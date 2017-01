Rousey etter knockouttapet: – Trenger tid til å reflektere og tenke

Ronda Rousey (29) ble nærmest latterliggjort av Amanda Nunes (28) i UFC-buret, men den kvinnelige MMA-pioneren legger ikke umiddebart opp.

«Jeg vil si takk til alle mine fans som har vært der for meg. Ikke bare i de beste øyeblikkene, men også i de mest vanskelige. Ord kan ikke beskrive hvor mye deres kjørlighet og støtte betyr for meg» heter det i en uttalelse fra Rousey som ESPN har fått tilgang til.

Rousey var den uslåelige kvinnen som i sin tid sørget for at UFC opprettet en kvinnedivisjon. Men etter å ha valset over all motstand ble det bråstopp da Holly Holm knocket henne ut i november i 2015. Det tok over et år før Rousey kom tilbake, men natt til nyttårsaften ble hun ydmyket på nytt.

Storkampen i Las Vegas mot den nye bantamvektmesteren Amanda Nunes ble en ny ydmykelse for Rosey. Hun var fullstendig sjanseløs mot Nunes slagkombinasjoner, og etter 48 sekunder var kampen over.

«Jeg trenger tid til å reflektere og tenke over fremtiden. Takk for at dere tror på meg og viser forståelse» beskriver Rousey.

FLAU FORESTILLING: Ronda Rousey (t.h.) står sønderknust og skuffet mens Amanda Nunes jubler etter å ha blitt utropt som offisiell viunner av dommer Herb Dean. Foto: John Locher , AP



Tjente 15 ganger så mye som mesteren



Det er mange som har regnet med at 29-åringen nå kommer til å legge opp, og heller satse på en karrierei Hollywood. Hun har allerede vært med i flere filmer, og i tillegg har hun tjent store penger på MMA-karrieren.

Hun trenger med andre ord ikke å gå kamper for å få mat på bordet. For kampen i Las Vegas fikk hun tre millioner dollar - 15 ganger så mye som mesteren Nunes som måtte ta til takke med 200.000.

Rousey var før tapet mot Holm den kanskje aller største stjernen i hele UFC - med sterk konkurranse fra Conor McGregor. Hun fikk da også en spesialavtale opp mot kampen mot Nunes der hun slapp stort sett all promoteringen. Det er meget sjeldent i UFC-sammenheng, og organisasjonens mektige president, Dana White, understreket at det var et engangstilfelle.

Så spørs det altså om Rousey noen gang går kamp igjen, men hun fikk i alle fall bred støtte fra Jon Jones - en annen UFC-stjerne som er kastet ut på grunn av en rekke utenomsportslige episoder og postive dopingtester. Jones kom med flere støttemeldinger til Rousey i natt, norsk tid:

«Jeg er stolt over å se hvor langt kvinnene i UFC har kommet, og vil berømme alle de andre kvinnene som har vært med på å gjøre det mulig, inkludert Amanda» sier Rousey ifølge ESPN.

– En forsvarsløs Rousey tok imot rene og kraftige slagkombinasjoner etter slagkombinasjoner og var regelrett knocket ut stående. Et mareritt av en retur for den tidligere dronningen av UFC. Det er svært usannsynlig at Rousey reiser seg fra dette, og dette er nok det siste vi ser fra den ikoniske fighteren som tok kvinnene til UFC og dominerte vektklassen i flere år, sa MMA-Revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG etter å ha sett den amerikanske stjernen få juling av Nunes.