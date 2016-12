Ny knockoutsmell for Rousey - totalt ydmyket i UFC-buret

Det aller meste dreide seg om superstjernen Ronda Rousey (29) før hennes etterlengtede comeback. Men inne i buret var Amanda Nunes (28) fullstendig overlegen.

Nunes forsvarte tittelen sin for første gang siden seieren mot Miesha Tate i sommer, og var den tredje mesteren i kvinnenes bantamvektdivisjon der Rousey var latterlig dominerende før hun tapte mot Holly Holm i november i fjor.

Nå var superstjernen Rousey tilbake for å ta tilbake tittelen og vise at tapet mot Holm var et unntak. Men Rousey var ikke i nærheten, og ble totalt overkjørt.

Det gikk ikke mange sekundene før de første slagkombinasjonene til Nunes traff, og Rousey var ikke i nærheten av å klare å forsvare seg mot det som hun på forhånd burde vite at kom. Etter 10-15 sekunder av den første runden virket Rousey rystet, og Nunes matet på med slag. Da 45 sekunder var gått av første runde hadde Rousey tatt imot så mye juling at hun sjanglet mot burveggen.

Da kastet dommer Herb Dean seg inn og stoppet kampen. Og Nunes stoppet trolig karrieren til Rousey - superkvinnen som ene og alene var årsaken til at UFC i sin tid åpnet for kvinnelige fightere.

Etter at Nunnes hadde blitt utropt som vinner offisielt, så stormet Rousey ut av buret uten å si et ord.



– Rousey viste ingen tegn til at hun hadde tettet hullene som ga henne problemer i kampen mot Holm. Rousey prøvde å gå gjennom slagene for å komme tett og fikk smake kraften i slagene til Nunes. Når det defensive ikke virket, så prøvde hun heller å fyre tilbake, med forferdelige resultater, sier MMA-Revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

FIKK TRØST AV MAMMA: Mamma AnnMaria De Mars (t.v.) lærte i sin tid Ronda Rousey armbar-grepet som gjorde at hun knuste all motstand de første årene. I Las Vegas måtte De Mars følge sin knuste datter ut av arenaen. Foto: Mark J. Rebilas , Reuters



Han mener Nunes satte en støkk i Rousey allerede ved den første vekslingen.

– En forsvarsløs Rousey tok imot rene og kraftige slagkombinasjoner etter slagkombinasjoner og var regelrett knocket ut stående. Et mareritt av en retur for den tidligere dronningen av UFC. Det er svært usannsynlig at Rousey reiser seg fra dette, og dette er nok det siste vi ser fra den ikoniske fighteren som tok kvinnene til UFC og dominerte vektklassen i flere år, sier Roaldsnes.

– Hvor god er Nunes?

– Nunes kan definitivt bli den neste til å dominere. Jeg kan ikke se noen i landskapet hun vil ha overveldende problemer med for øyeblikket, og den selvsikkerheten hun får av de siste kampene sine kan ikke kjøpes for penger.

Garbrandt ny mester

I den andre hovedkampen på stevnet i Las Vegas sto Cody Carbrandt for en solid prestasjon i tittelmøtet med Dominick Cruz. Etter fem runder vant han klart på poeng, og kunne smykke seg med tittelbeltet i bantamvekt.

Skadeutsatte Cruz hadde ikke tapt en kamp siden mars 2007, men etter 13 strake seirer - flesteparten tittelkamper i WEC og UFC - møtte han altså sin overmann.

