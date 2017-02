Snowboard-Franck trener MMA: – Hadde jeg startet tidligere, så skulle jeg satset

MAJORSTUA (VG) Daniel Franck (42) har tatt X Games-gull og OL-sølv i snowboard. Nå trener han kampsporten MMA, og har en drøm om å gå kamp.

Daniel Franck * Født: 9. desember 1974 * Tidligere snowboardutøver med gull i slopestyle i X Games i 1997. Året etter tok han sølv i OL i halfpipe. * Har de siste årene jobbet som programleder - blant annet for Viasat-programmet «Råskap».

– Jeg trener MMA minst to ganger i uka. Det er et fantastisk miljø her. Jeg tenker at skal man bli så god som man kan i noe, så må man oppsøke de som er mye bedre. Det er et prinsipp jeg alltid har fulgt, og derfor begynte jeg her, sier Franck til VG.

Vi treffer ham i kjellerlokalene til Frontline Academy i Bogstadveien. Der trener norske MMA-profiler som for eksempel Håkon Foss, Mohsen Bahari, Emil Weber Meek, Kenneth Bergh og den svenske UFC-fighteren Jack Hermansson.

I sin aktive snowboardkarriere var Franck kjent for å være en ekstremt treningsvillig utøver, og 42-åringen holder seg fortsatt i god form. Det mener han selv at kampsporten Mixed Martial Arts (MMA) skal ha æren for.

– Hvordan fikk du øynene opp for MMA?

– Det begynte da jeg var aktiv med snowboard. Jeg ville ha en alternativ treningsform, og da begynte jeg med kampsport. Jeg tror det er mye av grunnen til at jeg kunne forlenge karrieren. Det har for meg vært den aller beste treningsformen - det er styrke, kondisjon, kraft og balanse i de rareste posisjoner. Det er en dedikasjon, og skal du gjøre det godt i kampsport må du virkelig satse, sier Frank.

OL-SØLV: Daniel Franck viser frem sølvet under medaljeseremonien i Nagano for 19 år siden. Foto: Jon Eeg , NTB scanpix

– Hadde jeg startet litt tidligere, så skulle jeg satset. Men da måtte jeg startet bare litt tidligere, sier Franck ironisk.

– Det er en kunstform



Men han mener seriøst at det er aktuelt å gå en seriøs MMA-kamp – enten som amatør eller proff.

– Man kan alltids gå en kamp for å se hvor man ligger. Jeg er ikke helt fremmed for bare å kjenne på den følelsen å gå inn i ringen, sier Franck.

Selv om det nå er mulig å gå profesjonelle boksekamper igjen i Norge, så er proffkamper i MMA forbudt - det til tross for at interessen er eksplosiv, og at interessen rundt en profil som Meek er enorm.

– Skjønner du skepsisen mange har til MMA?

– Jeg tror skepsisen bunner veldig mye ut i at man ikke har forståelsen for det. Det heter Martial Arts, og det er en kunstform. Kampsport er så mye og har vært utøvd i tusenvis av år. Skal du dømme ut i fra at du ser blod, at det er et håndledd som ryker eller en hjernerystelse? Dette er en lang debatt som har foregått altfor lenge. Kampsport er veldig misforstått – folk må først sette seg inn i noe før man kan uttale seg, sier Franck og legger til:

– Det er veldig mye skader i snowboard også. Det er mange skader i stort sett all idrett der det er risiko. Det er en stor del av gamet, og det er det som bidrar til å gjøre det spennende å holde på med – ikke velge det komfortable. Skal man utvikle seg, så må man risikere å gå på en smell. Det er en del av livet det.

PS! Førstkommende helg går flere norske MMA-proffer kamp i organisasjonen Cage Warriors i London. Håkon Foss, Thomas Robertsen, Alexander Jacobsen og Mohsen Bahari skal etter planen i aksjon. Baharis motstander har trukket seg, men det kan likevel bli kamp. Stevnet sendes direkte på ViaplayFighting.