Ny motstander for MMA-Bergh før Cage Warriors-debuten

Kenneth Bergh (27) skal møte skotske Ross Cooper i London i kveld etter at franske Johan Romming trakk seg på grunn av skade.

– Det ble litt endringer, og da franskmannen ble skadet fikk jeg Cooper som motstander, sier Bergh til VG.

Han veide inn i går, og kom seg greit under vektkravet på 93 kilo som er grensen for lett tungvekt.

NORSKE PROFILER: Emil Weber Meek (t.v.) og Kenneth Bergh trener til daglig sammen i Oslo. De har begge skaffet seg solide sponsoravtaler med et utenlandsk spillselskap.

– Innveiingen gikk strålende. Nå er jeg fullt rehydrert igjen, og veier betydelig mer, forklarer Bergh som ikke lar seg stresse av at han vet minimalt om mannen han skal dele buret med i «Cage Warriors 80» i London.

– Jeg har uansett fokus på det som er min plan for kampen, og jeg er heller ikke særlig opptatt av hvordan motstanderen oppfører seg på innveiingen. Om han er nervøs, aggressiv eller avslappet påvirker ikke meg, sier Bergh som har vunnet alle sine fire proffkamper.

Ny sponsoravtale



Romming hadde ni seirer og fem tap, mens Cooper på papiret ser ut til å være en langt svakere motstander. Han har to tap og en seier som profesjonell, og slo landsmannen Callum Owens på submission på et stevne for tre uker siden.

Bergh går etter planen i buret rundt kl. 20.00. Kampen vises i opptak på Viaplay Fighting rundt kl. 21.30, og på UFC Fight Pass etter at hovedkortet er ferdig.

Han feirer debuten i Cage Warriors, Europas største MMA-organisasjon, med en lukrativ sponsoravtale med Betsafe.

– Kenneth er en veldig spennende MMA-utøver som vi tror kan nå veldig langt. Vi likte veldig godt det vi så av ham på Malta når han besøkte oss sammen med Emil Weber Meek og tror Kenneth blir en flott ambassadør for oss og sporten, sier markedssjef Erik Jensen fra spilleselskapet i en pressemelding.

Meek og Bergh trener til daglig sammen på Frontline Academy i Oslo, og har nå skaffet seg gode økonomiske avtaler som overgår det andre norske MMA-utøvere har.

GÅR SIN FEMTE KAMP: Kenneth Bergh har vunnet alle de fire første proffkampene i første runde. I London i kveld går han sin femte kamp.

Mentalt sterk



– Det markerer en gigantisk milepel i karrieren. Det betyr utrolig mye, og gir meg muligheten til å ta vare på de rundt meg samtidig som jeg kan fortsette å dedikere meg 100 prosent til sporten. Det markerer også hvor norsk MMA er på vei og at interessen er voksende, sier Bergh til VG.

Til tross for at han har gått få kamper så langt i proffkarrieren, så har Bergh lenge blitt beskrevet som en av de mest spennende profilene i norsk MMA.

– Det sier litt at han med bare tre profesjonelle seire kom gjennom nåløyet i the Ultimate Fighter sist høst og nå er han altså signert til Cage Warriors. Bergh er utrolig atletisk og teknisk, og selv om han «bare» har fire profesjonelle seirer, så har han holdt på med dette lenge. Jeg er ikke særlig bekymret for motstanderbyttet og tror nær sagt hvem som helst Cage Warriors-ledelsen hadde matchet ham mot ville fått en tøff kvel, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

– Hva er Berghs fremste styrker?

– Det mentale har alltid slått meg som en av de sterkeste egenskapene til Kenneth Bergh. Mental styrke og kontroll blir ofte beskrevet som den viktigste egenskapen en fighter kan ha. Se også opp for giljotinen hans, advarer Roaldsnes.

Det fikk Berghs forrige offer merke da nordmannen vant mot britiske Brett McDermott i sommer.

PS! Det er en historisk helg for MMA-sporten. I natt er det hele tre tittelakmper på menyen når UFC for første gang gjester New York og Madison Square Garden. Blant annet skal Conor McGregor i aksjon. Stevnet sendes direkte på Viaplay fra kl. 04.00.