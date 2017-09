Nunes forsvarte UFC-tittelen etter omdiskutert seier

Amanda Nunes (29) beholdt bantamvekttittelen i UFC etter fem tette runder mot Valentina Shevchenko (29), men seieren var lang fra overbevisende.

– Nunes fikk ikke til særlig mye mot Shevchenko, og utfordreren landet både flere og langt mer klarere slagene. Kampen ble en veldig teknisk stillingskrig, en type kamp som Shevchenko ønsket og som Nunes ikke er så god i. Likevel ga dommerne seieren med knappest mulig margin til Nunes, oppsummerer MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Kampen ble avgjort mot slutten av femte og siste runde da Nunes fikk to nedtakninger, og vippet runden i sin favør. To av dommerne hadde 48-47 i favør den brasilianske mesteren, mens den tredje dommeren hadde Shevchenko som vinner.

– Nunes er fortsatt mester, men på tynnest mulig grunnlag. Jeg syns vi igjen ser et bias mot kontrerne i MMA. Dommerne ser ut til å verdsette fighteren som beveger seg fremover, selv om det er kontreren som scorer. Mester-bias i dømming er også vanlig og kan ha forsterket inntrykket til dommerne. Det skal være sagt at det var lite å dømme på i denne kampen, med få klare runder. Nunes kan tenkes å ha vunnet første og siste runde, men andre, tredje og fjerde tilhørte Shevchenko, mener Roaldsnes.

Shevchenko var da også tydelig forbannet da dommerpoengene ble lest opp, og hun slo oppgitt ut med armene da hun ble intervjuet etterpå.

– Jeg vil ha tittelen min, og jeg er klar for å gå en kamp til mot Amanda fordi jeg ikke er enig, og jeg vet at dette var min kamp, sa Shevchenko på pressekonferansen i Edmonton, Canada.

Vil ha en tredje kamp



Hun satser alt på å få muligheten til en ny, og tredje, kamp mot Nunes. I mars 2016 vant Nunes på poeng, ifølge alle dommerne, mot Shevchenko. Det var før Nunes ble mester, og det var bare tre runder.

HAR FORSVART BELTET TO GANGER: Amanda Nunes knuste Ronda Rousey sist, men måtte slite mer i nattens kamp. Foto: Jason Franson , AP

Nunes gikk for første gang tiden ut i en fem runders kamp i natt, og fikk vist at hun har god utholdenhet – noe hun har fått kritikk for å mangle tidligere.

– Jeg ville gå denne kampen for publikum, men i kveld ble den for meg. Det å gå fem runder, bevise at jeg er best og at jeg er her for en grunn, oppsummerte Nunes som måtte tåle at store deler av publikum i Edmonton pep i løpet av den tekniske og taktiske kampen som ikke inneholdt de helt store slagvekslingene og dramatikken.

PS! Den opprinnelige hovedkampen på stevnet, mellom fluevektmester Demetrious Johnson og Ray Borg, ble avlyst på grunn av sykdom. I co main-eventen overbeviste Rafael Dos Anjos med en submission av Neil Magny.