan og Warner-gruppen.

– Bergh er den første norske idrettsutøveren vi samarbeider med. Tidligere har vi samarbeidet med franske og svenske talenter, og vi kommer til å fortsette med dette. Etter hvert kan turnere, fektere, kickboksere og andre typer litt mindre profilerte idretter være aktuelle. Det som er fellesnevneren er at det handler om dedikerte talenter som gjennomfører sin trening med dedikasjon, disiplin og glede, sier Jens Bonesmo, markedsdirektør i «A-Z» til VG.

– Hva går samarbeidet ut på?

– Vi har laget en film om han der han forteller om den mentale jobben han gjør, og denne filmen vises på hjemmesiden vår. Han får selvfølgelig betalt, og han får en del treningsklær. Vi har ikke gjort noen lang avtale med Kenneth, men det er godt mulig vi finner på noe mer sammen, sier Bonesmo.

INVITERT TIL STOCKHOLM: Den svenske MMA-stjernen Alexander Gustafsson inviterte Zlatan Ibrahimovic til UFC-stevnet 28. mai da han holdt pressekonferanse tirsdag. Her poserer Zlatan med ligacuptrofeet etter to scoringer mot Southampton i finalen sist helg. Foto: Tim Ireland , AP

Zlatan har ikke vært direkte involvert i samarbeidet med Bergh, men den svenske Manchester United-spissen har ved flere anledninger uttrykt sin begeistring for kampsporten MMA, og han har blant annet hatt mye med den svenske stjernen Alexander Gustafsson å gjøre.

Da Gustafsson gikk kamp i Stockholm for to år siden, så var innmarsjen hans til Zlatans versjon av den svenske nasjonalsangen – foran 30.000 tilskuere midt på natten i den svenske hovedstaden.

– Samarbeidet med A-Z er en bekreftelse på at norsk MMA og de aktive navnene i toppsjiktet her til lands er blitt aktuelle for andre aktører og på andre arenaer enn kun sport. Vi kan kobles opp til ting som tilhører mainstream fremfor kun nisje. Det er noe jeg setter enormt pris på, og samtidig viser det at sporten nå virkelig aksepteres som en legitim idrett i Norge. Det er utrolig godt å se, sier Bergh.

PS! I helgen skal Håkon Foss gå kamp i Cage Warriors. Han trener sammen med Bergh, Emil Meek, Mohsen Bahari, Jack Hermansson og flere profiler på Frontline Academy i Oslo. Kampen til Foss sendes direkte på Viaplay Fighting.