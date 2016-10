Ronda Rousey gjør endelig comeback

Den amerikanske UFC-stjernen Ronda Rousey (29) er klar for tittelkamp mot brasilianske Amanda Nunes (28) i Las Vegas 30. desember - etter å ha vært borte fra MMA-buret i over et år.

POPULÆR: Ronda Rousey har blant annet jobbet som skuespiller mens hun har vært borte fra UFC-sirkuset. Her poserer hun i forbindelse med en galla i Los Angeles i juli.

Dermed får hun muligheten til å ta tilbake bantamvekt-tittelen hun tapte til Holly Holm i november 2015. Det var en av tidenes største overraskelser i UFC da Holm knuste Rousey på knockout.

Det skjedde foran rekordmange tilskuere - over 56.000 i Melbourne, Australia.

Siden da har Holm tapt tittelen til Miesha Tate, som igjen måtte gi beltet fra seg til Nunes.

Den kvinnelige kampsportstjernen virket uslåelig og hadde knust all motstand før møtet med Holm.

– Det er kjempespennende nyheter! Det har vært spekulert en stund om Nunes ble Rondas første motstander, og det er en flott kamp for Ronda. Nunes har ikke den samme taktisk forsiktige stilen til Holm, og vil være en bedre stilmessig match for Ronda. Rousey hadde sikkert veldig mye å hente i å ha et lengre fravær fra MMA og kommer forhåpentligvis sterkere tilbake, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Fullstendig overlegen



Rousey var så god og populær at hun ene og alene var årsaken til at UFC-ledelsen valgte å opprette kvinneklasser - noe UFC-president Dana White tidligere hadde sagt at var helt uaktuelt. Nå er kvinnelige MMA-utøvere en viktig del av den største MMA-organisasjonen.

Mye takket være Rousey som står med 12 seirer på sine 13 kamper. Ni av kampene har hun vunnet på såkalt «armbar». Den tidligere judo-utøveren hadde til sammen brukt 64 sekunder på å beseire sine tre siste motstandere før det ble bråstopp mot Holm. Noen måneder senere fortalte Rousey da hun var gjest i talkshowet til Ellen DeGeneres at det brutale tapet hadde bidratt til at hun slet med selvmordstanker.

Mens det har vært småkaotisk i bantamvekt-klassen etter at Rousey mistet tittelen hun hadde i tre år, så har det vært stabilt i stråvektklassen der polske Joanna Jędrzejczyk har knust all motstand. Hun forsvarer tittelen mot sin landskvinne Karolina Kowalkiewicz i New York i midten av november.

Cyborg neste for vinneren?

Cris Cyborg, som ikke har noen vektklasse å kjempe i, har også vært totalt overlegen. Hun kjørte for kort tid siden over svenske Lina Länsberg og har så lite motstand at det virker som om hun seriøst vurderer en boksekamp mot Cecilia Brækhus.

Dersom Rousey vinner mot Nunes kan det være duket for en kamp mot Cyborg, men da må de trolig kjempe i såkalt «catchweight» ettersom Cyborg angivelig ikke klarer å komme seg ned i bantamvekt.

– Cyborg vil ha den kampen, og Ronda vil ha den kampen. Rondas plan er å komme tilbake, vinne tittelen tilbake. Hvis det skjer, så vil Cyborg-kampen definitivt skje, sa UFC-president White da Rousey mot Nunes ble offentliggjort i dag.